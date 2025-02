Thêm tranh cãi outfit cũng không cứu nổi MV mới nhất của Lisa

Ngày 7/2, Lisa trở lại cuộc đua âm nhạc với MV Born Again , là thành viên BLACKPINK thứ 2 tái xuất trong năm 2025. Nối tiếp 3 “đàn chị” gồm ROCKSTAR, New Woman và Moonlit Floor , Born Again là ca khúc mở đường cho album Alter Ego sắp tới. Sản phẩm này có sự góp mặt của 2 tài năng trẻ giới nhạc US-UK là Doja Cat và Raye.

Born Again - Lisa ft. Doja Cat & Raye

Spotlight từ dư luận nghiễm nhiên hướng về nhân vật chính Lisa. Chưa bàn đến phần nhạc và lối dựng MV, nữ idol người Thái gây ấn tượng với độ slay không kém cạnh 2 người đồng nghiệp. Tại đây, 3 ngôi sao thay quần áo “liên xoành xoạch”, thể hiện mức độ đầu tư không phải dạng vừa từ ê-kíp. Có lẽ, chính vì tạo hình biến hóa liên tục, cộng với khí chất “chị đại” khiến sự chú ý bị phân tán khỏi trang phục táo bạo nhất của Lisa.

Born Again là bữa tiệc thời trang cực slay

Sau 14 ngày lên sóng, outfit phần điệp khúc cuối cũng đã viral trở lại. Lisa diện lên mình bộ swimsuit trắng với thiết kế cut-out độc đáo, khoác ngoài là váy liền thân xuyên thấu xẻ ngực táo bạo. Cô nàng nhấn nhá thêm bằng chiếc bra và trang sức bằng thiếc, vừa mang tinh thần chiến binh cổ đại mà vừa toát ra vẻ nhẹ nhàng, nữ tính. Lisa lựa chọn bộ tóc bạch kim sáng tạo nên sự tương phản với layout makeup đậm.

Outfit táo bạo trong Born Again bị lãng quên vô tình viral trở lại

Tuy nhiên, xét riêng tổng thể thì tạo hình này không thực sự hợp nhãn quan người hâm mộ lắm, thậm chí có ý kiến chê outfit này khá diêm dúa, có nhiều chi tiết thừa thãi đến lạc quẻ. Chưa kể, phong cách họa mặt này không tôn lên được những đường nét xinh xắn, hài hòa của chính chủ. 1 bên khen ngợi Lisa cân đồ vẫn vô cùng tốt, 1 bên lên tiếng cho rằng đến tỷ lệ cơ thể vàng của cô cũng khó cứu nổi trang phục này.

Layout makup lần này cũng dìm nhan sắc Lisa đáng kể

Dù hút tranh cãi nhưng outfit này vẫn không đủ sức để gánh nổi cơn hạ nhiệt nhanh chóng của Born Again. Thời gian đầu phát hành, MV thu hút sự quan tâm của đông đảo fan nhạc và Lillies nhờ chính cái tên thương hiệu Lisa cùng sự kết hợp với Doja Cat và Raye. Dù được đánh giá là bản “tuyên ngôn” cho thế hệ phụ nữ mạnh mẽ, độc lập trên dòng nhạc Disco - Electro Pop, nhưng vẫn chưa đủ để khiến người xem phải “wow”.

Đứng giữa 2 cá tính âm nhạc quá mạnh, Lisa gần như chìm nghỉm. Nữ idol người Thái lần này đổi vai trò sang vocal, đọ giọng với Raye. Đây là 1 nước cờ rủi ro khi Raye sở hữu màu giọng quá đẹp, quá sang với chất Jazz vốn có, khiến phần hát của Lisa gần như bị lu mờ. Netizen nửa đùa nửa thật cho rằng nếu cô nàng “thầu” thêm 1 verse rap thì cũng sẽ gặp trường hợp tương tự khi người kế bên là Doja Cat - rapper trẻ được khen ngợi là gương mặt kế vị “nữ hoàng rap” Nicki Minaj. Ngoài ra, chất giọng baby khá chói của Lisa được nhận xét không phù hợp lắm với 1 ca khúc hiên ngang, tràn đầy sự tự tin như Born Again.

Doja Cat

và Raye là 2 cá tính âm nhạc quá mạnh

Sau Moonlit Floor , có vẻ khán giả đã mất dần sự hứng thú qua mỗi sản phẩm được tung ra. Lisa được mong đợi sẽ làm nên thành công như MONEY hay kể cả ROCKSTAR , thể hiện được thế mạnh vũ đạo, trình diễn và rap thay vì vocal. Hiện, Born Again thu hút gần 44 triệu view sau 14 ngày ra mắt - 1 con số ấn tượng nhưng lại không hề cao so với danh tiếng của Lisa. Tình trạng nhạc số cũng không khá khẩm hơn khi ca khúc mới nhận về hơn 55 triệu stream trên Spotify.

Tuy nhiên, phần hình ảnh lại được lòng số đông netizen. Trái ngược với phần nhạc sôi động, visual trong Born Again lại mang đến bầu không khí hoàn toàn đối lập. Với tông màu đen - trắng chủ đạo, MV gợi nhớ đến những thước phim điện ảnh hoài cổ, ma mi và bí ẩn ở thế kỷ trước. Lisa, Raye và Doja Cat xuất hiện trong hình tượng những quý cô thanh lịch, sang chảnh và quyến rũ.