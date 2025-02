Ngoại hình gây sốc của G-Dragon

Trưa 20/2, G-Dragon bất ngờ "đánh úp" teaser MV Drama lên các nền tảng. Theo đó, Drama được dự đoán là title track của album phòng thu thứ 3 - Übermensch. Album có tổng cộng 8 ca khúc, bao gồm Power, Home Sweet Home, Too Bad, Drama, IBELONGIIU, Take Me, Bonamana và Gyro-Drop. MV Drama và album Übermensch sẽ chính thức lên sóng vào 12 giờ trưa ngày 25/2/2025 tới đây (giờ Việt Nam).

Teaser MV Drama của G-Dragon

Như thường lệ, teaser MV Drama của G-Dragon dài 18 giây. G-Dragon xuất hiện cực chiến. Để tóc cam nổi bật cùng lớp makeup cầu kỳ, mắt xanh và tàn nhanh khắp khuôn mặt, G-Dragon diễn tả biểu cảm giằng xé, chất chứa nội tâm. Chỉ qua vài giây cận mặt, "ông hoàng Kpop" khiến dân tình sốc óc vì khả năng biểu đạt của mình. Ngoại hình của G-Dragon như quay trở lại 10 năm trước, gạt phăng hình ảnh "bà ngoại" đang theo đuổi dạo gần đây.

G-Dragon xuất hiện cực chiến trong MV mới

Nhiều chi tiết được hé lộ qua teaser 18 giây

Bên cạnh đó, đoạn teaser còn hé lộ không gian viễn tưởng của MV. Về phần âm nhạc, Drama có giai điệu catchy, ấn tượng từ lần đầu nghe dù chưa được bật mí quá nhiều. Với màu sắc khá bí ẩn, u tối, fan dự đoán Drama sẽ tràn ngập drama.

Nhiều fan tinh ý nhận ra, trong teaser MV Drama có dòng chữ Dangerous Beauty. Trùng hợp, ngày phát hành teaser trùng khớp với ngày ra mắt phim Dangerous Beauty tại Mỹ vào ngày 20/02/1998. Dân tình suy đoán, điều này có thể không phải sự trùng hợp ngẫu nhiên, mà là một ẩn ý từ G-Dragon.

Chi tiết gây bàn tán trong teaser MV Drama

Dangerous Beauty dựa trên cuộc đời có thật của Veronica Franco, một kỹ nữ và nhà thơ nổi tiếng tại Venice thế kỷ 16. Thông qua hình ảnh người phụ nữ này, G-Dragon như muốn nói về hành trình tìm kiếm tự do, sự phản kháng trước định kiến và khẳng định cá tính, những điều đã luôn gắn liền với cái tên G-Dragon trong âm nhạc. Tuy chỉ là suy đoán từ fan, nhưng chi tiết này cũng cho thấy G-Dragon luôn rất đầu tư vào nội dung các sản phẩm, mỗi chi tiết đều cài cắm ý nghĩa thâm sâu.

G-Dragon đã chính thức trở lại, album đến cận kề, fan cảm giác như giấc mơ thành sự thật

So với 1 Power được tối giản bằng cách quay one-shot, Drama được cài cắm vô số thông điệp, lớp lang qua từng chi tiết mà chỉ qua 18 giây teaser đã khiến người hâm mộ vắt óc suy nghĩ. Hình ảnh "anh Long" trong MV mới lập tức trở thành chủ đề hot trên mạng xã hội. Mất gần 10 năm để được nhìn thấy 1 người nghệ sĩ thực thụ quay trở lại, fan cảm giác như giấc mơ thành sự thật.