Lễ trao giải MTV Video Music Awards (VMAs) 2025 vừa chính thức khép lại với loạt khoảnh khắc đáng nhớ. Trong đó tâm điểm chính là Rosé và Lisa của BLACKPINK. Hai mảnh ghép đình đám của nhóm đã cùng nhau tạo nên cột mốc khó quên cho Kpop, khiến cộng đồng fan toàn cầu bùng nổ ngay sau khi kết quả được công bố.

Rosé đã viết nên lịch sử khi chiến thắng hạng mục Song of the Year (Bài hát của năm) cùng bản hit APT., kết hợp Bruno Mars. Đây là lần đầu tiên một nghệ sĩ Kpop giành được chiến thắng ở một trong 4 hạng mục quan trọng nhất của VMAs, chứng minh sức ảnh hưởng mạnh mẽ của giọng ca chính BLACKPINK. Nếu như trước đây, nhiều người cho rằng Kpop chỉ có thể “đóng khung” ở các hạng mục riêng, thì Rosé chính là minh chứng cho việc nghệ sĩ Kpop hoàn toàn có thể bứt phá để bước vào hàng ngũ ca sĩ toàn cầu.

Lisa không dự VMAs 2025, chỉ nhận giải qua video

Song song đó, Lisa tiếp tục khẳng định vị thế khi lần thứ 3 chiến thắng giải Best Kpop (Video nhạc Kpop xuất sắc nhất), trở thành nghệ sĩ Kpop đầu tiên trong lịch sử VMAs lập nên thành tích này. Điều đáng chú ý là ca khúc được đề cử và chiến thắng năm nay - Born Again (ft. Doja Cat, Raye) lại không mang yếu tố Kpop, điều này khiến chiến thắng của Lisa gây ra nhiều tranh cãi. Tuy nhiên, không thể phủ nhận sức mạnh fandom khổng lồ cùng tầm ảnh hưởng cá nhân đã giúp nữ idol Thái Lan vượt qua mọi đối thủ. Với riêng Lisa, kỷ lục này một lần nữa củng cố vị trí của cô trong làng nhạc quốc tế, bất chấp định kiến hay rào cản về thể loại.

BLACKPINK được vinh danh ở hạng mục Best Group (Nhóm nhạc Kpop xuất sắc nhất)

Trái ngược với Rosé và Lisa, hai thành viên còn lại của BLACKPINK là Jennie và Jisoo trắng tay tại VMAs năm nay. Album solo của Jennie được đánh giá cao về mặt chuyên môn nhưng không giành chiến thắng ở bất kỳ đề cử nào. Jisoo cũng không mang về thành tích cá nhân. BLACKPINK được vinh danh ở hạng mục Best Group (Nhóm nhạc Kpop xuất sắc nhất), tái khẳng định sức mạnh fandom của nhóm nhạc nữ số 1 Kpop sau gần 9 năm hoạt động.

Ariana Grande đã xuất sắc giành chiến thắng quan trọng nhất của đêm Video of the Year (Video của năm)

Ngoài BLACKPINK, VMAs 2025 cũng chứng kiến màn “lên ngôi” của loạt nghệ sĩ nữ khác. Ariana Grande đã xuất sắc giành chiến thắng quan trọng nhất của đêm Video of the Year (Video của năm), với phim ngắn brighter days ahead. Đây là phần thưởng xứng đáng sau nhiều nỗ lực sáng tạo và làm mới bản thân của Ariana, nhất là khi album eternal sunshine năm ngoái bị các giải thưởng lớn “ngó lơ”.

Lady Gaga trở thành Nghệ sĩ của năm

Sabrina Carpenter thắng Album của năm

Ở hạng mục Artist of the Year (Nghệ sĩ của năm), Lady Gaga đã vượt qua hàng loạt đối thủ nặng ký để mang về chiến thắng. Với sự bền bỉ trong phong cách âm nhạc cùng khả năng đổi mới liên tục, nữ ca sĩ một lần nữa chứng minh vị trí huyền thoại sống của mình trong nền công nghiệp. Cùng lúc đó, Sabrina Carpenter tạo nên dấu ấn riêng khi chiến thắng Album of the Year (Album của năm) với Short n Sweet, sản phẩm giúp cô bứt phá mạnh mẽ và bước ra khỏi hình ảnh một ngôi sao tuổi teen để trở thành nghệ sĩ trưởng thành, bản lĩnh.

