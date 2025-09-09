Ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc luôn được biết đến với sự khắc nghiệt, mỗi thần tượng không chỉ phải chứng minh năng lực mà còn chịu áp lực nặng nề về ngoại hình. Không ít trường hợp từng trở thành nạn nhân của những bình luận tiêu cực, thậm chí bị bạo lực mạng chỉ vì không đáp ứng “chuẩn đẹp” mà công chúng kỳ vọng. Trong số đó, Kyla Massie, cựu thành viên nhóm PRISTIN, là một ví dụ điển hình. Sự nghiệp ngắn ngủi của cô phản ánh rõ ràng những mặt tối phía sau ánh hào quang Kpop, từ khởi đầu đầy hứa hẹn, giai đoạn khủng hoảng đến quyết định rời bỏ sân khấu để tìm kiếm cuộc sống bình yên.

Kyla Massie

Kyla Solhee Massie, thường gọi là Kyla, sinh năm 2001 tại Indiana, Mỹ. Cô là thành viên nhỏ tuổi nhất PRISTIN - thế hệ girl group thế 2 dưới trướng Pledis Entertainment sau After School. Được công ty quản lý là nhóm nữ toàn diện, đồng đều từ visual đến tài năng, công chúng “lót dép” hóng mạnh màn debut của PRISTIN, xem các cô gái có điểm khác biệt nào giữa làn sóng girl group “tràn trề” trong giai đoạn 2015 - 2017.

Sở hữu 2 “con tướng” Chu Khiết Quỳnh và Nayoung - 2 thành viên I.O.I cùng nhiều thí sinh Produce 101 khác, PRISTIN nhanh chóng gây bão với ca khúc chủ đề Wee Woo. Nhóm từng nổi tiếng đến mức, truyền thông đặt 10 cô gái tân binh ngang hàng với TWICE - nhóm nữ số 1 tại thời điểm đó. PRISTIN được gọi là đối thủ có thể cạnh tranh với vườn bông nhà JYP.

PRISTIN từng nổi tiếng đến mức, truyền thông đặt 10 cô gái tân binh ngang hàng với TWICE

Tuy nhiên, lần comeback đầu tiên với ca khúc We Like không thực sự thành công như mong đợi, khiến danh tiếng nhóm sụt giảm không phanh. Trong ngành công nghiệp giải trí khắc nghiệt và dễ đào thải như Kpop, tình cảnh này khó tránh khỏi đối với PRISTIN khi chỉ cần một sản phẩm flop thì vị thế cũng dễ lung lay. Không hiểu vì lý do gì, sau We Like, Pledis “ém hàng” cả nhóm, hoạt động chung lẫn solo cũng thưa thớt dần.

WEE WOO - PRISTIN

Bên cạnh những thành viên từng tham gia Produce 101, Kyla nổi bật nhờ ngoại hình lai Tây xinh xắn, ưa nhìn. Cộng với lợi thế chiều cao 1m7, Kyla thu về một “rổ” fan. Fancam cô nàng “bỏ túi” lượng lớn view, có thể ngang bằng hoặc hơn cả thành viên nổi tiếng nhất nhóm - Chu Khiết Quỳnh. Cô nàng đảm nhận vị trí rap kiêm vocal, được khen ngợi mang đến màu sắc thú vị trong các ca khúc của nhóm.

Kyla nổi bật nhờ ngoại hình lai Tây xinh xắn, ưa nhìn

Chỉ vài tháng sau khi debut, vào tháng 10/2017, Kyla bất ngờ ngừng mọi hoạt động cùng nhóm để về Mỹ điều trị do gặp chấn thương. Song song đó, cô phải chịu đựng áp lực lớn mỗi ngày với những bình luận ác ý từ cư dân mạng. Họ body shaming, chê bai diện mạo Kyla không phù hợp tiêu chuẩn idol. Đặc biệt, trong khoảng thời gian quảng bá We Like, Kyla có dấu hiệu tăng cân không kiểm soát, ngoại hình có phần mũm mĩm hơn so với một idol bình thường.

Kyla có dấu hiệu tăng cân không kiểm soát, ngoại hình có phần mũm mĩm hơn so với một idol bình thường

Một số netizen còn công khai chỉ trích rằng cô không cố gắng giảm cân, không nỗ lực quản lý bản thân và không xứng làm idol. Đây chỉ là những bình luận chung chung - những lời nói cụ thể mà netizen dành cho Kyla ở thời điểm đó còn kinh khủng gấp bội

Tình trạng này kéo dài cho đến cả khi Kyla dính nghi vấn rời nhóm. Giữa năm 2019, Kyla được phát hiện mở trang cá nhân Instagram - dấu hiệu một idol đã rời nhóm hoặc hoạt động đủ lâu. Viễn cảnh không ai mong muốn rồi cũng xảy đến: PRISTIN tan rã sau hơn 2 năm, với 2 ca khúc chủ đề và 1 màn debut nhóm nhỏ.

Kyla cùng nhiều thành viên khác không gia hạn hợp đồng với công ty quản lý. Không trở lại Kpop, cô về Mỹ, tham gia các công việc bình thường, từng được trông thấy làm thu ngân tại một công viên giải trí Los Angeles.

Kyla được trông thấy làm thu ngân tại một công viên giải trí Los Angeles

Trong khi nhiều người chọn tiếp tục con đường nghệ thuật, Kyla quyết định đầu tư vào tương lai khác. Cô tiếp tục việc học đại học cộng đồng rồi chuyển sang University of California, San Diego (UCSD), theo đuổi ngành nhân loại học sinh học (biological anthropology) và đặt mục tiêu thi MCAT vào y khoa. Trong thời gian học, cô tham gia nghiên cứu khoa học, có công trình được xuất bản và từng làm trợ giảng

Song, niềm đam mê âm nhạc chưa bao giờ dập tắt: cô phát hành mini-album solo đầu tay mang tên Watch Me Glow ngày 13/6/2020, thể hiện cái tôi nghệ thuật của một nghệ sĩ indie và khao khát sáng tác của mình.

Kyla Massie - Watch Me Glow (Audio)

Năm 2025, Kyla khiến fan vỡ oà khi bất ngờ thông báo đã đính hôn: một loạt ảnh lãng mạn được đăng trên Instagram, kèm chú thích dí dỏm: Tôi thuận tay trái rùi nè (ý nói là đeo nhẫn đính hôn ở bên tay trái”. Được biết, cô chính thức kết hôn vào tháng 4/2025, thông tin được xác nhận bởi chính em gái cô.

Cô chính thức kết hôn vào tháng 4/2025, thông tin được xác nhận bởi chính em gái cô

Giờ đây, Kyla đã có cuộc sống bình yên, hạnh phúc với người mình yêu, tiếp tục theo đuổi đam mê cao học như một người bình thường. Chồng của Kyla được giữ kín danh tính, chỉ có một vài hình ảnh được cựu idol đăng tải. So với bà xã 1m7, anh chồng được đánh giá phải cao trên m9, sở hữu diện mạo khôi ngô, tuấn tú.

