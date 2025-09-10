Tối 8/9, MXH chấn động trước màn tái hợp của 365daband tại một chương trình ca nhạc phát livestream. Đây là lần đầu tiên sau 9 năm, các thành viên có dịp biểu diễn đông đủ đội hình. Dù Tronie không xuất hiện, từng giây từng phút bộ tứ đứng dưới ánh đèn rực rỡ, thăng hoa cùng âm nhạc đã đủ khiến người hâm mộ phấn khích tột độ.

Các chàng trai đã mang trở lại những bản hit gắn liền với tuổi thanh xuân của thế hệ 9x, 10x như No Love No Life, Bống Bống Bang Bang, Không Thể Thay Thế… Bên cạnh đó, mỗi người cũng chiêu đãi những tiết mục solo hấp dẫn, có giây phút tỏa sáng cho riêng mình. Nhân dịp quan trọng này, 4 chàng trai tất nhiên không thể bỏ qua phần giao lưu khán giả và tung mảng miếng.

365daband tái hợp, biểu diễn siêu hit Bống Bống Bang Bang

Một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất là khi OTP huyền thoại ISAAC - Jun Phạm được “tái sinh”. Theo đó, S.T Sơn Thạch cao hứng đưa ra một thử thách là Jun Phạm phải thả thính với ISAAC. Trong khi anh cả cảm thấy vô cùng ngại ngùng thì Jun Phạm lại tự tin hơn nhiều. Anh chủ động nắm tay ISAAC, thổ lộ: “Hôm nay là 9/9, cũng đã 9 năm trôi qua rồi. Trong lòng của em, anh mãi mãi là leader (nhóm trưởng)”. Cả 2 kết thúc tiểu phẩm bằng cái ôm ấm áp.

Khoảnh khắc đi vào lịch sử: Jun Phạm "tỏ tình" ISAAC

Trong khoảng thời gian còn hoạt động chung, ISAAC và Jun Phạm từng được đẩy thuyền kịch liệt nhờ những khoảnh khắc đáng yêu, ăn ý. Kể từ khi tan rã, tần suất ở cạnh giảm đi nhiều. Vì thế, màn “tỏ tình” giữa 2 nam nghệ sĩ càng mang tính biểu tượng đối với cộng đồng hâm mộ 36daband, trở thành khoảnh khắc lịch sử cho hội đu OTP đời đầu.

ISAAC và Jun Phạm từng được đẩy thuyền kịch liệt nhờ những khoảnh khắc đáng yêu, ăn ý

Cảnh tượng này không chỉ khiến khán giả hú hét không ngừng mà fan xem qua màn hình cũng phải đứng ngồi không yên. Được thấy các nghệ sĩ vui vẻ tương tác với nhau như vậy đã “sưởi ấm” trái tim của đông đảo người hâm mộ. Lần tái hợp này như mở ra một bầu trời ký ức, nơi mỗi bạn fan từng sống hết mình với đam mê đu idol.

Dân đu OTP bồi hồi nhớ về một thời đu idol nhiệt huyết

Trở về quá khứ, Jun Phạm từng vướng tin đồn hẹn hò ISAAC. Cặp mỹ nam được cho là có khoảng 7 năm yêu đương thầm lặng, trùng với khoảng thời gian nhóm nhạc mới hoạt động cho tới khi tan rã. Mặc dù tin đồn bủa vây nhưng họ gần như bỏ ngoài tai. Mãi cho tới sau này, Jun Phạm mới đối diện thẳng tin đồn tình ái. Anh khẳng định mối quan hệ với Isaac chỉ là tình cảm anh em, đồng nghiệp.

"Từ lúc nhóm ra mắt, đã có người đồn rồi. Khán giả còn mặc định Jun là vợ, ISAAC là chồng. Nhưng sự thật vẫn là anh em thôi", anh từng chia sẻ trong chương trình Nói Đi Ngại Gì vào năm 2020. Jun Phạm còn dí dỏm nói thêm: "Tại vì thời điểm đó, Jun và ISAAC đẹp quá nên bị mọi người ráp chứ sao”.