Điểm chung dễ nhận thấy trong VMAs năm nay chính là sự thống trị của các nghệ sĩ nữ. Từ Rosé, Lisa đến Ariana Grande, Lady Gaga và Sabrina Carpenter, chứng minh sự vươn mình mạnh mẽ và tầm ảnh hưởng vượt trội của họ trong bối cảnh thị trường âm nhạc toàn cầu cạnh tranh khốc liệt.

"Chiến thần VMAs" Taylor Swift năm nay trắng tay

Thế nhưng, một cái tên vốn luôn gắn liền với những mùa VMAs hoành tráng - Taylor Swift lại hoàn toàn “trắng tay” tại lễ trao giải năm nay. Trước đó, Taylor Swift được đề cử cho Artist of the Year. Taylor cũng không xuất hiện tại sự kiện, khiến khán giả không khỏi hụt hẫng. Điều này cũng dễ hiểu bởi sau The Eras Tour lịch sử, Taylor đang tạm nghỉ để chuẩn bị cho màn comeback cùng album phòng thu thứ 12 vào tháng 10 tới. Các chuyên gia nhận định, VMAs năm nay không phải sân khấu của Taylor, nhưng lễ trao giải 2026 chắc chắn sẽ bùng nổ hơn bao giờ hết khi “rắn chúa” trở lại đường đua.

Giải thưởng Video Vanguard danh giá năm nay được trao cho Mariah Carey

Giải thưởng Video Vanguard danh giá năm nay được trao cho Mariah Carey, một biểu tượng âm nhạc đã cống hiến hơn ba thập kỷ cho nền công nghiệp âm nhạc. Đây là lời tri ân xứng đáng cho hành trình lừng lẫy và sức ảnh hưởng không thể thay thế của diva này.

Tổng hợp hạng mục nổi bật tại VMAs 2025: Video của năm: brighter days ahead - Ariana Grande Nghệ sĩ của năm: Lady Gaga Bài hát của năm: APT. - Rosé & Bruno Mars Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất: Alex Warren Màn trình diễn MTV Push của năm: KATSEYE - Touch Nhóm nhạc của năm: Twenty One Pilots Album của năm: Short n' Sweet - Sabrina Carpenter Video nhạc Pop xuất sắc nhất: brighter days ahead - Ariana Grande Video nhạc Hip-Hop xuất sắc nhất: Not Like Us - Kendrick Lamar Video nhạc Rock xuất sắc nhất: Messy - Machine Gun Kelly Video nhạc Alternative xuất sắc nhất: Eusexua - FKA twigs Video nhạc R&B xuất sắc nhất: Somebody Save Me - Eminem ft. Jelly Roll Video nhạc Latin xuất sắc nhất: Die with a Smile - Lady Gaga & Bruno Mars Video nhạc Kpop xuất sắc nhất: Born Again - Lisa ft. Doja Cat & RAYE Nhóm nhạc Kpop xuất sắc nhất: BLACKPINK Video nhạc Afrobeats xuất sắc nhất: Higher - Burna Boy Video âm nhạc có thông điệp xã hội xuất sắc nhất: What Was That - Lorde Video có hình ảnh xuất sắc nhất: brighter days ahead - Ariana Grande Video có chỉ đạo nghệ thuật xuất sắc nhất: Not Like Us - Kendrick Lamar Video có hiệu ứng hình ảnh xuất sắc nhất: brighter days ahead - Ariana Grande Video có biên đạo múa xuất sắc nhất: Abracadabra - Lady Gaga Video có dựng phim xuất sắc nhất: Manchild - Sabrina Carpenter Video có quay phim xuất sắc nhất: Die with a Smile - Lady Gaga & Bruno Mars Giải thưởng Video Vanguard: Mariah Carey Bài hát mùa hè: Sports Car - Tate McRae



