Tranh cãi khán giả hời hợt khi Rosé lập kỷ lục VMAs, đến đồng nghiệp còn không đứng dậy ôm chúc mừng

Sáng 8/9, MTV Video Music Awards (VMAs) - một trong những lễ trao giải âm nhạc danh giá nhất thế giới - đã khép lại một năm thành công của giới ca sĩ. Tại đây, những đóng góp, thành tựu nổi bật nhất trong năm vừa qua, từ cá nhân hoặc tổ chức, sẽ được vinh danh và tri ân. Quy tụ dàn siêu sao đình đám toàn cầu như Sabrina Carpenter, Mariah Carey, Rosé (BLACKPINK), KATSEYES, Tate McRae, Doja Cat… chương trình đã thu hút hàng chục triệu mắt xem trực tiếp, phủ sóng truyền thông mạnh mẽ.

Dấu ấn đáng nhớ nhất sự kiện phải kể đến 3 kỷ lục được thiết lập chỉ trong 1 đêm: BLACKPINK là nhóm nhạc Kpop thứ 2 dành 2 giải Best Group; Lisa có cú ăn 3 lịch sử ở hạng mục Best Kpop; vedette là Rosé với kỷ lục nghệ sĩ Kpop đầu tiên thắng cúp Song Of The Year - cũng là hạng mục quan trọng nhất nhì VMAs. Không ngoa khi nói, BLACKPINK nói chung và Lisa - Rosé nói riêng đã thiết lập lại trật tự và cục diện thị trường âm nhạc Hàn Quốc trong năm nay.

Rosé đã góp phần thiết lập lại trật tự Kpop đối với thị trường quốc tế

Sau hơn một ngày phát sóng, dân tình chợt nhận ra phản ứng khó hiểu tại hội trường tổ chức VMAs khi Rosé lên nhận giải. Mọi người vẫn vỗ tay nhưng bị cho là hời hợt, thờ ơ như “trả bài”. Đặc biệt, khi nữ idol đứng dậy, cô cúi người như thể muốn ôm đồng nghiệp nhưng nhận lại chỉ là câu nói chúc mừng bình thường. Được biết, người đàn ông ngồi cạnh Rosé chính là đạo diễn cho MV APT..

Khoảnh khắc gây tranh cãi: khán giả phản ứng hời hợt, đạo diễn APT. cũng không đứng lên chúc mừng nữ idol

Một số người còn đem so sánh khoảnh khắc này với đoạn video ghi lại phản ứng khán giả khi Ariana Grande chiến thắng Video Of The Year. Gần như cả trường quay dậy sóng, người nào người nấy cũng hào hứng đứng lên, chạy ra phía tiểu diva ăn mừng cùng cô. Không khó để nhìn ra sự khác biệt giữa 2 nghệ sĩ và điều này dấy lên câu hỏi: Liệu độ nổi tiếng của Rosé có thật sự ăn khớp với cơn sốt APT.?

Cả khán đài đứng dậy vỗ tay, ăn mừng chiến thắng của Ariana

Người hâm mộ lên tiếng giải vây cho Rosé rằng ở những vị trí khác, người xem vẫn hào hứng vô cùng khi cô nàng được MC xướng tên. Về cái ôm, Rosé đơn giản chỉ xin chiếc giấy ghi chú - trong đó là lời chia sẻ đã được chuẩn bị trước để đảm bảo nữ idol nói chuyện lưu loát - và bước lên khấu. Chứ không phải vì đồng nghiệp lạnh nhạt, không trao cho cô cái ôm chúc mừng.

Vô vàn netizen - chủ yếu là anti BLACKPINK - chê bai Rosé “ thơm lây” từ Bruno Mars nên mới may mắn chiến thắng giải lớn. Công bằng mà nói, Die With A Smile cũng tranh giải cùng hạng mục nhưng vẫn chịu thua trước APT.. Cả 2 bản hit đều có sự góp mặt của Bruno nên không thể nói vì nam ca sĩ mà Rosé rinh về chiếc cúp VMAs. Sức lan tỏa của ca khúc là không phải bàn rồi, công sức chia đều cho Rosé, Bruno và toàn bộ ekip sản xuất.

Sức lan tỏa của ca khúc là không phải bàn rồi, công sức chia đều cho Rosé, Bruno và toàn bộ ekip sản xuất

Vả lại, Ariana vốn là ngôi sao nổi bật hàng đầu của thế hệ, vị thế và thương hiệu đã vượt thời gian, ăn sâu vào văn hóa đại chúng. Cho dù BLACKPINK hay Rosé hot như nào thì cũng chưa thể vượt qua được thứ gọi là “quốc dân độ” dành cho Ariana ở thị trường US-UK. Chưa kể, cô nàng đã trắng tay trong suốt 6 năm cho nên chiến thắng lần này càng mang ý nghĩa đặc biệt hơn.