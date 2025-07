Tiếc cho Tóc Tiên!

Lấy lại “lửa nghề” nhờ Chị Đẹp Đạp Gió

Từng bật khóc thú nhận đánh mất "lửa nghề" sau 21 năm theo nghiệp cầm mic, Tóc Tiên ghi danh vào Chị Đẹp với mong muốn tìm lại đam mê và vượt qua sự tự ti. Và Chị Đẹp đã giúp Tóc Tiên có 1 năm 2024 rực rỡ hơn bao giờ hết. Bước vào sân chơi Chị Đẹp, Tóc Tiên có sẵn lợi thế là là 1 trong những gương mặt có độ nhận diện cao nhất.

Tuy nhiên, không phải ai cũng biết đến trọn vẹn tài năng của Tóc Tiên. Nhờ bộ hành trang được trau chuốt sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, Tóc Tiên oanh tạc từng Công diễn, trở thành cái tên bảo chứng của gameshow. Người xem có cơ hội chứng kiến Tóc Tiên "lăn xả" hết mình, không ngại làm xiếc, đu mình trên không mà vẫn giữ được phong độ vocal hiếm thấy. Tóc Tiên còn đưa ra ý tưởng cho tiết mục, dàn dựng sân khấu, tham gia vào khâu sản xuất, sáng tác làm mới bài hát.

Với khả năng lãnh đạo tài tình, Tóc Tiên dẫn dắt team "đánh đâu thắng đó", bảo toàn số lượng thành viên cả 6 Công diễn. Mỹ nhân sinh năm 1989 ghi điểm do phân bổ thời lượng hát và chia bè hợp lý, giúp các thành viên có đất diễn, ai cũng có cơ hội thể hiện bản thân và tỏa sáng.

Chị Đẹp Đạp Gió 2024 không chỉ lấy lại lửa nghề cho Tóc Tiên, mà còn là sân chơi giúp cô được thoả sức bùng nổ, đưa tên tuổi tới tệp khán giả trẻ gần hơn, tạo dựng lượng được fan cứng vững chắc. Từ 1 nữ ca sĩ "mất lửa nghề" tới Quán quân Chị Đẹp đại thắng 6 Công - 3 cúp, Tóc Tiên được kỳ vọng sẽ tiếp tục “hừng hực” hậu chương trình.

Và ngay sau khi chiến thắng Chị Đẹp, Tóc Tiên nhận lời tham gia chương trình tiếp theo của cùng NSX - Tân Binh Toàn Năng. Đây là chương trình thực tế chọn nhóm nhạc nam mới, mua format từ Show It All - 1 trong những gameshow hot nhất xứ Trung. Tân Binh Toàn Năng là show kế tiếp ngay sau Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Chị Đẹp Đạp Gió, do đó được thừa hưởng sức nóng và lượng fan hùng hậu sẵn có. Tóc Tiên cùng SOOBIN, Kay Trần trở thành bộ ba Nhà sản xuất toàn năng, dẫn dắt các tân binh trong chương trình.

Sự nhạy cảm của Tóc Tiên không phù hợp với show sống còn

Với sự chú ý sẵn có từ Chị Đẹp, Tóc Tiên mang theo một lượng khán giả đủ đông để theo dõi cô ở hành trình mới là Tân Binh Toàn Năng. Nhưng, chương trình này không là cú nổ như kỳ vọng. Từ tập đầu tiên cho đến giữa chặng hành trình, Tân Binh Toàn Năng tập trung vào việc đào tạo, training thí sinh. Nhưng kịch bản lê thê, cách dựng chương trình và khai thác truyền thông kém hiệu quả đã đẩy Tân Binh Toàn Năng vào thế “flop”.

Tân Binh Toàn Năng “không thoát vòng fan”. Dù tạo ra được vài dấu ấn về mặt chỉ số thảo luận hay lượt bình chọn thí sinh, thì không thể phủ nhận rằng Tân Binh Toàn Năng thiếu độ phủ sóng quốc dân, khán giả không mấy mặn mà với các tân binh. Hiệu ứng không thể bằng Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai hay đã từng. Giai đoạn này, vai trò của các Nhà sản xuất toàn năng như Tóc Tiên cũng chưa được tô đậm.

Cho đến khi show bước vào giai đoạn “sống còn”, các đội thi phải làm nhạc, luyện tập và thi đấu thật sự. Show “sống còn” bắt buộc phải có sự loại trừ, kết quả dựa trên bình chọn của khán giả. Và đây là lúc các Nhà sản xuất toàn năng được chú ý.

