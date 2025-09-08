Sáng sớm 8/9 (theo giờ Việt Nam), lễ trao giải MTV Video Music Awards (VMAs) đã chính thức "khai nòng" tại New York (Mỹ). Chương trình được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh những cá nhân đã có đóng góp nổi bật cho nền âm nhạc thế giới năm vừa qua. Có mặt tại đây là màn đổ bộ của hàng loạt ngôi sao đình đám từ các châu lục như Sabrina Carpenter, Ariana Grande, Rosé (BLACKPINK), Mariah Carey, KATSEYES, Ricky Martin…

Bên cạnh những gương mặt trẻ đang dẫn đầu xu hướng, nhiều tên tuổi "lão làng" cũng nhận được sự chú ý không nhỏ. Sự kiện năm nay được thiết kế một buổi tri ân "trá hình" tới kỷ nguyên vàng son của nền công nghiệp âm nhạc từ thập niên 80 - đầu 2000. "Main event" năm nay có thể nói là thuộc về Mariah Carey khi giải thưởng danh giá Vanguard Award - được dành tặng riêng cho cô. Đây là hạng mục đặc biệt nhắm tới những nghệ sĩ có nhiều năm kinh nghiệm trong nghề và có tầm ảnh hưởng lớn tới văn hoá đại chúng.

Mariah Carey được vinh danh thành tựu trọn đời

35 ròng rã ca hát, không ai xứng đáng nhận được giải thưởng này hơn ngoài mợ Mariah. Sự hiện diện của cô cũng đánh dấu lần đầu tiên sau 20 năm, Mariah mới trở lại VMAs kể từ khi oanh tạc thế giới với hit album The Emancipation Of Mimi. Ngoài việc ẵm trọn chiếc cúp danh giá, Mariah còn đem đến một màn trình diễn để khuấy động bầu không khí.

Mariah Carey và set diễn điểm lại loạt hit biểu tượng

Cô hát liền tù tì liên khúc toàn ca khúc No.1 Billboard 100 như Fantasy, Heartbreaker, We Belong Together, Honey… Tuy nhiên, MXH nhanh chóng nổ ra tranh cãi ngay trên sóng livestream bởi chất lượng phần trình diễn quá… tệ. Nữ diva bị "bắt thóp" hát nhép từ đầu đến cuối, thậm chí còn không cố gắng diễn để mang đến cảm giác thuyết phục. Phân đoạn hát bình thường hay nốt cao thì vẫn là khẩu hình nửa vời, không mở rộng hết cỡ - tương ứng với những gì audio phát ra.

Nữ diva bị "bắt thóp" hát nhép từ đầu đến cuối, thậm chí còn không cố gắng diễn để mang đến cảm giác thuyết phục

Thất vọng hơn là Mariah cử động cứng đờ, khô khan như "robot thiếu dầu". Cô gần như không thể di chuyển, thay vào đó là những bước chân nặng nề và khó khăn trên một khoảng sân khấu. Hơn thế nữa, đôi lúc Mariah còn phải nhờ vũ công dắt mình đi. Những động tác nhảy đơn giản, không cần quá nhiều lực cũng khiến Mariah sượng trân loay hoay. Điểm cộng là "sơn ca tuyệt đỉnh" vẫn toát ra thần thái sáng ngời, sự tự tin tràn ngập khung hình.

Mariah cử động cứng đờ, khô khan như robot thiếu dầu

Người hâm mộ không khỏi chán chường trước một phần thể hiện lười biếng từ Mariah, nhất là khi cô từng là một trong 3 diva thế giới lừng lẫy một thời. Netizen đem cô ra so sánh với Celine Dion, khen ngợi giọng ca nước Pháp vẫn duy trì phong độ ổn định dù hơn hẳn. Một số ý kiến khuyên Mariah chỉ nên ở nhà đợi Giáng Sinh đến rồi mới "rã đông".

Người hâm mộ không khỏi chán chường trước một phần thể hiện lười biếng từ Mariah

Mariah Carey từng được xem như "chuẩn mực" của diva toàn cầu: một giọng ca hiếm có, một biểu tượng văn hoá đại chúng, và là người đặt ra tiêu chuẩn vàng cho nghệ sĩ pop/R&B từ thập niên 90. Thế nhưng, màn trình diễn tại VMAs 2025 lại một lần nữa gợi lên câu hỏi: liệu "sơn ca nước Mỹ" đã đi quá xa khỏi thời kỳ đỉnh cao?

Dễ thấy, Mariah vẫn còn sở hữu thần thái và hào quang sân khấu không ai phủ nhận. Mỗi lần xuất hiện, cô vẫn đủ sức khiến khán giả phải ngước nhìn, ít nhất ở khía cạnh vị thế trong giới và tính biểu tượng. Nhưng thực tế cho thấy: giọng hát đã xuống cấp, thể lực hạn chế, phong độ sân khấu không còn. Khi những yếu tố cơ bản như hát live và khả năng trình diễn không còn nằm trong tầm kiểm soát, việc khán giả cảm thấy thất vọng là điều khó tránh.

Mariah đã không còn giữ được phong độ như xưa

Từng nổi tiếng toàn cầu với giọng hát như "thiên thần giáng thế", Mariah sở hữu kỹ thuật thượng thừa và độ linh hoạt tốt nhất so với Whitney Houston và Celine Dion. Tuy nhiên, do chi chứng từ hạch cổ, cộng với việc lạm dụng quá nhiều giọng sáo - kỹ thuật khó nhất của thanh nhạc - Mariah dần tụt dốc.

Sự nghiệp Mariah như một biểu đồ "hình sin": bùng nổ rực rỡ ở thập niên 90, rơi tự do ở giai đoạn đầu 2000, rồi lại hồi sinh ngoạn mục với The Emancipation of Mimi năm 2005. Tuy nhiên, hơn 10 năm trở lại đây, nữ diva dường như sống nhờ vào di sản cũ, đặc biệt là bản hit bất hủ All I Want For Christmas Is You. Việc lạm dụng hát nhép, cộng thêm sức khoẻ ngày mai một, khiến mỗi lần biểu diễn của Mariah dễ biến thành tâm điểm tranh cãi.

Mariah Carey tai VMAs 2005

Dẫu vậy, không thể phủ nhận rằng mợ vẫn là một trong những nghệ sĩ nữ có ảnh hưởng lớn nhất lịch sử, người định hình cả một thế hệ nghệ sĩ và là nguồn cảm hứng cho vô số giọng ca trẻ. Có lẽ, thay vì cố gắng chứng minh bản thân ở những sân khấu hoành tráng và chạy theo xu hướng, cô nên chọn cách giữ gìn hình tượng bằng việc xuất hiện vừa phải, tập trung vào việc duy trì di sản.