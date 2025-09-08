Sơn Tùng cởi 2 lớp áo tặng fan đi ngâm rượu, khán giả xin nốt chiếc quần cho đủ bộ

Tối 7/9, Húc Fest 2025 chính thức khai màn tại công viên Yên Sở (Hà Nội), thu hút đông đảo người hâm mộ tới hâm nóng bầu không khí. Đây là lần thứ 2 liên tiếp sự kiện âm nhạc này được tổ chức tại Yên Sở, tiếp nối thành công vang dội vào năm 2024. Chương trình quy tụ dàn line-up chất lượng tuyệt đối, gồm Sơn Tùng, Chi Pu, RHYDER, HURRYKNG, Low G và tlinh.

Tâm điểm năm nay chắc chắn thuộc về Sơn Tùng khi anh chàng đang là đại sứ cho thương hiệu nước giải khát của đêm nhạc. Ngay khi BTC công bố sự góp mặt của nam ca sĩ, dân tình đã đứng ngồi không yên, chắc mẩm về “bảo chứng” cho một đại nhạc hội bùng nổ và hoành tráng.

Sơn Tùng đã đem đến set diễn gồm 8 bản hit tạo nên tên tuổi xuyên suốt sự nghiệp

Quả đúng như vậy, Sơn Tùng đã đem đến set diễn gồm 8 bản hit tạo nên tên tuổi xuyên suốt sự nghiệp. Đây là lần hiếm hoi nam ca sĩ trình diễn một lúc nhiều ca khúc như vậy trên một sân khấu ca nhạc. Không hổ danh là “top 1 server Vpop”, mỗi lời hát - câu rap được cất lên, hàng chục nghìn fan phấn khích tột độ, tạo nên biển fanchant như thể lấn át cả âm lượng của Sơn Tùng. Dù đã bật mí có vấn đề về sức khoẻ nhưng nguồn năng lượng anh chàng toả ra vẫn vô cùng choáng ngợp.

Bên cạnh phần thể hiện của mình, Sơn Tùng không quên thực hiện “thủ tục” - tặng quà cho khán giả. Bước lên sân khấu với ngoại hình bảnh bao trong bộ suit thanh lịch, Sơn Tùng không ngần ngại đem tặng chiếc áo blazer và vest cho 2 bạn fan may mắn. Anh chàng hỏi khán giả thì một bên sẽ mang áo về đóng khung, bên còn lại thì ngâm rượu. Thế là số phận chiếc blazer nằm trong chum rượu, còn chiếc vest được treo tường.

Sơn Tùng giao lưu và tặng fan 2 lớp áo của mình

Trở lại sân khấu, Sơn Tùng hỏi mọi người còn muốn được tặng gì nữa không thì khán giả đồng thanh hô: “Tặng quần” . Chính chủ tỏ vẻ bất ngờ, đáp lại: “Thế thì tôi mặc cái gì nữa hả các bạn ơi. Phải ý tứ lên chớ”. Tương tác vui vẻ giữa nam ca sĩ và người hâm mộ nhanh chóng gây bão MXH. Netizen trêu vui không ai khổ bằng Sơn Tùng: đã tặng hết áo rồi, giờ fan còn xin thêm quần thì trình diễn sao nổi. Một số thám tử mạng đã bắt đầu dò la thông tin bộ trang phục này check giá tiền, đu “cheap moment” với thần tượng.

Netizen trêu vui không ai khổ bằng Sơn Tùng: đã tặng hết áo rồi, giờ fan còn xin thêm quần thì trình diễn sao nổi

Đây không phải là lần đầu tiên Sơn Tùng gây bất ngờ với quà tặng do mình chuẩn bị. Tại một đêm nhạc hồi tháng 4 vừa qua, anh chàng đã mang theo chiếc “túi ba gang” hàng hiệu có trị giá hơn 300 triệu đồng, đựng… capybara nhồi bông. Ai nấy cũng thích thú trước “sít rịt” dễ thương này. Sơn Tùng chạy xuống cả dưới khán đài, gửi tặng món quà tới các fan ở đằng xa.

Sơn Tùng chuẩn bị túi hàng hiệu trị giá hơn 300 triệu đồng, chứa capybara nhồi bông

Trong 1 show diễn Đà Lạt tháng 10 năm ngoái, anh chàng mang xe đẩy chở đầy capybara nhồi bông, ném tặng khán giả từ trên sân khấu. Capybara vốn không còn xa lạ khi loài chuột lang nước này 2 năm trở lại đây gây sốt MXH vì giao diện đáng yêu và chill. Cô nàng Jennie cũng là 1 fan yêu mến capybara, đưa cả chú chuột lang nước vào BST thời trang kính tới MV ca nhạc.

Đầu năm nay, Sơn Tùng còn tặng 1 bạn fan nữ chiếc áo khoác hàng hiệu trị giá khoảng 180 triệu đồng. Ngoài ra, trong 1 sự kiện tại TPHCM cuối tháng 11/2023, anh chịu chơi khi ngẫu hứng cởi áo khoác hơn 15 triệu đồng đang mặc và ném tặng khán giả. Tuy nhiên, vì nhiều người giành giật nên chiếc áo đã mất 1 bên cánh tay.