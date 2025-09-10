Ngày 9/9, BTC Intervision 2025 thông báo đã chính thức chốt sổ 23 quốc gia sẽ tham dự, tương đương 23 “ngựa chiến” được chọn mặt gửi vàng. Đây là thi âm nhạc toàn cầu do Nga khởi xướng, dự kiến tổ chức vào ngày 20/9 sắp tới tại Live Arena, khu vực Novoivanovskoye, gần Moscow (Nga).

Chương trình được kỳ vọng sẽ mở ra sân chơi ca hát, âm nhạc đặc sắc, quy tụ các đại diện từ nhiều quốc gia, bao gồm Mỹ, Trung Quốc cùng nhiều nước trong BRICS, CIS, Mỹ Latinh, Trung Đông. Danh sách 23 quốc gia đã xác nhận có mặt gồm: Azerbaijan, Belarus, Trung Quốc, Colombia, Cuba, Ai Cập, Ấn Độ, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Qatar, Nga, Ả Rập Xê Út, Serbia, Nam Phi, Tajikistan, UAE, Hoa Kỳ, Uzbekistan, Venezuela, Brazil, Ethiopia, Madagascar và Việt Nam.

Intervision 2025 thông báo đã chính thức chốt sổ 23 quốc gia sẽ tham dự

Đại diện Việt Nam được cử đi tranh tài là Đức Phúc - giọng ca trẻ hàng đầu Vpop hiện nay. Được biết, một vài trong số những đối thủ của anh sẽ là B. Howard, “người thừa kế âm nhạc Mỹ” mà truyền thông từng ví von như con trai của Michael Jackson. Ngoài ra, Vương Hy - “quốc bảo thanh âm của Trung Quốc” - cũng là gương mặt đáng gờm. Anh là một trong những giọng ca trữ tình xuất sắc nhất showbiz Hoa ngữ.

Đức Phúc là đại diện Việt Nam tham dự Intervision 2025

B. Howard và Vương Hy là 2 đối thủ khó nhằn của Đức Phúc

Sáng 10/09, Đức Phúc sẽ khởi hành sang Nga để bước vào hành trình chinh phục Intervision 2025. Tập mở màn dự kiến lên sóng ngày 20/09, hứa hẹn mở ra những màn tranh tài đỉnh cao giữa các giọng ca hàng đầu thế giới tại đấu trường âm nhạc danh giá này.

Người hâm mộ gửi lời chúc may mắn đến Đức Phúc, bày tỏ hy vọng anh sẽ gặt hái thành tích ấn tượng tại sân chơi này. Nhiều khán giả cho rằng với hình ảnh nghệ sĩ chỉn chu và giọng hát ngày càng trưởng thành, Đức Phúc hoàn toàn xứng đáng trở thành đại diện của Việt Nam tại đấu trường âm nhạc quốc tế.

Đức Phúc hoàn toàn xứng đáng trở thành đại diện của Việt Nam tại đấu trường âm nhạc quốc tế

Việc Đức Phúc được lựa chọn góp mặt ở Intervision 2025 cũng đánh dấu cột mốc lần đầu tiên âm nhạc Việt Nam hiện diện tại một sân chơi tầm cỡ do Nga tổ chức. Sở hữu chất giọng giàu nội lực cùng phong cách hiện đại, anh mang đến màu sắc đặc trưng của Vpop, đồng thời được kỳ vọng sẽ lan tỏa tinh thần hội nhập, giao thoa văn hóa và bản lĩnh tự tin của nghệ sĩ Việt khi sánh vai cùng bạn bè năm châu. Đây còn là cơ hội để âm nhạc Việt vươn xa, góp phần quảng bá hình ảnh đất nước đến gần hơn với công chúng quốc tế.

Đức Phúc lần đầu ghi dấu trong lòng khán giả khi đăng quang ngôi vị quán quân The Voice Việt Nam 2015 dưới sự huấn luyện của Mỹ Tâm. Sau chiến thắng đó, anh không ngừng nỗ lực đổi mới bản thân cả về diện mạo lẫn phong cách âm nhạc. Nam ca sĩ sở hữu loạt hit đình đám như Ánh Nắng Của Anh, Hơn Cả Yêu, Ngày Đầu Tiên, Người Ơi Người Ở Đừng Về… và được khán giả ưu ái gọi bằng biệt danh “ông hoàng nhạc đám cưới”.

HẾT THƯƠNG CẠN NHỚ - ĐỨC PHÚC

Không chỉ ghi điểm nhờ giọng hát, Đức Phúc còn được đánh giá cao bởi phong thái biểu diễn chuyên nghiệp, khả năng làm chủ sân khấu cùng hình ảnh nghệ sĩ sạch, văn minh, không vướng ồn ào đời tư. Anh thường xuyên xuất hiện trên các sân khấu lớn, lễ trao giải, liveshow quy mô và hợp tác với nhiều tên tuổi hàng đầu như Mỹ Tâm, Hòa Minzy, Erik… Đặc biệt, nam ca sĩ từng tạo ấn tượng mạnh khi trực tiếp tham gia xây dựng concept sân khấu cho Anh Trai Say Hi - nơi anh lọt vào đội hình chiến thắng Best5, qua đó khẳng định tư duy sáng tạo và sự nghiêm túc với âm nhạc.