Tóc Tiên thường xuyên vướng tranh cãi vì Tân Binh Toàn Năng và những động thái của cô trên MXH Threads. Thời điểm đầu, Tóc Tiên bị fan các tân binh “la ó” vì fandom không đủ mạnh để giúp thí sinh đội mình “thơm lây”. Lúc này, Tóc Tiên đã phản pháo bằng bài đăng “Dù impact hay không impact, dù trending hay không trending, sống bằng đạo đức và thực lực thì cứ ngẩng mặt lên".

Đầu tháng 7, Tóc Tiên bất ngờ thông báo khoá luôn tài khoản Threads vì quá tiêu cực. Nhưng không lâu sau, Tóc Tiên mở lại và hoạt động năng nổ, thường xuyên đăng bài và tương tác với cư dân mạng. Đa số, các bài đăng quan điểm của Tóc Tiên đều gây sóng gió. Tới mức, Chị Đẹp toàn năng cho biết đã khóc sau khi đọc hết các bình luận đả kích nhắm đến mình.

Cuối tuần qua, Tân Binh Toàn Năng lên sóng tập 13. Ở giai đoạn này, chương trình chỉ còn lại 16 thí sinh. Đội Tóc Tiên - The Burners mang đến ca khúc Điện Cao Thế phong cách trưởng thành, quyến rũ. Điện Cao Thế được đặt để rất nhiều động tác có độ khó cao nên trong lúc thể hiện, các thành viên đội Tóc Tiên đã gặp vấn đề về phần vocal.

Sau khi lên sóng, sân khấu của đội Tóc Tiên vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Người yêu thích màu sắc mới lạ, đánh giá cao performance của các tân binh. Nhưng bên cạnh đó cũng có không ít lời chê cho rằng ca khúc Điện Cao Thế có ca từ “cringe”, không phù hợp. Ngoài ra, kỹ năng của các thí sinh cũng bị “mổ xẻ”.

Đứng trước tranh cãi hướng về đội mình, Tóc Tiên lại “phát nổ”. Trên Threads, nữ ca sĩ đăng dòng trạng thái khá bức xúc, yêu cầu khán giả đừng chê lyrics và perform của các em mình. Tóc Tiên còn giải thích về ca từ 18+, cho rằng việc biến những điều tế nhị thành ẩn dụ tinh tế là sự thông minh cực kỳ. Còn về biên đạo, thì đây là phần mentor không thể tác động, bài biên có độ khó nhất nhì do chính biên đạo Hàn xác nhận.

Động thái của Tóc Tiên gây náo động “Threads city”. Người hâm mộ thì ủng hộ, cổ vũ nữ ca sĩ và team. Nhưng phần đông khán giả đều cho rằng Tóc Tiên nhạy cảm không cần thiết, và yêu cầu cô không nên tham gia quá nhiều vào đánh giá của người xem.

Tranh cãi quanh bài đăng của Tóc Tiên:

Chưa dừng lại, Tóc Tiên còn vướng tranh cãi vì động thái gửi ảnh cap màn hình từ cuộc trò chuyện trong group chat riêng của team lên broadcast giao lưu cùng fan. Đoạn hội thoại cho thấy thí sinh Hồ Đông Quan nhận xét team mình “còn mang họ Lào dài dài” vì thắng ở sát hạch lần này. Việc để lộ cảm xúc cá nhân của các thí sinh giữa lúc cuộc thi vào hồi căng thẳng vấp phải phản đối từ fan chương trình.

Đây không phải lần đầu mentor Tóc Tiên khiến fan Tân Binh Toàn Năng khó chịu. Cô bị chỉ trích là thường xuyên đăng tải tin nhắn trong nhóm chat riêng về những vấn đề cá nhân riêng tư làm đề tài bàn tán. Gần đây nhất là việc các thí sinh chia sẻ về chuyện “tình trường” khi còn học cấp 2, cấp 3 cũng bị Tóc Tiên chụp lên broadcast.

So với SOOBIN hay Kay Trần, Tóc Tiên có cách xử lý cảm tính hơn. Show sống còn là một cuộc thi có tính cạnh tranh rõ ràng. Thí sinh bị loại, bị bàn luận, bị đánh giá là điều bình thường. Đứng trước điều này, SOOBIN hay Kay Trần chưa từng lên tiếng để giải thích hay cảm thán quá nhiều về phần thi của các thí sinh. Riêng Kay Trần chỉ có một lần bình luận công khai vào bài viết của Tóc Tiên để thể hiện sự ủng hộ. Còn SOOBIN giữ mọi thứ im ắng hơn, anh chỉ xuất hiện khi cần, tận tâm với các thí sinh và quảng bá thêm cho các màn trình diễn.

