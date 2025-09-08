Sáng nay (8/9 theo giờ Việt Nam), Lễ trao giải MTV Video Music Awards 2025 đã diễn ra tại UBS Arena, Elmont, New York. Trong số những nghệ sĩ góp mặt, KATSEYE - nhóm nhạc nhà HYBE trở thành điểm nhấn đặc biệt khi được lựa chọn biểu diễn tại sân khấu Pre-Show của VMAs năm nay.

KATSEYE tại VMAs 2025

Nhóm mang đến hai bản hit Gnarly và Gabriela với phần dàn dựng chỉn chu, vũ đạo mạnh mẽ, giai điệu sôi động cùng sự hưởng ứng cuồng nhiệt từ khán giả. Đặc biệt, ở Gnarly, hiệu ứng bùng nổ được đẩy lên cao trào khi cộng đồng fan đồng loạt hát vang theo, khiến bầu không khí sự kiện thực sự bùng nổ.

KATSEYE biểu diễn Gnarly tại VMAs 2025

Không chỉ tạo dấu ấn bằng âm nhạc, phong cách trình diễn của KATSEYE cũng gây ấn tượng mạnh. Các thành viên xuất hiện trong combo quần short và crop top đen, điểm xuyết phụ kiện ánh vàng, bạc và đỏ tối, vừa cá tính, vừa cuốn hút trên sân khấu.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên KATSEYE đứng trên một sân khấu quốc tế lớn như VMAs, song nhóm vẫn thể hiện sự tự tin, không hề lép vế trước dàn nghệ sĩ gạo cội. Chính sự tự tin ấy giúp họ ghi điểm mạnh mẽ trong mắt khán giả toàn cầu. Nhiều tạp chí quốc tế như Elle và Harper’s Bazaar đã dành lời khen, khẳng định KATSEYE mang đến thứ gọi là “năng lượng toàn cầu”, vượt xa một màn ra mắt thông thường để thể hiện rõ bản sắc và tham vọng vươn tầm quốc tế.

KATSEYE lần đầu đứng trên một sân khấu quốc tế lớn như VMAs

Truyền thông quốc tế nhận định KATSEYE mang đến thứ gọi là “năng lượng toàn cầu”, vượt xa một màn ra mắt thông thường để thể hiện rõ bản sắc và tham vọng vươn tầm quốc tế

Không dừng lại ở đó, KATSEYE còn được đề cử tại hai hạng mục: MTV Push Performance of the Year với ca khúc Touch và Best Group, cạnh tranh cùng những tên tuổi đình đám như Backstreet Boys, Evanescence hay Stray Kids. Trong lần chào sân này, KATSEYE mang về moonman cho hạng mục MTV Push Performance of the Year, giới phê bình nhận định đây sẽ là bước đệm quan trọng để nhóm bùng nổ hơn nữa ở các mùa VMAs tiếp theo.

KATSEYE được đánh giá cao về kỹ năng sân khấu

Sức hút của KATSEYE thậm chí còn khiến báo chí và khán giả quốc tế so sánh họ với BLACKPINK. Elle và Harper’s Bazaar khẳng đinh, nếu BLACKPINK từng biến Coachella 2019 hay VMAs 2020 thành sân khấu khẳng định “đẳng cấp toàn cầu”, thì KATSEYE cũng đang đi theo lộ trình tương tự, tận dụng VMAs như một bàn đạp để định vị bản sắc riêng. Trên mạng xã hội, nhiều khán giả gọi KATSEYE là “BLACKPINK thế hệ mới”, nhấn mạnh sự đồng đều về kỹ năng, dàn dựng sân khấu chỉn chu và phong cách đa văn hóa. Một người xem chia sẻ “KATSEYE mang năng lượng giống như BLACKPINK hồi lần đầu bùng nổ ở quốc tế, nhưng họ có chất riêng chứ không phải bản sao”.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả gọi KATSEYE là “BLACKPINK thế hệ mới”

KATSEYE đang dần được nhìn nhận như nhóm nữ có tiềm năng thay thế BLACKPINK

Chính sự đồng thuận từ cả truyền thông lẫn công chúng cho thấy KATSEYE đang dần được nhìn nhận như nhóm nữ có tiềm năng thay thế BLACKPINK trên mọi sân khấu toàn cầu, không chỉ dừng lại ở danh xưng “tân binh triển vọng” như trước kia. Từ màn trình diễn bùng nổ tại các sân khấu quốc tế, phong cách biểu diễn tự tin, cá tính thời trang nổi bật, cho đến việc được đề cử ở những hạng mục quan trọng, KATSEYE đã chứng minh nhóm nhạc nhà HYBE không chỉ là một hiện tượng mà thực sự sở hữu tiềm năng mạnh mẽ trong thị trường âm nhạc toàn cầu.