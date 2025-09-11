Mới đây, Lisa (BLACKPINK) đã được xướng tên ở hạng mục Best Kpop tại MTV Video Music Awards 2025 với ca khúc Born Again (hợp tác cùng Doja Cat và Raye). Đây là lần thứ ba nữ nghệ sĩ giành chiến thắng tại hạng mục này, qua đó trở thành nghệ sĩ solo đầu tiên sở hữu ba chiếc cúp Best Kpop, đồng thời cân bằng kỷ lục với BTS. Không góp mặt trực tiếp tại sự kiện, Lisa đã gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ thông qua một video được ghi hình sẵn.

Loạt bài đăng cho rằng có fan BTS tại Thái Lan đã nộp đơn kiện nhằm phản đối kết quả Best Kpop của Lisa tại VMAs 2025

Tuy nhiên, chiến thắng này nhanh chóng tạo ra làn sóng tranh cãi dữ dội. Trên mạng xã hội X, nhiều fan gọi đây là “trò lố” và đặt câu hỏi về định nghĩa thực sự của Kpop trong bối cảnh toàn cầu hóa. Một số tin đồn thậm chí cho rằng có fan BTS tại Thái Lan đã nộp đơn kiện nhằm phản đối kết quả.

MV Born Again - Lisa ft. Doja Cat, Raye

Nguyên nhân gây tranh cãi chủ yếu bắt nguồn từ bản hit Born Again. Toàn bộ ca khúc được thể hiện bằng tiếng Anh, không hề có một câu hát tiếng Hàn nào, trong khi cả ba nghệ sĩ tham gia gồm Lisa, Doja Cat và Raye đều không phải người Hàn Quốc. Điều này khiến nhiều khán giả đặt dấu hỏi về tiêu chí xét giải của VMAs: liệu chỉ cần từng hoạt động trong Kpop là đủ để một nghệ sĩ được xếp vào hạng mục này, hay còn phải đáp ứng những yếu tố về ngôn ngữ và bản sắc âm nhạc?

Born Again hoàn toàn không có yếu tố Kpop, Lisa cũng không quảng bá tại Hàn Quốc

Một số ý kiến còn cho rằng việc vinh danh Born Again là minh chứng rõ rệt cho sự thương mại hóa của hạng mục Best Kpop

Trên mạng xã hội, làn sóng phản đối trở nên dữ dội với hàng loạt bình luận gay gắt: “Thật điên rồ khi trao giải Kpop cho một bài hát tiếng Anh do ba nghệ sĩ không phải người Hàn Quốc thể hiện” hay “Tôi rất thích Lisa, nhưng đây không phải là Kpop”. Một số ý kiến còn cho rằng việc vinh danh Born Again là minh chứng rõ rệt cho sự thương mại hóa của hạng mục Best Kpop, khi tiêu chí dường như chỉ dừng lại ở danh xưng “nghệ sĩ Kpop”, bất kể sản phẩm có còn giữ nguyên màu sắc của văn hoá Hallyu hay không.

Lisa lần đầu thắng Best Kpop là năm 2022 - cũng nhờ fan đông đảo

Ở chiều ngược lại, không ít fan bảo vệ Lisa. Người hâm mộ cho rằng với xuất phát điểm từ BLACKPINK cùng sức ảnh hưởng quốc tế mạnh mẽ, chiến thắng của Lisa đã góp phần mở rộng khái niệm Kpop trong thời kỳ toàn cầu hóa.

Ngoài ra, một bộ phận khán giả cũng nhấn mạnh rằng cần nhìn nhận sự việc một cách thực tế hơn: hạng mục Best Kpop tại VMAs vốn hoàn toàn dựa trên kết quả bình chọn. Vì vậy, chiến thắng của Lisa phản ánh trực tiếp sức mạnh và sự đồng lòng từ cộng đồng fandom - những người đã cố gắng vote để đưa thần tượng của mình lên ngôi, hơn là một sự đánh giá tuyệt đối về giá trị nghệ thuật.

Cả bốn thành viên BLACKPINK đều góp mặt trong danh sách đề cử Best Kpop của VMAs 2025

Ngoài Born Again, cả bốn thành viên BLACKPINK đều góp mặt trong danh sách đề cử Best Kpop năm nay với loạt ca khúc solo: Toxic Till the End của Rosé, like JENNIE của Jennie và earthquake của Jisoo. Các đề cử khác gồm Whiplash của aespa, Who của Jimin (BTS) và Chk Chk Boom của Stray Kids.

Một số nhà phê bình cho rằng việc ban tổ chức tiếp tục đưa Lisa - nghệ sĩ sở hữu fandom toàn cầu hùng hậu vào đề cử đã vô tình biến giải thưởng thành cuộc “đọ sức” bình chọn giữa các cộng đồng fan, hơn là sự công nhận giá trị nghệ thuật. Theo nhận định này, VMAs dường như khuyến khích sự cạnh tranh khốc liệt của fandom Kpop, thay vì tập trung vào chất lượng âm nhạc của các tác phẩm tranh giải.

Chiến thắng của Lisa đã phần nào chứng minh tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của fandom nghệ sĩ Kpop

Chiến thắng của Lisa đã phần nào chứng minh tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của fandom nghệ sĩ Kpop trên sân khấu âm nhạc quốc tế. Bất kể ý kiến ủng hộ hay phản đối, nhiều người cho rằng sự kiện này chắc chắn sẽ định hình cách các giải thưởng quốc tế nhìn nhận và xác lập tiêu chí dành cho Kpop trong tương lai.