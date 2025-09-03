Bản hit quốc dân bùng nổ, thẳng tiến top thịnh hành toàn cầu đúng ngày Đại lễ

Ngay trong ngày Đại lễ 2/9, bản hit quốc dân Còn Gì Đẹp Hơn đã bất ngờ vươn lên top 91 thịnh hành toàn cầu. Ca khúc bùng nổ sức hút sau sự thành công của bộ phim Mưa Đỏ và màn trình diễn collab đặc biệt giữa Nguyễn Hùng và Bùi Công Nam tại concert Sao Nhập Ngũ.

Ngay trong ngày Đại lễ 2/9, bản hit quốc dân Còn Gì Đẹp Hơn đã bất ngờ vươn lên top 96 thịnh hành toàn cầu

Ca khúc Còn Gì Đẹp Hơn được ra mắt vào 19h ngày 27/07/2025, đúng dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Hiện ca khúc đang giữ vị trí trong top 5 tại các bảng xếp hạng âm nhạc, cụ thể, Còn Gì Đẹp Hơn đã đạt top 2 BXH Billboard Vietnam, top 1 Vietnam iTunes Top Song, hơn 2,6 triệu lượt phát trên Spotify cùng 15 triệu view và hơn 4 nghìn bình luận trên YouTube. Không chỉ vậy, ca khúc còn được vang lên tại nhiều sân khấu lớn trong chuỗi sự kiện trọng đại của đất nước, qua phần thể hiện đầy cảm xúc của Nguyễn Hùng và “tiểu đội 1”.

Đặc biệt trong dịp Quốc khánh 2/9, Còn Gì Đẹp Hơn đã trở thành bản “hit quốc dân”, vang lên ở khắp mọi nơi. Từ những buổi sơ duyệt, tổng duyệt diễu binh đến các con phố rợp cờ hoa, dễ dàng bắt gặp hình ảnh quân dân cùng cất cao giọng hát. Giai điệu giản dị nhưng giàu ý nghĩa ấy đã chạm đến trái tim của mọi thế hệ, từ người trẻ sinh ra trong thời bình đến các cựu chiến binh, gợi nhắc lòng biết ơn với cha ông và nuôi dưỡng tình yêu hoà bình.



Hơn 20 nghìn người đồng ca Còn Gì Đẹp Hơn

Với giai điệu pop ballad nhẹ nhàng và ca từ sâu lắng khắc họa hình ảnh người lính Bộ đội Cụ Hồ cùng tình yêu quê hương, Còn Gì Đẹp Hơn đã trở thành điểm nhấn xúc động trong dịp Tết Độc Lập. Giọng ca mộc mạc, chân thành của Nguyễn Hùng giúp ca khúc vượt lên giá trị nghệ thuật thông thường, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và lan tỏa tinh thần đoàn kết trong lòng công chúng.

Hit quốc dân khiến cả showbiz “dậy sóng”

Sức viral của Còn Gì Đẹp Hơn lan tỏa mạnh mẽ, khiến hàng loạt nghệ sĩ, hot TikToker và đông đảo khán giả trẻ đồng loạt cover, góp phần thổi bùng tinh thần yêu nước trong không khí Đại lễ. Trong đó, Phương Nam - “Đội trưởng Tạ” của Mưa Đỏ đã gây ấn tượng tại buổi Cinetour với màn cover mộc mạc, gợi nhớ hình ảnh người lính năm xưa. Tóc Tiên lại chinh phục khán giả bằng bản cover được khen ngợi là “đỉnh cao cảm xúc” nhờ sự nhẹ nhàng, tinh tế nhưng vẫn đầy kỹ thuật.

