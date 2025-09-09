Tiếc nuối của bản nhạc phim Mưa Đỏ đang gây sốt mạng xã hội

Sau đại lễ và thành công vang dội của Mưa Đỏ, ca khúc Còn Gì Đẹp Hơn thừa thắng xông lên. Tính đến hiện tại, video bài hát đang giữ hạng 39 trong số 100 video nhạc hàng đầu thế giới trên YouTube trong tuần với gần 21 triệu lượt xem.

Những ca khúc mang chủ tự hào dân tộc chiếm sóng và bứt phá các bảng xếp hạng âm nhạc trong tháng 8. Còn Gì Đẹp Hơn đang đứng hạng nhất trên mọi nền tảng, từ Apple Music, Spotify, iTunes, YouTube Top Song Vietnam, Top 100 của Billboard Vietnam…

Bản nhạc được Nguyễn Hùng sáng tác và thể hiện, không có trong phim Mưa Đỏ nhưng sức ảnh lan tỏa lại cho thấy sự vượt trội hơn cả nhạc phim chính thức là Nỗi Đau Giữa Hòa Bình do Hòa Minzy thể hiện.

Trong cinetour, bài hát được dàn diễn phim và người hâm mộ nhiệt tình hưởng ứng, hát theo. Nhiều video người dân đồng ca hát Còn Gì Đẹp Hơn trong dịp A80 "viral" trên mạng xã hội.

Nguyễn Hùng thể hiện ca khúc Còn Gì Đẹp Hơn với sự hiện diện của Tiểu đội 1 Mưa Đỏ. Video: VTV

Một người xem chia sẻ: “Hồi chưa coi phim, tôi chỉ ấn tượng với điệp khúc vì dịp lễ mọi người dùng nhiều trên story, clip. Nhưng sau khi xem Mưa Đỏ, tôi cảm nhận được từng lời trong bài, chạm tới tôi nhiều hơn nữa”.

Không ít khán giả nhắc đến ca từ giàu sức nặng: “Đem thanh xuân gieo tự do cho đất nước, với con thế thôi, còn gì đẹp hơn”. Một bình luận khác viết: “Cái chết và sự hy sinh được đặt xuống thật nhẹ nhàng trong chữ ‘thế thôi’, nhưng lại nặng tựa ngàn cân trong lòng người ở lại. Thân thể có thể tan nát, tuổi xuân dở dang, nhưng người chiến sĩ trẻ coi tất cả như hư vô, chỉ để đổi lấy tự do cho dân tộc”.

Khán giả bày tỏ nhiều tiếc nuối khi Còn Gì Đẹp Hơn của không xuất hiện trong bộ phim Mưa Đỏ. Đây là sáng tác được Nguyễn Hùng viết sau khi tham gia đóng vai Hải trong phim, lấy cảm hứng trực tiếp từ câu chuyện về những chiến sĩ năm xưa.

Khán giả ấn tượng bởi nhạc sĩ sinh năm 1999 nhưng đã có những câu từ xúc cảm: “Nguyễn Hùng viết được câu ‘Hết kháng chiến nếu con còn chưa về, mẹ ơi vui lên mẹ có đứa con anh hùng’. Lời quá đẹp, biến nỗi đau thành sức mạnh, thành niềm tự hào cho nền độc lập tự do nước nhà”.

Do thế, việc bài hát không được đưa vào bộ phim Mưa Đỏ khiến nhiều người xem cảm thấy hụt hẫng. “Trong phim mà lồng được bài này thì chắc chắn còn viral hơn nữa”, một khán giả nhận định. Các ý kiến cho rằng Còn Gì Đẹp Hơn là sự cộng hưởng hoàn hảo cho tinh thần bộ phim, và nếu được xuất hiện, sức lan tỏa sẽ còn mạnh mẽ hơn.

Sức nóng của Còn Gì Đẹp Hơn tiếp tục lan rộng và chưa có dấu hiệu dừng lại. Khán giả dự đoán ca khúc sẽ trở thành ứng viên nổi bật tại các giải thưởng âm nhạc cuối năm.