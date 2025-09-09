Hàng vạn khán giả hòa nhịp tại The Global City trong 2 ngày Concert Encore Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Bữa tiệc kết nối cảm xúc giữa lòng đô thị hiện đại

Sau hành trình xuyên suốt một năm, chặng cuối của concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai vào hai đêm 6/9 và 7/9 tại The Global City đã khép lại một cách trọn vẹn, ghi dấu ấn đặc biệt với sân khấu hoàn toàn mới. Màn hình LED cong ôm trọn tầm nhìn, sân khấu ba tầng và có bố cục hình tấm khiên, khung đèn logo tấm khiên "khổng lồ" lớn hơn so với các concert trước và có LED lưới… tất cả tạo nên đại tiệc thị giác, âm thanh đa chiều, đưa khán giả vào hành trình cảm xúc vượt mọi giới hạn.

Từ sáng sớm, hàng ngàn người đã nô nức đổ về The Global City, "phủ kín" không gian từ những photobooth sôi động đến các điểm check-in rực rỡ sắc màu. Không khí lễ hội lan tỏa, ai nấy đều háo hức chờ khoảnh khắc sân khấu sáng đèn.

Khi bữa tiệc kết nối cảm xúc chính thức khai màn, 33 nghệ sĩ xuất hiện, truyền lửa cho hàng chục nghìn khán giả có mặt tại The Global City với những màn trình diễn cuồng nhiệt, vũ đạo bùng nổ. Suốt 5 tiếng đồng hồ, những ca khúc đã gắn liền với người hâm mộ "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai" như Hỏa ca, Trống cơm, Chiếc khăn piêu, Dạ cổ hoài lang… được khoác lên tinh thần và màu sắc mới.

Đêm diễn còn thăng hoa hơn khi những khách mời đặc biệt của "Gia đình Haha" - chương trình truyền hình thực tế quảng bá văn hoá đặc sắc các vùng đất tại Việt Nam - xuất hiện trên sân khấu, mang đến bầu không khí gần gũi và truyền cảm hứng, như một lời nhắn gửi ấm áp về tinh thần yêu quê hương, gắn kết người dân khắp mọi miền đất nước. Không chỉ thế, màn "Gai nước - Khiêu vũ dưới mưa" đã khiến không gian trở nên bùng nổ khi hàng chục ngàn khán giả cùng hòa nhịp, để những làn nước, ánh sáng và giai điệu sôi động trở thành khoảnh khắc đồng điệu khó quên.

Không chỉ là âm nhạc, đó còn là một bữa tiệc cảm xúc, một "tâm điểm rực rỡ" của âm thanh, ánh sáng và không gian giải trí, nghệ thuật đỉnh cao. Giây phút hàng chục nghìn người cùng đồng thanh cất cao ca khúc cuối cùng, để lại dư âm vừa tự hào vừa xúc động giữa không gian đô thị hiện đại.

Dù không phải nơi mở màn concert, The Global City lại là nơi mở đầu của chương trình Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, từ buổi đầu gặp gỡ của 33 nghệ sĩ và những tập phát sóng đầu tiên. Và chính nơi đây lại trở thành điểm kết concert đầy ý nghĩa, khép lại mùa hè rực rỡ và mở ra hành trình nghệ thuật mới, khơi gợi niềm tự hào, sự gắn kết văn hóa, khiến nơi đây được xem như là "nhà" của các nghệ sĩ và khán giả Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Với hệ tiện ích toàn diện, không gian mở hiện đại và khả năng tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, The Global City một lần nữa khẳng định vị thế "thành phố điểm hẹn", nơi khán giả tìm thấy sự kết nối qua sân khấu nghệ thuật, giải trí thăng hoa và những trải nghiệm đáng nhớ.

"Thành phố điểm hẹn" - tâm điểm của hành trình đa trải nghiệm với tiện ích chuẩn quốc tế

Chuỗi concert "Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai" không chỉ thành công chinh phục khán giả bằng những màn trình diễn bùng nổ, mà còn ghi dấu bởi sự chu toàn trong vận hành và hệ tiện ích đồng bộ tại The Global City. Mọi trải nghiệm đều được chăm chút, để khán giả không chỉ đi xem một đêm nhạc, mà còn tận hưởng trọn vẹn một hành trình từ lúc đặt chân cho đến khi rời đi.

Sở hữu vị trí tâm điểm của siêu đô thị TP.HCM và hạ tầng giao thông thuận lợi, The Global City mang đến nhiều lựa chọn di chuyển tiện lợi dễ dàng, từ những tuyến metro, đến những chuyến xe buýt điện miễn phí do Masterise Homes đầu tư, kết nối thẳng từ trung tâm thành phố. Hệ thống phân luồng rõ ràng, bản đồ hướng dẫn chi tiết và bãi đỗ xe rộng rãi cũng giúp hàng chục nghìn khán giả an tâm tận hưởng đêm diễn.

Trải nghiệm tại The Global City bắt đầu từ trước khi đêm nhạc chính thức khởi động. Không gian City Park với tổ hợp thể thao - giải trí đa dạng, đường đua go-kart dài bậc nhất Đông Nam Á cùng trò chơi thực tế ảo trở thành điểm hẹn quen thuộc cho các nhóm bạn trẻ tụ hội, khởi động năng lượng và tạo tâm thế hứng khởi trước giờ diễn. Song song đó, tuyến phố nghệ thuật Art Ave và khu nhà phố SOHO mang lại một không gian vừa hiện đại vừa truyền thống giao hòa, thu hút các bạn trẻ bởi những góc check-in đầy cảm hứng. Cũng tại SOHO, khu thương mại dịch vụ Wiyo Complex với hàng loạt thương hiệu ẩm thực từ Á đến Âu, cùng nhà hàng Kingscross, Zumwhere, Trung Nguyên Coffee… luôn sẵn sàng phục vụ khán giả, để niềm vui âm nhạc được tiếp nối bằng hương vị ẩm thực đa sắc. Đặc biệt hơn, The Global City mang đến không gian trải nghiệm đặc biệt cho khán giả, nơi được ví như "trạm sạc năng lượng", thư giãn thoải mái trong không gian đô thị hiện đại.

Khi đêm nhạc kết thúc, hành trình trải nghiệm vẫn chưa dừng ở đó. Giữa đô thị sôi động, Vịnh Tình Yêu (Canal of Love) và Cầu Ánh Trăng lại mang đến những khoảng lặng lãng mạn, nơi khán giả có thể thong thả dạo bước, tận hưởng vẻ đẹp lung linh của ánh sáng và dòng nước.

Khép lại chuỗi concert thành công, The Global City không chỉ chứng minh năng lực tổ chức sự kiện tầm cỡ, mà còn tiếp tục khẳng định vị thế trung tâm của TP. Hồ Chí Minh, điểm đến của những lễ hội đẳng cấp với quy mô tầm cỡ quốc tế, hiện thực hóa khu đô thị biểu tượng của toàn Đông Nam Á. Từ những đêm nhạc với quy mô hàng chục nghìn khán giả, đến các lễ hội thể thao, giáo dục, nghệ thuật và cộng đồng, The Global City đang kiến tạo một phong cách sống đầy cảm hứng, nơi mỗi sự kiện không chỉ diễn ra, mà còn để lại những kết nối và kỷ niệm khó quên.

