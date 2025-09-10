Tóc Tiên bỏ nghề bác sĩ, bị mẹ từ mặt vì chọn đi hát

Nhắc đến Tóc Tiên, khán giả nghĩ ngay đến một nữ ca sĩ cá tính, không ngại đổi với và cháy rực với “lửa nghề”. Nhưng ít ai biết rằng đằng sau ánh đèn sân khấu là cả một câu chuyện dài, bắt đầu từ những kỳ vọng lớn lao của gia đình và hành trình sóng gió khi chọn theo đuổi âm nhạc.

Trước khi là ca sĩ nổi tiếng, Tóc Tiên có thành tích học tập khủng

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, Tóc Tiên từ nhỏ đã sớm bộc lộ khả năng ca hát thiên bẩm. Thế nhưng, mẹ cô là một diễn viên múa ba lê lại không hề muốn con gái dấn thân. Bà hiểu rõ sự bấp bênh, những khổ cực và định kiến xã hội dành cho nghệ sĩ. Vì vậy, dù ủng hộ Tóc Tiên tham gia văn nghệ trường lớp hay các cuộc thi ca hát tuổi teen, bà vẫn luôn đặt ra một nguyên tắc, ca hát chỉ là phụ, học vấn và sự nghiệp ổn định mới là chính.

Ở kỳ thi đại học, Tóc Tiên đỗ cả ba trường top đầu: Đại học Y Dược, Đại học Bách Khoa và Đại học Khoa học Tự nhiên

Tóc Tiên với kỳ vọng lớn lao của mẹ, luôn giữ thành tích học tập xuất sắc. Ở kỳ thi đại học, Tóc Tiên đỗ cả ba trường top đầu: Đại học Y Dược, Đại học Bách Khoa và Đại học Khoa học Tự nhiên. Cánh cửa Y khoa rộng mở, Tóc Tiên chính thức bước vào con đường sự nghiệp mà mẹ vạch ra. Sau đó, Tóc Tiên tiếp tục nhận học bổng sang Mỹ du học ngành Y, dự kiến kéo dài tới 9 năm.

Tóc Tiên quyết định bỏ dở việc học Y giữa chừng để theo đuổi âm nhạc

Thế nhưng, càng đi sâu vào con đường ấy, Tóc Tiên càng nhận ra bản thân không hợp. Trong khi đó, niềm đam mê ca hát luôn thôi thúc, khiến cô không ngừng trăn trở. Tóc Tiên quyết định bỏ dở việc học Y giữa chừng để theo đuổi âm nhạc. Đây là cú sốc lớn, không chỉ với bản thân Tóc Tiên mà còn cả gia đình. Đối với mẹ Tóc Tiên, việc con gái rời bỏ ngành Y đồng nghĩa với “đạp đổ” tất cả kỳ vọng bấy lâu. Sự mâu thuẫn ngày càng sâu sắc, đến mức Tóc Tiên từng bật khóc trên truyền hình khi kể lại chuyện bỏ nhà đi, trốn trong tủ khóc vì không chịu nổi áp lực.

Mẹ không xuất hiện trong ngày Tóc Tiên cưới

Mối quan hệ mẹ con rạn nứt đến mức kéo dài suốt hơn 10 năm. Dù đã đạt được nhiều thành tựu trong nghệ thuật, Tóc Tiên vẫn chưa được mẹ công nhận. Thậm chí, trong ngày cưới Touliver vào tháng 2/2020, mẹ cô cũng không xuất hiện, chỉ có cha ruột đến chúc mừng. Trong một lần chia sẻ, Tóc Tiên từng nghẹn ngào rằng: nếu chỉ còn 24 giờ để sống, điều đầu tiên muốn làm chính là gọi điện cho mẹ.

Hành trình khẳng định vị thế nghệ sĩ hàng đầu

Nếu không đủ mạnh mẽ, Tóc Tiên có lẽ đã gục ngã ngay khi vừa quyết định bỏ Y khoa. Nhưng bằng sự cố gắng không ngừng nghỉ, cô không chỉ đứng vững mà còn tạo nên cú bứt phá để trở thành một trong những ngôi sao hàng đầu làng nhạc Việt. Tóc Tiên có khoảng thời gian hoạt động ở hải ngoại rồi về Việt Nam làm ca sĩ chuyên nghiệp.

Bước ngoặt quan trọng nhất chính là màn tái xuất trong chương trình Hòa âm Ánh sáng (The Remix) năm 2015

Bước ngoặt quan trọng nhất chính là màn tái xuất trong chương trình Hòa âm Ánh sáng (The Remix) năm 2015. Khi đó, Tóc Tiên mang đến hình ảnh hoàn toàn khác biệt, hiện đại, sắc sảo, cùng phong cách biểu diễn gợi cảm, cá tính. Phần trình diễn ca khúc Ngày Mai với vũ điệu cồng chiêng đã bùng nổ, trở thành hiện tượng mạng xã hội, đưa tên tuổi Tóc Tiên vụt sáng.

Tóc Tiên - Có Ai Thương Em Như Anh

Từ nền tảng ấy, Tóc Tiên liên tục cho ra mắt những sản phẩm âm nhạc bắt trend, vừa đáp ứng thị hiếu khán giả vừa thể hiện cá tính riêng. Các bản ballad như Em Không Là Duy Nhất, Có Ai Thương Em Như Anh, Nước Mắt Em Lau Bằng Tình Yêu Mới,... đều là hit lớn, đạt chục đến trăm triệu views. Tóc Tiên cũng ghi dấu với dòng nhạc dance/EDM, củng cố hình ảnh nữ nghệ sĩ thời thượng, luôn dẫn đầu xu hướng.

Tóc Tiên nay đã là một tên tuổi bảo chứng cho chất lượng và sức hút mỗi lần xuất hiện

Hơn một thập kỷ rời xa giảng đường Y khoa, Tóc Tiên nay đã là một tên tuổi bảo chứng cho chất lượng và sức hút mỗi lần xuất hiện. Giải thưởng “Nghệ sĩ Việt Nam xuất sắc châu Á” tại MAMA 2017 cùng các sản phẩm âm nhạc được đầu tư chỉn chu như album CONG (2022) hay EP Yêu rồi (yêu) rồi yêu (2021) là minh chứng rõ ràng.

Tóc Tiên chiến thắng toàn tập ở Chị Đẹp 2024

Không chỉ dừng ở âm nhạc, Tóc Tiên còn phủ sóng mạnh mẽ ở các chương trình truyền hình. Đặc biệt, chiến thắng tại Chị Đẹp Đạp Gió 2024 không chỉ là cột mốc trong sự nghiệp mà còn khẳng định sức hút của Tóc Tiên giữa dàn chị đẹp đình đám. Sau đó, cô tiếp tục mở rộng vai trò, trở thành nhà sản xuất cho Tân binh toàn năng - Show It All cùng Kay Trần và SOOBIN, tái khẳng định vai trò nghệ sĩ đa năng.

Tóc Tiên đồng hành với Touliver, là cặp vợ chồng quyền lực của làng giải trí Việt

Ở tuổi 36, Tóc Tiên vẫn là một trong những cái tên hàng đầu showbiz Việt, sẵn sàng thử thách bản thân ở nhiều vai trò mới. Trong cuộc sống, Tóc Tiên đồng hành với Touliver, là cặp vợ chồng quyền lực của làng giải trí Việt.