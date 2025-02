Tóc Tiên và 1 Anh Tài sẽ "quyết chiến" nhau trong show tìm kiếm nhóm nhạc nam của NSX Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai

Ngày 20/2, chương trình thực tế tìm kiếm tài năng mới Show It All - Tân Binh Toàn Năng xác nhận "khai màn". Đây là chương trình truyền hình thực tế nhằm tuyển chọn, đào tạo và tìm kiếm những nghệ sĩ toàn năng trong lĩnh vực âm nhạc, đủ sức tranh tài trên các sân khấu quốc tế, do NSX Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai và Chị Đẹp Đạp Gió khởi xướng.

Show It All từng gây tiếng vang lớn tại Trung Quốc vào năm 2024, với phiên bản nhóm nhạc nữ dưới sự dẫn dắt của Lay (EXO). Chương trình áp dụng thể thức thi đấu trực tiếp, các tân binh xuất sắc nhất sẽ được chọn để thành lập ban nhạc và ra mắt công chúng. Thí sinh sẽ trải qua hai lộ trình đào tạo chuyên nghiệp chưa từng có tại Việt Nam, theo chuẩn chất lượng quốc tế: Survival Show - với những thử thách khắc nghiệt để chứng minh bản lĩnh, và Debut Show - bước đệm quan trọng để chính thức ra mắt.

NSX xác nhận Tóc Tiên và Kay Trần sẽ "sóng đôi" với vai trò Nhà Sản Xuất Toàn Năng. Năm qua, Tóc Tiên và Kay Trần đều có hành trình khẳng định chính mình qua Chị Đẹp Đạp Gió và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai. Với kỹ năng của một performer hàng đầu, Tóc Tiên đã được khán giả "manifest" xuất hiện tại Tân Binh Toàn Năng từ khi có rumor về chương trình.

Bên cạnh Tóc Tiên, Kay Trần cũng là một nhân tố phù hợp. Kay Trần từng đảm nhận vai trò đội trưởng tại Street Dance Vietnam, chứng minh kỹ năng vũ đạo ấn tượng và bản lĩnh sân khấu vững vàng. Kay Trần được kỳ vọng sẽ mang đến những đột phá bất ngờ trong hành trình đào tạo các tân binh, góp phần tạo nên một thế hệ thần tượng vừa có thực lực, vừa có phong cách đậm chất riêng.

Ngoài việc phải đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe, từ giọng hát, vũ đạo đến tư duy nghệ thuật, ngay cả các Nhà Sản Xuất Toàn Năng cũng phải “quyết chiến” với nhau, để cùng với các tân binh của mình hiện thực hóa giấc mơ trở thành thần tượng thế hệ mới.

Bên cạnh đó, Tân Binh Toàn Năng đang "úp mở" về sự góp mặt của một "phù thuỷ tạo hit" Kpop cho vị trí Giám đốc đào tạo và phát triển. Theo tiết lộ, đây là nhà sản xuất đứng sau hàng loạt bản hit đình đám của Justin Bieber, EXO, SHINee, Dean, NCT, Super Junior,… Có thể thấy, NSX đang đầu tư "tất tay" vào show thực tế lần này. Tuy gây sự chú ý, nhưng Tân Binh Toàn Năng cũng đứng trước hoài nghi về khả năng đi đường dài khi thành lập nhóm nam. Bởi ở Việt Nam, mô hình nhóm nhạc vẫn luôn bị đánh giá là "khó sống".