Tóc Tiên liên tục trở thành tâm điểm tranh cãi, một số khán giả cho rằng cô nên bớt bận tâm đến ý kiến của cư dân mạng. Chứng kiến “hate-train” (làn sóng ghét bỏ) hướng về Tóc Tiên, nhiều người cho rằng Tân Binh Toàn Năng là 1 nước đi sai lầm. Sự nhạy cảm của Tóc Tiên không phù hợp với show “sống còn”.

Tóc Tiên mất nhiều hơn được

Lựa chọn tham gia Tân Binh Toàn Năng với vai trò mentor tưởng chừng là một cú đánh chiến lược để khẳng định vị thế nhưng thực tế đã chứng minh, đây là một nước đi “lệch hướng” của Tóc Tiên. Sự đầu tư của Tóc Tiên cho Tân Binh Toàn Năng là điều không thể phủ nhận. Cô mang đến chương trình tất cả những gì mình có: âm nhạc, hình ảnh chỉn chu, tài nguyên và tâm huyết dành cho học trò. Nhưng càng về sau, người ta càng thấy rõ rằng chính vì quá dốc sức cho vai trò mentor, Tóc Tiên không còn thời gian để tập trung cho chính mình.

Hoạt động âm nhạc cá nhân đầu tiên của Tóc Tiên là sự kiện fanmeeting thu hút hàng nghìn fan ở rạp xiếc. Sự kiện này như sân khấu Chị Đẹp thu nhỏ, nơi Tóc Tiên bung xõa và khiến fan đứng ngồi không yên trước bản lĩnh biểu diễn của mình. Xem xong fanmeeting, người hâm mộ lại càng trông mong vào album mới và có thể là concert riêng của Tóc Tiên trong thời gian tới. Tóc Tiên có đà thuận lợi để tái xuất thật hoành tráng.

Khán giả vẫn đang chờ đợi một màn comeback thật sự sau Chị Đẹp. Album gần nhất của Tóc Tiên - Cong đã ra mắt từ năm 2022, và cho đến nay, nữ nghệ sĩ vẫn chưa có động thái cụ thể cho một dự án âm nhạc cá nhân mới. Đây là khoảng lặng quá dài với một nghệ sĩ từng có nhiều cơ hội vàng trong tay. Việc dành toàn lực cho chương trình thực tế khiến cô “lỡ nhịp” trong cuộc đua âm nhạc riêng.

Bên cạnh việc lỡ thời điểm trở lại, một điều đáng tiếc hơn là cách Tóc Tiên đối diện với dư luận trong khuôn khổ Tân Binh Toàn Năng. Thay vì giữ khoảng cách, chọn lọc tương tác và tập trung vào chuyên môn, Tóc Tiên lại chọn cách lên tiếng liên tục, từ những dòng trạng thái chia sẻ cảm nghĩ, “chấn chỉnh” netizen cho đến việc đáp trả các bình luận trái chiều bằng loạt bài đăng đầy cảm xúc trên Threads. Tóc Tiên vướng vào tranh cãi không đáng có một cách khó hiểu. Trong suốt 2 thập kỷ làm nghề, chưa bao giờ Tóc Tiên bị tranh luận nhiều đến thế này.

Việc nghệ sĩ tranh luận với khán giả chưa bao giờ là chiến lược khôn ngoan, đặc biệt trong thời điểm mạng xã hội đang ngày càng phức tạp và quá tải định kiến. Một nghệ sĩ càng dấn thân vào những cuộc “đối đầu” online, càng dễ đánh mất hình ảnh. Tranh cãi trên mạng xã hội không chỉ khiến tinh thần bị bào mòn, mà còn kéo theo năng lượng tiêu cực lan sang cả thí sinh và chương trình.

Khán giả trung thành vẫn đang ủng hộ Tóc Tiên và hành trình của cô tại Tân Binh Toàn Năng, đồng thời dốc sức cổ vũ cho các tân binh. Nhưng nhiều người cũng mong rằng, Tóc Tiên sẽ sớm tìm lại được điểm cân bằng, bình tĩnh hơn trước những ý kiến tiêu cực đầy rẫy trên mạng xã hội. Tân Binh Toàn Năng là 1 chương trình “sống còn”, bước ra khỏi show - bản thân các tân binh phải tự tìm định hướng cho riêng mình.

Tóc Tiên cũng vậy, thứ khán giả muốn nhìn thấy nhiều hơn chính là sản phẩm âm nhạc, dấu ấn riêng của bản thân cô. Tóc Tiên đã có những cột mốc âm nhạc rực rỡ, việc cô viết tiếp sự nghiệp của mình thế nào sau Chị Đẹp Đạp Gió, khi lửa nghề một lần nữa được thắp lại - là điều được mong chờ nhất.