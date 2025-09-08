Cảnh tượng hỗn loạn, đám đông phát cuồng “xâu xé” 1 thứ của Sơn Tùng

Tối ngày 7/9, sự kiện âm nhạc Red Bull Húc Fest đã diễn ra với quy mô hoành tráng tại Công viên Yên Sở, Hà Nội, thu hút hàng chục nghìn khán giả trẻ. Với dàn line-up đình đám gồm Chi Pu, Low G, RHYDER, HURRYKNG, tlinh và đặc biệt là cái tên được mong chờ nhất - Sơn Tùng M-TP.

Sơn Tùng gây sốt

Trong không gian âm nhạc sôi động, tiết mục của Sơn Tùng M-TP là điểm nhấn rực rỡ nhất của đêm diễn. Dù đang sốt và phải truyền thuốc trước giờ biểu diễn, nam ca sĩ vẫn xuất hiện đầy khí chất, hóa thân thành “bá tước” Sain Tone Emvippy với phong cách trình diễn thính phòng sang trọng. Anh mang đến loạt hit đình đám như Chạy Ngay Đi, Buông Đôi Tay Nhau Ra, Khuôn Mặt Đáng Thương, Em Của Ngày Hôm Qua được phối lại theo phong cách orchestra đầy mới mẻ. Đặc biệt, Sơn Tùng còn khiến khán giả bùng nổ với đoạn rap intro hoàn toàn mới, khẳng định vị thế của mình trong Vpop: “Hơn 10 năm rồi, sorry anh vẫn là kho tàng, là nguồn gốc, là định nghĩa của fame”.

Sơn Tùng giao lưu với fan

Tuy nhiên, cao trào không chỉ đến từ âm nhạc. Trước khi bước vào tiết mục Em Của Ngày Hôm Qua, Sơn Tùng bất ngờ di chuyển xuống hai bên khu vực khán giả, cởi chiếc áo choàng đang mặc và ném vào đám đông, kèm theo lời dặn dò hài hước: “Nhớ đem về ngâm rượu”. Anh chàng cũng không quên dặn dò người hâm mộ đừng giành giật nhau trước khi ném. Mặc dù vậy, hành động này ngay lập tức tạo nên một cảnh tượng hỗn loạn.

Cảnh tượng kinh hoàng

Cả đám đông giành giật cái áo của Sơn Tùng

Một video ghi lại khoảnh khắc được chia sẻ trên TikTok cho thấy hàng chục fan ở khu vực gần sân khấu đã lao vào nhau, giành giật chiếc áo một cách quyết liệt như thể đó là báu vật. Nhiều tiếng hét vang lên, các cánh tay vươn ra, người chen, người xô đẩy không kiểm soát. Mặc cho bảo vệ ngăn cản, đám đông này vẫn tiếp tục chen lấn, thậm chí đè lên người nhau để giành giật chiếc áo, tạo nên cảnh tượng vô cùng hỗn loạn, khiến nhiều người chứng kiến phải rùng mình.

Sơn Tùng quăng 1 chiếc áo mà đám đông hỗn loạn

Đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên Sơn Tùng M-TP có hành động tặng áo cho fan. Trước đó, anh từng gây chú ý khi trao tận tay một chiếc áo khoác hàng hiệu trị giá khoảng 170 triệu đồng cho một fan nữ trong một sự kiện vào đêm giao thừa tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, Hà Nội. Khi ấy, việc tặng áo được thực hiện có kiểm soát, fan được mời lên sân khấu trong sự sắp xếp của ekip, không xảy ra tình trạng hỗn loạn như lần này.

Khoảnh khắc chiếc áo trở thành “chiến lợi phẩm” tranh giành giữa đám đông không chỉ phản ánh sức hút khủng khiếp của Sơn Tùng M-TP, mà còn đặt ra một câu hỏi về cách thể hiện tình yêu với thần tượng trong cộng đồng fan hiện nay.