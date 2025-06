Khuya 2/6, Bảo Uyên - học trò cũ của Mỹ Tâm tại chương trình The Voice 2015 đăng đàn thừa nhận không có cơ hội làm nghề vì bị HLV cũ chèn ép. Trong clip gần 5 phút đăng tải trên trang cá nhân chính chủ gần 200 nghìn người theo dõi, Bảo Uyên cho rằng lý do cô không được vào Chung kết, không có cơ hội trở thành Quán quân vào 10 năm trước là vì mất lòng, hiểu lầm với "cô". Bảo Uyên cho rằng chính những việc diễn ra 10 năm trước đã khiến cô bị chặn đường sống, không có cơ hội làm nghề. Nữ ca sĩ gây sốc khi tiết lộ lý do không được ưu ái, bị chèn ép là vì danh xưng “bản sao Mỹ Tâm”, “cô sợ sẽ soán ngôi cô”.

Ngoài ra Bảo Uyên còn “réo gọi” Quán quân The Voice năm ấy - Đức Phúc. Nữ ca sĩ này nói Đức Phúc là “nịnh thần”, khiến cư dân mạng hoang mang.

Bảo Uyên khiến cư dân mạng đặt nghi vấn ngầm tố Đức Phúc là "nịnh thần"

Những năm qua, Bảo Uyên hoạt động mờ nhạt, scandal nhiều hơn sản phẩm âm nhạc. Cô liên tục vướng ồn ào “phốt” ekip cũ, đạo nhái, phong cách táo bạo. Do liên tục “bóc phốt”, khán giả không còn hứng thú với câu chuyện Bảo Uyên kể. Phản ứng đa số đều phản đối việc tố cô giáo cũ, chỉ trích ca sĩ không biết cố gắng mà toàn “ăn mày quá khứ”. Bên cạnh đó khán giả đều khẳng định Mỹ Tâm chọn Đức Phúc vào Chung kết và trở thành quán quân The Voice là đúng đắn.

Giữa lúc bị “réo tên” vô cớ, trưa 3/6 Đức Phúc có động thái mới. Trên trang Facebook, Đức Phúc cập nhật ảnh “đu trend” tạo dáng mèo đang hot hit MXH châu Á gần đây. Bộ ảnh dễ thương của Đức Phúc gây chú ý, nam ca sĩ còn chú thích bằng loạt stickers màu mè, nhí nhố. Bộ ảnh nhận về cả nghìn lượt yêu thích chỉ sau vài tiếng đăng tải.

Liên hệ với phía Đức Phúc, ekip từ chối phát ngôn liên quan đến những lùm xùm này.

Động thái mới nhất của Đức Phúc giữa lúc bị réo gọi khi lùm xùm của Bảo Uyên nổ ra

Có thể thấy, Đức Phúc dường như không ảnh hưởng bởi drama trên trời rơi xuống. Bên dưới bình luận, người hâm mộ để lại nhiều bình luận khen ngợi bộ ảnh đáng yêu của Đức Phúc.