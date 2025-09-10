2025 - năm số 9 theo Thần số học bị không ít người cho là giai đoạn xui xẻo nhất trước khi bắt đầu một chu kỳ mới. Tuy nhiên, điều này lại không xảy ra với Phương Mỹ Chi. Từ thành công của Wrapped Miền Tây đến 2 cú hích Em Xinh Say Hi - Sing! Asia 2025, tầm vóc của Chị Bảy giúp cô vinh dự được biểu diễn tại Ba Đình lịch sử ngày 2/9 vừa qua. Do vậy, mọi mẩu chuyện liên quan đến Phương Mỹ Chi càng gây hứng thú tới cho cư dân mạng.

Mới đây, biệt đội thám tử online bất ngờ “khai quật” được đoạn video 11 năm tuổi, nơi spotlight không chỉ dành cho Phương Mỹ Chi mà còn 3 nhân vật khác nữa. Cụ thể, đoàn nghệ sĩ gồm Mỹ Linh, Tuấn Hưng, Hồ Quỳnh Hương, Vân Dung, nhạc sĩ Huy Tuấn, Phương Mỹ Chinh… cùng tham gia chương trình nghệ thuật Đêm Việt Nam - Tết Xa Quê. Tại đây, Mỹ Linh đã có màn khoe trình độ vocal của một diva đình đám Vpop.

Mỹ Linh khoe giọng, cho Phương Mỹ Chi biết cảm giác lần đầu bị "nhai đầu"

Nữ ca sĩ hát chay ca khúc Người Hà Nội, gây ấn tượng với chất nội lực, giàu cảm xúc trong giọng hát. Mọi người có mặt trong căn phòng chung đều say mê thưởng thức phần thể hiện của Mỹ Linh. Điều gây thích thú là Phương Mỹ Chi ở cạnh với biểu cảm ngơ ngác, chăm chú dõi theo tiền bối. Ở thời điểm này, Chị Bảy vẫn còn đeo cặp dính dày và nước da còn ngăm đen. Phương Mỹ Chi dù chưa trổ bông xinh đẹp như bây giờ nhưng cô gái được khen ngợi là chân chất, hồn nhiên đúng tuổi.

Phương Mỹ Chi ở cạnh với biểu cảm ngơ ngác, chăm chú dõi theo tiền bối.

Dân mạng gọi vui đây là khoảnh khắc Phương Mỹ Chi lần đầu bị giáo chủ "mukbang", bị giọng hát của Mỹ Linh “áp chế” hoàn toàn. Ngoài ra, người hâm mộ còn phát hiện khung hình visual giữa Tuấn Hưng và Miu Lê. Giọng ca Cầu Vồng Khuyết trẻ trung, điển trai sáng ngời khung hình. Kiểu tóc lẫn bộ quần áo đều chuẩn xu hướng phái nam ăn diện vào đầu những năm 2010.

Miu Lê thì gây sốc hơn khi chơi nguyên phong cách tóc tém cá tính. Chỉ có điều, nữ ca sĩ sở hữu gương mặt non choẹt, búng ra sữa nên netizen nhận xét ngoại hình cô nàng “dừ” lạ, khó giải thích thành lời. Tệp khán giả trẻ đã quá quen với một Miu Lê tóc dài hoặc tóc bob ngang cổ nên diện mạo này có phần mới mẻ và lạ lẫm.

Tuấn Hưng trẻ trung còn Miu Lê thì "dừ" do kiểu tóc tém.

Được biết, chương trình nghệ thuật với tên gọi Đêm Việt Nam - Tết Xa Quê được tổ chức nhằm phục vụ cho bà con kiều bào tại Nga trong những ngày Tết đang đến gần. Tuy mỗi năm phải đón Tết Việt xa nhà nhưng với những tình cảm và lời ca tiếng hát của các nghệ sỹ từ Việt Nam mang sang, các khán giả kiều bào đã phần nào cảm thấy được chia sẻ và ấm áp hơn.

10 năm sau, Phương Mỹ Chi có cơ hội song ca cùng diva Mỹ Linh trong Bóng Phù Hoa, mang đến một màn trình diễn giao thoa thế hệ. Mỹ Linh vẫn giữ vững phong độ với giọng hát dày dặn, cách nhả chữ vang và sâu, trong khi Phương Mỹ Chi tạo điểm nhấn bằng quãng cao sáng rõ, giàu cảm xúc và được xử lý tinh tế. Sự kết hợp nhịp nhàng giữa hai nghệ sĩ đã đem lại phần trình diễn giàu cảm xúc, khiến khán giả hết lời khen ngợi.