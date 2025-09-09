Tối 7/9, nam ca sĩ Bùi Anh Tuấn và “tình cũ” Hương Tràm bất ngờ hội ngộ trên sân khấu phòng trà với chủ đề Nơi Tình Yêu Lỡ. Ngay từ khi thông tin cả hai sẽ cùng góp mặt được công bố, sự kiện đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm đặc biệt từ khán giả. Và đúng như mong đợi, sự xuất hiện của cả hai nghệ sĩ khách mời ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng.

Hương Tràm tổ chức sinh nhật cho Bùi Anh Tuấn tại đêm diễn

Trong liveshow, Hương Tràm đã mang đến cho Bùi Anh Tuấn một bất ngờ đặc biệt khi tổ chức sinh nhật ngay trên sân khấu. Khoảnh khắc này khiến nam ca sĩ vừa ngạc nhiên vừa có phần bối rối, trong khi khán giả đồng loạt hòa giọng cùng Hương Tràm hát mừng sinh nhật. Khi chia sẻ điều ước, Bùi Anh Tuấn bày tỏ mong muốn của bản thân rằng tất cả mọi người sẽ luôn có thật nhiều sức khỏe.

Bất ngờ được hỏi có lời chúc riêng nào dành cho Hương Tràm hay không, nam ca sĩ thoáng chút ngại ngùng.Thấy vậy, Hương Tràm nhanh chóng “cứu nguy” rằng điều đó sẽ “để dành sau”. Ngay lập tức, Bùi Anh Tuấn cùng hài hước đùa lại “Vội thế”, khiến khán phòng bật cười.

Hương Tràm tạo bất ngờ cho tình cũ

Sau nhiều năm trở lại và cùng đứng chung một sân khấu, cả hai thừa nhận đã có quãng thời gian dài để trưởng thành và thay đổi bản thân. Hương Tràm gửi lời cảm ơn đến khán giả vì đã chờ đợi cô và Bùi Anh Tuấn suốt ít nhất 5 năm qua, đồng thời bày tỏ niềm hạnh phúc khi được trở lại trong vòng tay yêu thương của công chúng. Về phía mình, Bùi Anh Tuấn chia sẻ đôi chút hối tiếc vì từng chưa biết trân trọng những điều quý giá, và chính sự biết ơn đã giúp anh học cách trân trọng nhiều hơn.

Bùi Anh Tuấn tặng hoa Hương Tràm, cô nàng đùa rằng mình muốn nhẫn kim cương

Không khí liveshow thực sự bùng nổ khi Hương Tràm và Bùi Anh Tuấn cùng song ca trong ca khúc Buông. Phần trình diễn không chỉ gây ấn tượng bởi giọng hát đầy cảm xúc, mà còn khiến người hâm mộ “rụng tim” với ánh mắt trao nhau và cái nắm tay tình tứ trên sân khấu. Khoảnh khắc ấy như đưa khán giả trở lại những sân khấu trước kia của cặp đôi song ca đình đám.

Màn tái hợp của Hương Tràm và Bùi Anh Tuấn trên cùng sân khấu khiến khán giả vô cùng thích thú, liên tục “đẩy thuyền” cho cặp đôi. Không chỉ cổ vũ nồng nhiệt, nhiều fan còn hào hứng hát nhạc cưới khi thấy cả hai đứng cạnh nhau sau show diễn. Nhanh trí “thuận nước đẩy thuyền”, Bùi Anh Tuấn tặng hoa cho nữ ca sĩ ngay trên sân khấu, nhưng Hương Tràm lại món quà khác là đòi nhẫn kim cương, khiến anh chàng chỉ biết bật cười và đáp “Cần thời gian chuẩn bị”. Khoảnh khắc “đẩy thuyền” hài hước và úp mở này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, càng khiến fan thêm phấn khích và tin tưởng vào một điều bất ngờ từ cặp đôi.

Dù đã chia tay từ lâu, cả Bùi Anh Tuấn và Hương Tràm vẫn duy trì mối quan hệ tốt đẹp. Cả hai không ngừng ủng hộ con đường sự nghiệp của nhau và tiếp tục được khán giả nhiệt tình ghép đôi. Mỗi khi có dịp đứng chung sân khấu, “cặp đôi một thời” lại mang đến cảm giác vừa quen thuộc vừa mới mẻ, khiến người hâm mộ dễ dàng “quay ngược thời gian” về những bản hit song ca đình đám năm nào.

Những năm gần đây, Hương Tràm và Bùi Anh Tuấn đều có nhiều biến động trong sự nghiệp. Nữ ca sĩ quyết định ngưng hát giữa lúc đỉnh cao, đi Mỹ du học rồi lại trở về Việt Nam. Trong khi đó, Bùi Anh Tuấn cũng chững lại một thời gian, thời gian này mới sôi nổi hoạt động trở lại. Nhìn Hương Tràm và Bùi Anh Tuấn cùng một sân khấu, khán giả không khỏi bồi hồi và xúc động cho 2 giọng ca thực lực bước ra từ The Voice năm nào.