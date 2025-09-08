Tối 6/9, hàng chục nghìn người hâm mộ đã cùng hòa chung một nhịp đập tại concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai D-7. Là 1 trong 2 đêm encore cuối cùng, tour diễn kéo dài từ mùa đông 2024 sắp đi đến hồi kết, khép lại mùa hè rực rỡ của 33 Anh Tài cùng cộng đồng Gai con đông đảo.

Mùa hè rực rỡ của 33 Anh Tài sắp đi đến hồi kết

Nhằm để lại kỷ niệm cuối thật đáng nhớ, chương trình đã chuẩn bị nhiều bất ngờ như loạt tiết mục chưa từng xuất hiện, bản phối mới,sân khấu dàn dựng công phu, khách mời đặc biệt… Tại đêm nhạc lần này, sự chú ý còn đổ dồn vào một nhân vật khác là Trương Thế Vinh.

Trương Thế Vinh đã và đang thu hút lượng tương tác lớn nhờ BST ảnh chụp bằng “máy giặt” tại Ba Đình lịch sử. Sau khi kết thúc phần diễu hành cùng Khối nghệ sĩ, anh chàng đã ghi lại khoảnh khắc này bằng những chiếc ảnh selfie với các quân nhân, chiến sĩ. Ấy thế mà khi về nhà xem lại, chất lượng ảnh “mờ lem” theo đúng nghĩa đen, người nào người nấy không đen xì thì cũng mờ nhoè.

Trương Thế Vinh đã và đang thu hút lượng tương tác lớn nhờ BST ảnh chụp bằng “máy giặt” tại Ba Đình lịch sử

Từ đấy, câu đùa “chụp ảnh bằng máy giặt” chính thức ra đời. Trào lưu này được vô số bạn bè đồng nghiệp và netizen hưởng ứng. Trở lại concert D-7, ngôi sao họ Trương tiếp tục đảm nhiệm vị trí chụp hình, nháy máy bên cạnh các Anh Tài. Đúng như mong đợi từ khán giả, toàn bộ hình ảnh đều hiện lên như được chụp từ thời bom đạn. Ảnh nào cũng phai màu, nhiễu sáng hay sấp bóng. Điểm cộng là các nghệ sĩ vẫn tươi roi rói, điển trai sáng ngời sau nhiều giờ đồng hồ biểu diễn.

Toàn bộ hình ảnh đều hiện lên như được chụp từ thời bom đạn

Ảnh nào cũng phai màu, nhiễu sáng hay sấp bóng

Người hâm mộ nói vui đây là tư liệu lịch sử về hậu trường concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, đem đi bảo tồn để con cháu mai sau có dịp xem lại. Netizen khẳng định Trương Thế Vinh không chỉ dừng lại ở máy giặt mà còn chụp bằng lò vi sóng, vòi hoa sen, máy phun sương… Các Anh Tài thì không ngừng khuyên đi mua máy mới, nhưng Trương Thế Vinh lại có thể sinh ra 1000 content chỉ với chiếc điện thoại độc nhất của mình

Có thể bộ ảnh của Trương Thế Vinh không đạt đủ điều kiện “sống ảo” nhưng lại tạo nên nét duyên hài hước, một xu hướng ai cũng thích thú. Điều này giúp bầu không khí concert trở nên thân tình và thoải mái hơn. Bởi sau cùng, giá trị không nằm ở góc quay hay ánh sáng hoàn hảo, mà ở tình anh em đồng nghiệp và tình cảm dành cho một cộng đồng người hâm mộ đã cùng sánh bước với 33 Anh Tài và ekip suốt chặng đường vừa qua.