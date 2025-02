Đại nhạc hội có nam thần EXO và dàn Anh Trai bất ngờ huỷ show

Vào ngày 4/2, thông tin show ca nhạc Sài Gòn Simple Love 2025 bất ngờ bị hủy bỏ khiến người hâm mộ không khỏi hụt hẫng xen lẫn hoang mang. BTC chương trình đăng tải bài viết về quyết định đột ngột này là do tình trạng bán vé quá ế ẩm. Vì thế, sự kiện đành phải thông báo huỷ show vì không đáp ứng đủ nhu cầu từ cả 2 bên cung - cầu.

BTC Sài Gòn Simple Love 2025 đột ngột thông báo hủy show



BTC cũng trấn an khán giả sẽ hoàn tiền vé sớm thông qua kênh phân phối chính thức. Sự việc này đã khiến không ít người hâm mộ, đặc biệt là những người đã mua vé show cảm thấy vô cùng nuối tiếc ngay dịp đầu năm. Nhiều fan “than trời” vì đã lỡ đặt vé máy bay, chỗ ở để có thể gặp gỡ idol nhưng đa số fan cũng tỏ ra thông cảm cho BTC vì đã thông báo huỷ show với lý do rất thẳng thắn là do lượng vé bán thấp.

Giữa nhiều luồng ý kiến trái chiều, người dùng mạng nhận định 1 trong những lý do chính dẫn đến tình cảnh này là do Sài Gòn Simple Love 2025 diễn ra trùng ngày 2NE1 mang concert tới TP.HCM. Ngày 15 - 16/2 tới, TP.HCM sẽ là chặng dừng chân thuộc khuôn khổ concert tour của 4 cô gái. Sau hơn 10 năm “ngủ đông”, nhóm nữ Kpop huyền thoại tái xuất làng nhạc đã gây chấn động toàn cõi châu Á. Đặt lên bàn cân so sánh, đêm nhạc Việt - Hàn Sài Gòn Simple Love 2025 có phần “lép vế” hơn hẳn.

Đối thủ cạnh tranh của Sài Gòn Simple Love 2025 lại chính là 2 đêm concert của 2NE1 sau 10 năm vắng bóng

Ngoài ra, trung bình mỗi hạng vé của Sài Gòn Simple Love 2025 đều được “chào bán” với mức giá khá cao. Đặc biệt, dịp nghỉ Tết Nguyên Đán vừa kết thúc, tiền túi cũng vơi đi ít nhiều sau vô số chầu Tất Niên, quà cáp sắm sửa hay lì xì. Dù quy tụ nhiều tên tuổi đang lên như HURRYKNG, RHYDER, JSOL hay Nicky nhưng khán giả mong muốn được trải nghiệm 1 show ca nhạc mới mẻ hơn. Cơ hội để được gặp gỡ, giao lưu với idol quốc nội giờ đây đã đơn giản hơn rất nhiều. Quy mô và công tác tổ chức liveshow, concert hay chỉ là những buổi fanmeeting tại Việt Nam năm vừa qua đã có sự chuyển mình ấn tượng, nâng tiêu chuẩn “đu idol” lên 1 tầm cao mới. Không phải quay lưng lại nhưng khán giả đã có nhiều lựa chọn và chọn lọc so với ngày trước.

Baekhyun cũng là gương mặt không còn xa lạ trong thị trường concert tại Việt Nam. Năm ngoái, Baekhyun lần đầu tổ chức concert trong 2 ngày tại Nhà thi đấu Phú Thọ, TP.HCM, khiến EXO-L vỡ òa cảm xúc. Là số ít idol Kpop tổ chức concert riêng ở Việt Nam, nếu như anh chàng quay trở lại, khán giả vẫn sẽ hưởng ứng nồng nhiệt. Tuy nhiên, Baekhyun không còn mang lại yếu tố “wow” như những gì anh từng làm ở vào năm ngoái. Điều này rất có thể ảnh hưởng tới sức bán vé của Sài Gòn Simple Love 2025.

Baekyun vẫn sẽ được săn đón nồng nhiệt nhưng anh không còn đem lại yếu tố "wow" như 2 concert đầu tiên tại TP.HCM năm ngoái

Sự việc huỷ show ngay đầu năm khiến netizen nhớ lại 1 trường hợp tương tự - Kpop Open Air #2 vào khoảng tháng 12 năm 2023. Sở hữu đội hình “phá đảo” làng nhạc Việt - Hàn, sự kiện nghiễm nhiên được đón nhận nồng nhiệt bởi người hâm mộ. Tuy nhiên, đội ngũ BOM Entertainment cùng Đại nhạc hội Kpop Open Air #2 cũng đã “bể kèo” phút chót khiến khán giả “đứng hình” nhiều hơn vài giây. Phía dàn idol xứ kim chi đưa ra thông báo hủy show vì BTC không thực hiện đúng hợp đồng, mập mờ trong vấn đề xin cấp phép biểu diễn. Đến tận bây giờ, vẫn có nhiều fan lên tiếng chưa được BTC xử lý hay hoàn tiền dù đã hơn 1 năm trôi qua.

Đại nhạc hội Kpop Open Air #2 vô tình "bùng kèo" phút chót. BOM Entertainment sau đó cũng mất hút vói số tiền bán vé

Trước đó, Sài Gòn Simple Love 2025 đã gây chú ý lớn tới cộng đồng yêu nhạc khi dàn line-up quy tụ loạt sao Hàn đình đám gồm Baekhyun, Bang Ye Dam, BADVILLIAN cùng những gương mặt quen thuộc của Vpop như Trúc Nhân, Bảo Anh, Ricky Star, Tăng Duy Tân, RHYDER, HURRYKNG, JSOL, Nicky và Xesi. Đêm nhạc dự kiến sẽ diễn ra tại Khu đô thị Vạn Phúc, Thủ Đức (TP.HCM) vào ngày 15/2/2025 tới đây.