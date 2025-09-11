Sau Đại lễ 2/9, hình ảnh Sơn Tùng M-TP trong bộ trang phục cờ đỏ sao vàng nhận về nhiều sự chú ý. Đáng nói, nam ca sĩ còn sử dụng ca khúc Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình - bản phối mới của Tùng Dương và nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung làm nhạc nền cho bài đăng hút hơn nửa triệu lượt yêu thích trên Instagram.

Tùng Dương nức nở cám ơn

Chính vì vậy, mới đây trên trang cá nhân, Tùng Dương đã viết status gửi lời cảm ơn, đồng thời dành lời khen hiếm hoi cho đàn em. Nam divo chia sẻ lại khoảnh khắc trao giải Cống hiến cho Sơn Tùng, cũng như tương tác giữa hai anh em. Bên cạnh đó, Tùng Dương khẳng định “Từ đó tới giờ Sơn Tùng vẫn luôn là cái tên hot nhất và chưa ai thay thế”.

Cụ thể, Tùng Dương viết: “M-TP: Rất vui khi biết ST dùng nhạc và thích “Viết tiếp câu chuyện hòa bình” của 2 anh Heo. Tạo hình của em rất đẹp trong bức hình này.

Nhớ vài năm trước Tùng và ekip có mời anh Tùng Dương tới nghe bài hát mới nhưng hồi đó vướng show ở Hà Nội nên không bay vào dự với em được. Kỷ niệm là cũng từng trao giải Cống Hiến cho em. Từ đó tới giờ Sơn Tùng vẫn luôn là cái tên Hot nhất vẫn chưa có ai thay thế ở dòng nhạc của em.”

Bài đăng của Tùng Dương nhanh chóng thu về gần 40 nghìn lượt thả cảm xúc trên fanpage của nam divo và hàng trăm bình luận. Động thái này càng thêm hot khi Sơn Tùng vừa gây bão mạng với màn rap diss khẳng định vị thế 10 năm không ai vượt qua tại sân khấu Húc Fest. Với lời khen của Tùng Dương, sức ảnh hưởng của Sơn Tùng càng thêm phần bảo chứng. Bởi lẽ, Tùng Dương là giọng ca thực lực nhất hiện tại, được giới hàn lâm lẫn khán giả công nhận. Việc 1 divo tên tuổi như Tùng Dương công khai khen ngợi Sơn Tùng làm các SKY “sĩ tận trời”.

Thời gian qua, Tùng Dương gây sốt ở các sự kiện chính luận, là giọng ca quen thuộc của chuỗi concert quốc gia và sân khấu Đại lễ 2/9. Tùng Dương ra mắt 2 MV mừng Đại lễ là Việt Nam - Tiếp Bước Tương Lai và Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình, đều hợp tác với nhạc sĩ tỷ view Nguyễn Văn Chung. Trong đó, Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình là biểu tượng mới của nhạc Việt. Phiên bản dành riêng cho Tùng Dương gây chấn động làng nhạc khi được anh biểu diễn tại concert quốc gia Tổ Quốc Trong Tim. Sau đó, Tùng Dương đầu tư tiền tỷ ra mắt MV cho ca khúc này.

Viết Tiếp Câu Chuyện Hòa Bình hiện đang là một trong những dự án âm nhạc nổi bật nhất của Tùng Dương. Bản nhạc mang ý nghĩa nhân văn, khát vọng về hòa bình và đoàn kết, được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Thành tích của ca khúc cũng vô cùng ấn tượng với 5 triệu lượt xem; xếp hạng #6 MV ra mắt ấn tượng nhất ngày 26/8 trên YouTube Chart; #55 MV thịnh hành nhất toàn cầu ngày 26/8; từng đạt #3 YouTube Trending Music tại Việt Nam (theo Kworb).

Việc Sơn Tùng sử dụng ca khúc cho bài đăng ngày 2/9 càng giúp ca khúc lan tỏa, nhất là với độ nổi tiếng của ngôi sao số 1 Vpop. Động thái của Sơn Tùng không chỉ khiến người hâm mộ phấn khích mà còn trở thành niềm tự hào cho cả ê-kíp sáng tác và nghệ sĩ biểu diễn. Về phía Tùng Dương, việc anh công khai bày tỏ sự trân trọng dành cho đàn em, một ngôi sao thị trường như Sơn Tùng càng khiến dư luận chú ý.