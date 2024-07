Diva Hà Trần hủy show vì ế vé?

Sáng 29/7, Diva Hà Trần bất ngờ lên thông báo tạm hoãn Live Concert Thiên Hà Tinh Khôi - kỉ niệm 30 năm sự nghiệp. Lí do được phía Hà Trần đưa ra như sau: "Nhà sản xuất concert Thiên Hà Tinh Khôi không còn đủ năng lực tài chính để đáp ứng yêu cầu mang đến một live concert tầm vóc như mong đợi của nghệ sĩ, của khán giả & bản thân chúng tôi. Chúng tôi rất tiếc phải đưa ra thông báo TẠM HOÃN dự án concert Thiên Hà Tinh Khôi 30 năm tiếng hát Diva Hà Trần".

Phía Hà Trần cũng lên tiếng xin lỗi đến khán giả đồng thời khẳng định sẽ hoàn tiền vé: "Chúng tôi vô cùng áy náy trước những tổn thất của quý vị khi sắp xếp thời gian, tiền bạc để lên kế hoạch xem concert. Mong quý vị lượng thứ và thông cảm. Một lời tạ lỗi chân thành tới những khán giả đã mua vé và những người yêu thương tiếng hát Hà Trần. Chúng tôi sẽ có phương án HOÀN TIỀN VÉ cho quý vị."

Show diễn phải thay đổi địa điểm, công bố rất nhiều khách mời, có cả Đen Vâu nhưng…

Live Concert Thiên Hà Tinh Khôi bao gồm 2 đêm diễn. Đêm diễn đầu tiên tại TP.HCM vào tối 10/8/2024 tại Nhà thi đấu Quân Khu 7, sau đó được dời sang Nhà hát Hòa Bình - nơi có sức chứa nhỏ hơn. Nói về lí do phải dời địa điểm, NSX cho biết địa điểm mới đáp ứng ý tưởng dàn dựng một sân khấu nước - “nơi khán giả có thể hoàn toàn ngồi nhìn về 1 phía, và các chỗ ngồi giật cấp với biên độ đủ lớn để có thể thưởng lãm toàn bộ phần trình diễn. NSX cho biết do sân khấu dàn dựng lớn nên số chỗ dù làm ở nhà thi đấu hay nhà hát Hoà Bình cũng chỉ chênh lệch nhau vài trăm chỗ, không đáng kể…”

Đêm diễn thứ hai tại Hà Nội vào tối 24/8/2024 tại Cung điền kinh Mỹ Đình, địa điểm vẫn giữ nguyên.

Dàn nghệ sĩ khách mời của Live Concert cũng là một trong những yếu tố đáng chú ý của Thiên Hà Tinh Khôi. Sẽ có 6 nghệ sĩ khách mời đồng hành xuyên suốt với Hà Trần trong cả 2 đêm diễn ở TP.HCM và Hà Nội gồm: gia đình của diva có bố là NSND Trần Hiếu, chú là NS Trần Tiến, cháu gái Marzuz, một người chị mà nữ ca sĩ xem như người thân NSND Thanh Lam, Trung Quân người thường thân mật gọi nữ ca sĩ là “ngoại”. Bên cạnh đó, mỗi đêm diễn cũng có những khách mời đặc biệt riêng, tại TP.HCM đó sẽ là Đen Vâu, Phan Mạnh Quỳnh, Orange. Trong khi đó, khách mời riêng của đêm diễn tại Hà Nội sẽ là Tóc Tiên và Lân Nhã.

Đáng chú ý, Đen Vâu là cái tên được thêm vào hoàn toàn bất ngờ, công bố vào tối 7/7. Trong buổi họp báo công bố live concert Thiên Hà Tinh Khôi trước đó, Đen Vâu là cái tên không được tiết lộ. Việc chương trình còn lâu mới diễn ra, mà BTC đã công bố thêm khách mời như Đen Vâu là điều khiến khán giả thấy “lấn cấn”. Một là công bố ngay từ đầu, 2 là sẽ công bố thêm khách mời ở thời điểm sát lúc diễn ra để hâm nóng chương trình hoặc giữ kín đến cuối. Thậm chí nhiều khán giả còn chỉ ra, Đen Vâu là 1 cái tên “ăn khách”, nếu không được thông báo ở họp báo thì khả năng cao anh là khách mời bí mật của concert. Tuy nhiên vì lý do nào đó mà Đen Vâu đã được công bố vào thời điểm "dở dở ương ương", quá muộn so với buổi họp báo công bố dự án, nhưng lại quá sớm so với thời điểm diễn ra show. Nhiều ý kiến cho rằng anh được công bố để giúp BTC gia tăng khả năng bán vé. Nhưng có vẻ chiến lược này cũng không hiệu quả.

Lí do hủy show thật sự là gì?

Với việc thay đổi địa điểm biểu diễn về nơi có sức chứa nhỏ hơn, cũng như việc nhanh chóng công bố Đen Vâu trong dàn lineup, nhiều khán giả nghiêng về khả năng tốc độ tiêu thụ vé concert không tốt - đây là một trong những lí do dẫn đến quyết định hủy show.

Có thể thấy, giá vé cho show Hà Trần tương đối cao, dao động từ 1,2 triệu đồng cho đến 4,2 triệu đồng. Đến sáng 29/7, khi vào website mua vé có thể thấy chưa có bất kì hạng vé nào sold-out, dù là các hạng rẻ nhất. Sơ đồ vé có rất nhiều khu vực trống, lượng vé bán ra thưa thớt dù BTC đã tung “át chủ bài” là Đen Vâu. Việc bán vé khó cộng thêm khó khăn tài chính như NSX đề cập ở trên khiến việc show diễn bị hoãn là điều không khó hiểu.

Chưa có hạng vé nào sold-out.

Chúng tôi cũng đã liên hệ với Giám đốc sản xuất chương trình - anh Hà Thanh Phúc. Về lí do hoãn show liên quan đến việc bán vé chậm, anh cho biết: “Mọi thông tin chúng tôi đều đã ghi nhận trong bài đăng, hiện tại ekip và nghệ sĩ xin phép không phản hồi gì thêm.”

Chia sẻ riêng cùng chúng tôi, anh cho biết thêm: “Chúng tôi cùng là NSX của Live Concert 1689 của Trung Quân, vì việc dời show 2 lần nên khả năng tài chính của NSX bị thiệt hại nặng, nên không đủ kinh tế để thực một show tầm vóc cho chị Hà Trần.”. Trước đó, Live Concert 1689 của Trung Quân tại Hà Nội đã bị dời lịch 2 lần, ban đầu dự kiến tổ chức vào tối 26/7 tuy nhiên phải dời lần đầu sang tối 27/7 vì lí do Quốc tang. Sau đó, Trung Quân tiếp tục dời thêm 1 lần nữa sang tối nay (29/7), điều này cũng khiến ekip sản xuất bị tác động không ít. Với 2 lần dời show như vậy, áp lực tài chính đè nặng lên NSX là điều dễ hiểu.