Dàn sao Mưa Đỏ đã gây ấn tượng tại buổi Cinetour

Loạt Em Xinh cover Còn Gì Đẹp Hơn

CONGB, Ngô Lan Hương, LyHan, Hoàng Duyên, Juky San, MAIQUINN và Muộii cũng lần lượt thể hiện ca khúc trước thềm Quốc khánh. Anh Trai mùa 2 CONGB khoe trọn vocal ngọt ngào. Có thể thấy các ngôi sao dành rất nhiều tình cảm cho bản hit này.

Bản cover chỉ có giọng hát mộc của Tóc Tiên

CONGB cover Còn Gì Đẹp Hơn

Hòa trong không khí Tết Độc Lập, giới trẻ trên mạng xã hội cũng rộn ràng cover và remake lại bản hit quốc dân Còn Gì Đẹp Hơn. Trong số đó, bản remake của Tiên gây viral mạnh mẽ khi lời ca được viết lại như lời nhắn nhủ từ người ở hậu phương gửi đến những chiến sĩ nơi chiến trường, đến mức chính chủ Nguyễn Hùng cũng chia sẻ lại. Không chỉ dừng ở trong nước, cộng đồng du học sinh tại Nga còn phổ lời sang tiếng Nga và trình diễn trong một buổi giao lưu, khiến ca khúc thêm phần lan tỏa.

Còn Gì Đẹp Hơn còn bất ngờ xuất hiện trong video chúc mừng Quốc khánh Việt Nam do CLB bóng đá nước ngoài thực hiện

Không chỉ “gây bão” trong nước, Còn Gì Đẹp Hơn còn bất ngờ xuất hiện trong video chúc mừng Quốc khánh Việt Nam do CLB bóng đá nước ngoài như FIFA, Juventus, West Ham,... thực hiện. Những giai điệu quen thuộc vang lên giữa bối cảnh quốc tế đã khiến người hâm mộ vô cùng tự hào. Điều này cho thấy, tầm ảnh hưởng của ca khúc không còn bó hẹp trong phạm vi lãnh thổ, mà đã vươn ra thế giới, trở thành nhịp cầu lan tỏa tinh thần đoàn kết, niềm tự hào dân tộc Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Dẫu có hàng loạt phiên bản cover gây bão trên mạng xã hội, khán giả vẫn dành tình cảm đặc biệt nhất cho bản gốc. Bởi trong giọng hát của Nguyễn Hùng, người nghe cảm nhận rõ sự chân thành, mộc mạc, thứ cảm xúc không thể trau chuốt bằng kỹ thuật mà được khắc họa từ tâm hồn một người nghệ sĩ trẻ. Chính sự giản dị ấy đã giữ trọn “chất lính trẻ”, vừa kiêu hùng, vừa giàu tình cảm, khiến ca khúc không chỉ là một bản nhạc mà còn là lời tự sự, lời tri ân gửi đến thế hệ cha anh. Mỗi câu hát vang lên đều gợi nhắc đến hình ảnh người chiến sĩ năm xưa, để bất kỳ ai nghe cũng thấy lòng mình lắng lại, dâng trào niềm xúc động và tự hào.

Ca khúc trở thành giai điệu quốc dân trong những ngày Đại lễ 2/9

Ngoài bản gốc, phiên bản để lại dấu ấn sâu đậm nhất chính là màn thể hiện của khối quân dân trong những ngày tập duyệt Đại lễ. Trên khắp các tuyến đường rợp cờ đỏ, giữa không khí rộn ràng chuẩn bị cho ngày Quốc khánh, hàng ngàn chiến sĩ và người dân đã cùng nhau đồng thanh cất vang Còn Gì Đẹp Hơn. Giọng ca tập thể ấy không chỉ tạo nên khung cảnh hùng tráng mà còn khắc họa rõ sự gắn kết keo sơn giữa quân và dân, khơi dậy niềm tự hào thiêng liêng. Khoảnh khắc giai điệu ngân vang, trong sắc cờ tung bay rợp trời, đã trở thành hình ảnh đáng nhớ, ghi dấu mạnh mẽ trong trái tim người dân Việt Nam.