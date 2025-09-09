Sau sự kiện thoát ly khỏi SM Entertainment của bộ 3 "bồ câu" Lưu Diệc Phàm - Lộc Hàm - Hoàng Tử Thao, người hâm mộ Kpop vẫn thỉnh thoảng đem ra bàn tán về một giai thoại chấn động. Bên cạnh đó, Trương Nghệ Hưng lại không bị chỉ trích thậm tệ như 3 người anh em, bởi lẽ, anh vẫn chăm chỉ hoạt động cùng EXO cho đến 2017. Kể từ đó, nam nghệ sĩ hoàn toàn tập trung sự nghiệp ở quê nhà nhưng vẫn là 1 mảnh ghép của EXO.

Đầu tháng 8 vừa qua, Trương Nghệ Hưng khởi động tour diễn 2025 Grand Line: Rock the Heavenly Palace , chạy dọc Trung Quốc Đại lục. Mới đây, tại đêm nhạc 6/9 tại Nam Kinh, người hâm mộ đã "tóm dính" Suho - trưởng nhóm EXO - âm thầm tới ngồi ở khán đài để ủng hộ người em trai.

Khi camera lia tới, Suho hiện lên màn hình LED vô cùng điển trai, tuấn tú. Ở độ tuổi U40, nam idol vẫn duy trì được vẻ trẻ trung, rạng rỡ như bị thời gian lãng quên. Khán giả có mặt tại đó hú hét không ngừng khi được chứng kiến màn hội ngộ giữa 2 thành viên EXO. Đáng chú ý, Trương Nghệ Hưng cũng gửi tới người anh một chút chia sẻ thân tình.

Anh nói: "Hãy dành một tràng pháo tay cho trưởng nhóm của chúng tôi - anh Suho! Anh ý nay là khách mời đặc biệt, người đã cùng tôi luyện tập và trưởng thành từ những cậu bé mới lớn tới vị trí ngày hôm nay. Tôi hy vọng sẽ còn nhiều bất ngờ thú vị đem tới các bạn trong tương lai. Suho à, hãy chờ đợi vào một phiên bản ngày càng tốt hơn từ em nhé! Cảm ơn anh rất nhiều vì đã đến đây!".

Sau khi khép lại concert, cả 2 đã dành cho nhau chút thời gian riêng. Trên trang cá nhân Instagram, Trương Nghệ Hưng đăng tải 2 bức ảnh chụp 2 người đi ăn uống vui vẻ với nhau, xóa tan nghi vấn hiềm khích đeo bám dai dẳng trong quá khứ.

Cư dân mạng không khỏi bất ngờ xen lẫn thổn thức khi thấy 2 thần tượng thanh xuân của mình nay đã tái hợp. Dù không đứng chung một sân khấu, trình diễn với đông đủ đội hình nhưng khoảnh khắc này đã cho thấy mối quan hệ giữa EXO và Trương Nghệ Hưng vẫn vô cùng tốt đẹp.

Mối quan hệ giữa Trương Nghệ Hưng và EXO nhiều năm qua vẫn luôn gây ồn ào khắp châu Á. Việc nam ca sĩ nhắc đến nhóm hay có bất cứ hoạt động, cử chỉ, thông tin liên quan đến EXO đều khiến bản thân anh trở thành tâm điểm tranh cãi. Ngày 8/4 năm 2022, đúng ngày kỷ niệm EXO ra mắt tròn 10 năm, các EXO-L đã phải đón nhận tin sốc: Trương Nghệ Hưng tuyên bố chính thức rời khỏi SM Entertainment qua tâm thư bằng 2 thứ tiếng Anh - Hàn.

Trong một buổi phỏng vấn vài tháng trước, Trương Nghệ Hưng tiết lộ sẽ xem xét comeback đủ 9 thành viên nhóm EXO vào tháng 9 hoặc tháng 10 năm nay. Nam thần tượng cho biết thêm chưa có gì chắc chắn nhưng các thành viên vẫn đang tích cực thảo luận. Lần cuối Trương Nghệ Hưng góp mặt bằng kỹ xảo CGI trong MV Don't Fight The Feeling cùng với EXO năm 2021.

Trở về quê nhà, Trương Nghệ Hưng nỗ lực ca hát, trở thành cố vấn của nhiều chương trình âm nhạc. Nhờ Tảo Hắc Phong Bạo (2021) và Được Ăn Cả Ngã Về Không (2023), nam nghệ sĩ thoát khỏi mác idol, được công nhận là diễn viên thực thụ. Tháng 4 vừa qua, phim nghệ thuật Tình Yêu Không Lời do Trương Nghệ Hưng đóng chính đạt doanh thu cao và đánh giá tốt.

Không chỉ diễn xuất, Trương Nghệ Hưng còn thành lập công ty Chromosome Entertainment Group ra mắt nhóm nhạc nữ. Nhóm này từng được đưa sang Hàn quảng bá. Có thể nói, dù xuất phát điểm không bằng, Trương Nghệ Hưng lại có sự nghiệp ổn định nhất "thiên triều tứ tử", sở hữu lưu lượng thuộc hàng sao hạng A trong showbiz Hoa ngữ.