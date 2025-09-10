Nhiễu loạn thông tin concert G-Dragon tại Mỹ Đình cuối năm nay

Rộ tin G-Dragon tổ chức concert tháng 11 tại Mỹ Đình, chính chủ cũng tự mình “thả thính”

Ngày 21/6, G-Dragon khiến cả làng nhạc phát sốt khi trở lại Việt Nam, biểu diễn tại Kstar Spark, lấp kín Mỹ Đình với 40 nghìn người. Dù chỉ biểu diễn 5 bài hát, chung line-up với nhiều ngôi sao khác, nhưng G-Dragon vẫn là tâm điểm của đêm diễn. Sau sự kiện này, thông tin G-Dragon tổ chức concert Übermensch tại Hà Nội cuối năm nay nhanh chóng lan truyền trong cộng đồng fan Kpop. Thậm chí, đại diện Applewood - công ty từng tổ chức concert của GD tại Malaysia cũng xác nhận Übermensch sẽ chính thức đến Việt Nam vào 2 ngày 8-9/11, tại SVĐ Mỹ Đình. Việt Nam dự kiến được xướng tên trong phase 4 của World Tour Übermensch.

Loạt động thái "thả hint" từ chính chủ

Tin tức này ngay lập tức “gây bão” mạng xã hội. Đáng chú ý hơn, chiều 24/6, G-Dragon tung một đoạn vlog ngắn recap lại loạt khoảnh khắc trong lịch trình tại Việt Nam. Trong phần hashtag trên YouTube, ngoài từ khóa KSTARSPARK, nam idol còn gắn thêm #Übermensch in #HANOI. Không chỉ vậy, G-Dragon còn đăng lại vlog lên story Instagram, đính kèm cờ Việt Nam, tag tài khoản @fanplusdotcom (FAM) và thêm video này vào album highlight Übermensch.

Những chi tiết này được fan xem như lời “thả thính” cho concert Hà Nội, càng khiến tin đồn thêm chắc chắn. Không ít fan vừa “đu” mega concert Kstar Spark tại Mỹ Đình đã lập tức lên kế hoạch cho tháng 11, thậm chí book vé máy bay đi Hà Nội từ sớm dù phase 4 và lịch bán vé vẫn chưa công bố.

Rộ tin công bố concert, phim chiếu rạp, BTC Kstar Spark có động thái lạ

Những ngày này, mạng xã hội xuất hiện dày đặc tin đồn liên quan đến concert G-Dragon cuối năm nay, khiến cộng đồng fan rơi vào tình trạng nhiễu loạn. Cứ vài ngày, lại có một tin đồn mới được tung ra, từ G-Dragon sắp công bố show Hà Nội tháng 11, rồi concert dời sang tháng 12, đã có nhà tài trợ “chốt sổ”.

Loạt thông tin về việc công bố show GD tháng 11 - tổ chức show tháng 12 ở Hà Nội nhan nhản những ngày qua:

Ở một diễn biến khác, G-Dragon chuẩn bị phát hành phim concert Übermensch ở Hàn Quốc vào tháng 10. Ngày 7/9, một cụm rạp lớn tại Việt Nam đã úp mở việc công chiếu bộ phim này, bài đăng thu hút tương tác cực lớn từ VIP và FAM Việt.

Ngày 9/9, Ravolution Asia - đơn vị tổ chức mega concert mời G-Dragon về Mỹ Đình công bố mở bán lại merchandise của GD vào thời gian tới. Động thái này của Ravolution Asia càng khiến cộng đồng fan rơi vào vòng xoáy suy đoán.

Không ít người cho rằng BTC đang “thả thính” để giữ nhiệt cho cộng đồng fan trước khi có thông báo chính thức. Sự xuất hiện liên tục của các nguồn tin mập mờ cũng khiến fan thêm phần hoang mang. Bởi lẽ, việc mở bán lại merchandise có thể chỉ đơn thuần là động thái kinh doanh, không liên quan trực tiếp đến concert.

Nhiễu loạn thông tin, concert tháng 11 khó thành hiện thực

Tuy nhiên, nhiều tháng trôi qua, tháng 11 đã cận kề mà G-Dragon vẫn chưa có động thái nào về việc công bố phase 4. Anh đang hoàn thành chặng 3 của World Tour, vừa kết thúc 6 đêm diễn tại Mỹ và chuẩn bị sang châu Âu. Việc phase 4 vẫn nằm trong vòng bí ẩn khiến fan thêm hoang mang. Thậm chí, có ý kiến cho rằng G-Dragon sẽ khép lại tour Übermensch để dồn sức cho dự án kỷ niệm 20 năm BIGBANG vào năm sau.

Lịch World Tour của G-Dragon tính đến hiện tại

Đặc biệt, khả năng diễn ra show vào tháng 11 tại Mỹ Đình gần như không còn hy vọng khi sân vận động đang được sửa chữa. Một tài khoản đăng hình ảnh ngày 8/9 cho thấy mặt sân bị xới đất, càng làm dấy lên nghi ngờ về việc khó tổ chức concert trong thời gian ngắn tới đây.

Fan Việt thêm lo lắng khi G-Dragon từng hủy show Thái Lan hồi tháng 8 vì lý do thời tiết nắng nóng. Không ai dám chắc “anh Long” có kịp quay lại Việt Nam trong năm nay hay không. Tất cả khiến cộng đồng fan rơi vào trạng thái “sốt ruột tập thể”.

Tình trạng nhiễu loạn này vô tình trở thành mảnh đất màu mỡ để phe vé trục lợi. Trên mạng, đã xuất hiện nhiều hội nhóm rao bán vé concert G-Dragon tại Hà Nội, dù chưa có bất kỳ thông báo nào từ phía công ty quản lý. Không ít người đã vội vàng đặt vé máy bay, khách sạn ở Hà Nội vào tháng 11. Một bộ phận fan vì lo sợ bỏ lỡ còn chuyển cọc “camp vé”, đối diện rủi ro mất trắng.

Cho đến hiện tại, G-Dragon và công ty chủ quản vẫn chưa đưa ra bất kỳ xác nhận nào về concert ở Hà Nội. Giữa vô vàn thông tin trái chiều, fan Việt nên thận trọng, chỉ tin tưởng vào thông báo chính thức để tránh rơi vào cảnh “tiền mất tật mang”.