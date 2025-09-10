Sơn Tùng M-TP càng có tuổi càng hát live dở?

Ngay sau đêm diễn hôm 7/9, Sơn Tùng và verse rap mới lập tức trở thành tâm điểm mạng xã hội. Fan bùng nổ trước khoảnh khắc nam ca sĩ tự tin “thả fact” cực gắt: “Hơn 10 năm rồi, sorry anh vẫn là kho tàng, là nguồn gốc, là định nghĩa của fame; Hơn 10 năm rồi mà anh cứ ngồi mãi một chỗ chẳng ai đủ sức vượt lên”. Chưa dừng lại ở đó, Sơn Tùng còn mang meme nổi tiếng “Flop quá thì ghi tên anh vào” vào ca khúc, khiến cộng đồng SKY đồng loạt hò reo vì màn “phản dame” đầy thâm thúy.

Sơn Tùng và đoạn rap mới gây bão Húc Fest

Tuy nhiên, bên cạnh làn sóng phấn khích, nhiều tranh luận trái chiều cũng nổ ra. Không ít netizen châm biếm rằng màn rap diss của Sơn Tùng lần này khá “dở hơi”, thiếu chiều sâu, thậm chí có người nhận xét “10 năm anh vẫn chỉ hát theo backtrack”. Một số còn đặt dấu hỏi về việc Sơn Tùng có thật sự rap live hoàn toàn hay dùng nhạc nền che giọng. Ngoài ra, phong cách biểu diễn của nam ca sĩ với màn hóa thân thành nhạc trưởng, cách xưng hô “quý tộc” cùng fan cũng khiến một bộ phận khán giả thấy “khớp”, thậm chí để lại bình luận “cờ ring cờ ring”.

Sân khấu mới nhất của Sơn Tùng gây tranh luận

Đỉnh điểm của cuộc tranh luận là khi giọng live của Sơn Tùng bị đem ra mổ xẻ. Một bài đăng trên diễn đàn lớn đã thẳng thắn đặt vấn đề: “Cho tôi hỏi phát, sao Sơn Tùng giờ hát live yếu vậy nhỉ, hầu như là hát đè vì giọng yếu rồi ấy (thật ra từ hồi xưa đã thấy giọng hơi mỏng rồi). Rất nhiều bình luận giải thích là giờ già nên không hát được nữa, nhưng nhiều ca sĩ gạo cội khác giờ vẫn live hay như Noo, SOOBIN,.. đó thôi. Đừng hiểu nhầm, t rất thích Sơn Tùng, và Sơn Tùng có lẽ cũng là ca sĩ duy nhất đủ thích để bỏ qua việc live yếu. Nhưng mà có phải việc fan bênh là giờ có tuổi nên không live được nữa là hơi phiến diện quá không vậy...”.

Ý kiến trái chiều quanh giọng live của Sơn Tùng

Ý kiến này nhanh chóng gây bão với hàng nghìn lượt tương tác, thậm chí còn có netizen khẳng định Sơn Tùng vốn live yếu từ xưa đến giờ. Một bên cho rằng Sơn Tùng ít được đánh giá cao ở khả năng ca hát hay rap live, điểm mạnh của anh luôn nằm ở âm nhạc trendy, bản phối bắt tai và khả năng làm chủ sân khấu. Hơn nữa, các set diễn của Sơn Tùng vốn ngắn gọn, chỉ kéo dài 30 phút với 3 - 5 bài, nên cũng không quá mất sức nếu luyện tập quen.

Sơn Tùng ở đêm diễn mới nhất đã hát live khá tốt

Trước ý kiến tiêu cực hướng về thần tượng, SKY nhanh chóng phản pháo. Theo họ, Sơn Tùng ở đêm diễn mới nhất đã hát live khá tốt, thậm chí làm mới bản phối theo phong cách thính phòng, vừa lạ tai vừa cuốn hút. Việc đánh giá “dở” hoàn toàn là khắt khe. Chưa kể, nam ca sĩ đã bị sốt cao đến mức phải truyền thuốc trước giờ diễn, thể trạng vẫn còn yếu khi bước lên sân khấu. Với tình trạng sức khỏe như vậy, việc Sơn Tùng vẫn cháy hết mình, giữ năng lượng bùng nổ và hoàn thành trọn vẹn set nhạc đã là một nỗ lực đáng ghi nhận.

Sơn Tùng cập nhật tình hình sức khỏe trước đêm diễn

Ekip của nam ca sĩ cũng cho biết Sơn Tùng ngay lúc diễn vẫn còn sốt

Có thể thấy, mỗi lần Sơn Tùng xuất hiện là một lần mạng xã hội dậy sóng. Fan và antifan liên tục đối lập quan điểm, nhưng rõ ràng cái tên Sơn Tùng M-TP sau hơn 10 năm vẫn đủ sức tạo nên những cuộc tranh luận không hồi kết, từ nhạc rap đến giọng hát, phong cách sân khấu cho đến thần thái biểu diễn.