Cuối tuần qua, sự kiện Húc Fest với sự tham gia của loạt ngôi sao đình đám như Sơn Tùng M-TP, Chi Pu, Low G, tlinh, RHYDER và HURRYKNG đã diễn ra và thu hút nhiều sự chú ý của người hâm mộ. Ngoài phần trình diễn gây bão mạng xã hội của Sơn Tùng M-TP, có một nhân vật khác cũng được khán giả đánh giá cao, nhận về "mưa" lời khen từ người hâm mộ, đó chính là rapper đến từ nhóm GERNANG - HURRYKNG.

HURRYKNG biểu diễn ấn tượng ở Húc Fest

Một bài đăng trên Threads sau sự kiện đã dành những lời khen cho rapper này thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác. Người dùng này chia sẻ:

“Ngoài lề là công nhận HURRYKNG càng ngày càng khẳng định bản thân. Xem các màn trình diễn tại Red Bull hôm qua thấy rất ấn tượng Khang. Tự tin hơn rất nhiều và khả năng làm chủ sân khấu đỉnh. Mình tin con đường của Khang còn rất xa.Thứ Khang cần nhất bây giờ là một bài hit lớn.

Khang giỏi, nhưng Khang hơi 'mát mát' nên nhiều người không nhìn ra những cái giỏi của Khang phải không?”

Dưới bài đăng, nhiều người dùng khác cũng đồng tình với quan điểm trên:

- Thích từ tính cách đến nhạc, mong rằng HURRYKNG ngày càng phát triển hơn.

- Hôm qua đứng sau tôi có mấy bạn nam chắc chỉ đi xem Sơn Tùng M-TP, đoạn đầu có vẻ 2 bạn đó không ấn tượng gì với Khang cả nhưng mà xem phần Khang diễn các bạn đó cũng khen Khang diễn tốt.



- Khang hát được, rap được, chăm chỉ, cầu tiến, cầu toàn và giữ được chất riêng.



- Mong thời gian tới Khang sẽ ra nhạc và được đón nhận thật nhiều.



Nhờ phong cách âm nhạc hiện đại, trẻ trung HURRYKNG và nhóm nhanh chóng thu hút được sự chú ý của khán giả

HURRYKNG tên thật là Phạm Bảo Khang là một rapper trẻ nổi bật đến từ nhóm hiphop GERDNANG. Anh cùng HIEUTHUHAI và Manbo thành lập GERDNANG vào năm 2018 và hoạt động năng nổ trong làng hiphop Việt. Nhờ phong cách âm nhạc hiện đại, trẻ trung HURRYKNG và nhóm nhanh chóng thu hút được sự chú ý của khán giả và có các ca khúc nổi tiếng như 1-800-Love, Hẹn Em Dưới Ánh Trăng, Mamamia.

HURRYKNG tạo được tiếng vang khi tham gia vào Rap Việt mùa thứ 3 sau hai lần casting trượt

Năm 2023, HURRYKNG tạo được tiếng vang khi tham gia vào Rap Việt mùa thứ 3 sau hai lần casting trượt. Nam rapper nhanh chóng tạo được sự chú ý với phong cách giản dị nhưng rất cuốn hút. Phần trình diễn đầu tiên với ca khúc Hãy Yêu Tôi Bây Giờ nhận được nhiều lời khen ngợi từ các huấn luyện viên và khán giả. Sau đó anh chàng gia nhập đội của BigDaddy và có mà thể hiện ấn tượng trong suốt hành trình tại Rap Việt sau đó.

Dù dừng chân ở vòng 3, anh vẫn để lại dấu ấn với các ca khúc như Bet On Us và đặc biệt là Một Công Đôi Việc, kết hợp cùng HIEUTHUHAI với câu rap viral “đẹp trai nhưng rap hay”, thu hút lượng tương tác lớn trên mạng xã hội.

HURRYKNG tham gia Anh Trai Say Hi mùa đầu tiên, đây được xem là một bước ngoặc lớn trong sự nghiệp của anh

Năm 2024, HURRYKNG tham gia Anh Trai Say Hi mùa đầu tiên, đây được xem là một bước ngoặc lớn trong sự nghiệp của anh. Từ một rapper từng bị nhận xét là “luôn cúi mặt” và có phần lầm lì tại Rap Việt, HURRYKNG đã có màn lột xác ngoạn mục cả về ngoại hình lẫn phong cách trình diễn. Nhờ tần suất tập luyện và biểu diễn dày đặc trong chương trình, anh trở nên tự tin hơn, thần thái cuốn hút hơn và thể hiện rõ năng lượng sân khấu. Những tiết mục như Kim Phút Kim Giờ, Walk, Ngân Nga và Ngạo Nghễ cho thấy sự tiến bộ vượt bật của anh chàng về kỹ năng trình diễn và làm chủ sân khấu.

MC Trấn Thành từng nhận xét rằng HURRYKNG đã “dậy thì thành công”, không chỉ ở vẻ ngoài mà còn ở sự trưởng thành trong cách thể hiện bản thân. Hình ảnh mới mẻ đã giúp HURRYKNG có được hành trình ấn tượng tại Anh Trai Say Hi và giúp anh có thêm độ nhận diện và người theo dõi trên mạng xã hội.

Như Cách Anh Đã Từng Thôi chưa đủ bứt phá để HURRYKNG ghi dấu hậu Anh Trai Say Hi

Sau Anh Trai Say Hi, anh chàng trở nên nổi tiếng và nhận được nhiều show diễn hơn và cũng cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc cá nhân. Nhưng đáng tiếc, các ca khúc này không tạo được hiệu ứng như kỳ vọng. Sản phẩm gần nhất, Như Anh Đã Từng Thôi chỉ đạt được 3,5 triệu lượt xem trên YouTube sau 4 tháng ra mắt và không đạt được vị trí tốt trên các BXH âm nhạc cho thấy nam rapper vẫn đang loay hoay trong việc tìm kiếm một bản hit thực sự.

Các sản phẩm dù được đầu tư kỹ lưỡng về hình ảnh và concept vẫn chưa đủ sức bật để khẳng định dấu ấn cá nhân. Ngoài ra, việc chưa thể thoát được cái mác “bạn thân HIEUTHUHAI” cũng là nguyên do khiến anh chàng chưa thể thật sự tạo được dấu ấn riêng.

HURRYKNG vẫn thường bị đặt cạnh HIEUTHUHAI

Tuy nhiên, không thể phủ nhận HURRYKNG là một rapper có khả năng tốt với kỹ năng rap chắc tay, vocal ổn định, gu thời trang riêng biệt và khả năng trình diễn ngày càng tiến bộ. Anh cũng đang mở rộng hoạt động sang lĩnh vực thời trang, hợp tác với các thương hiệu lớn.



HURRYKNG hoàn toàn có tiềm năng trở thành một trong những gương mặt nổi bật tiếp theo của thế hệ rapper trẻ Việt Nam

Để khẳng định tên tuổi và thoát khỏi cái bóng của những người đồng hành cũ, HURRYKNG cần một bản hit solo thực sự. Anh chàng cần một ca khúc mang dấu ấn cá nhân rõ nét, đủ sức chạm đến số đông để định vị anh trong bản đồ âm nhạc Việt Nam. Với sự kiên trì, cầu tiến và chất riêng đã được mài giũa qua từng sân khấu, HURRYKNG hoàn toàn có tiềm năng trở thành một trong những gương mặt nổi bật tiếp theo của thế hệ rapper trẻ Việt Nam.