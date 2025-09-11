The K Showtime - nhạc hội Kpop hot nhất thời gian này đã diễn ra tối 30/8 tại Khu đô thị Vạn Phúc, TP.HCM. Quy tụ hàng chục nghìn khán giả, nơi đây thực sự thành một biển ánh sáng, âm nhạc cực bốc. Không khí sôi động, quy mô hoành tráng cùng dàn lineup toàn những cái tên “thanh xuân” của bao thế hệ fan đã khiến đêm nhạc trở thành kỷ niệm khó quên.

Mở màn cho đại tiệc âm nhạc là Quang Hùng MasterD - ngôi sao Việt duy nhất có mặt tại The K Showtime. Visual điển trai, phong thái sân khấu tự tin và khả năng trình diễn không kém gì idol quốc tế giúp anh trở thành điểm nhấn đặc biệt. Ngay từ những giai điệu đầu tiên của intro, khán giả đã đồng loạt hò reo. Các bản hit quen thuộc Tình Đầu Quá Chén, Catch Me If You Can, Thả Anh Ra và Thuỷ Triều lần lượt vang lên, tạo nên một opening set đầy năng lượng, fanchant không sót bài nào khẳng định vị thế nghệ sĩ Việt trên sân khấu quốc tế.

Sân khấu tiếp theo thuộc về Key (SHINee), nam idol vạn người mê với visual không tuổi cùng khả năng hát, nhảy đỉnh cao. Anh mang đến một setlist đầy màu sắc, từ sự mạnh mẽ trong Hunter, giai điệu bắt tai của Pleasure Shop và CoolAs, cho đến cảm xúc dâng trào với I can't sleep và G.O.A.T (Greatest Of All Time). Kết lại set diễn với hit Gasoline, cả khán đài gần như nổ tung, chứng minh đẳng cấp idol gen 2 vẫn thừa sức làm chủ mọi sân khấu.

Chưa kịp hạ nhiệt thì Irene & Seulgi xuất hiện, mang đến một sân khấu bùng nổ thị giác. Bộ đôi visual nức tiếng Kpop khiến hàng nghìn người như nín thở, Irene nhan sắc rực rỡ, Seulgi với thần thái sắc lạnh, cả hai hòa quyện trong từng động tác. Từ TILT đến Trampoline, khán giả được chìm đắm trong không gian nghệ thuật vừa ma mị vừa cuốn hút. Irene solo cùng Like A Flower gây thương nhớ, Seulgi khẳng định cá tính với Baby, Not Baby, để rồi cả hai kết hợp trong Monster và bùng nổ với Red Flavor, bản hit gắn liền tuổi trẻ của bao người hâm mộ.

Taeyeon chính là cái tên hot nhất đêm nhạc. Nhóm trưởng nhóm nữ quốc dân SNSD và cũng là giọng ca hàng đầu Kpop bước ra sân khấu trong tiếng reo hò kéo dài. Chỉ cần vài nốt đầu tiên của Letter To Myself là đủ khiến khán giả lặng im thưởng thức. Tiếp nối bằng To X, Disaster và Four Seasons, Taeyeon chứng minh đẳng cấp hát live không thể bàn cãi, giọng hát chạm đến trái tim từng người. Sự xuất hiện của cô như một minh chứng rằng sức hút SNSD vẫn còn nguyên vẹn, và Taeyeon là biểu tượng khó ai thay thế.

Khép lại đêm diễn, U-Know (DBSK) mang cả bầu trời thanh xuân trở lại. Nam idol huyền thoại cũng là cái tên được mong chờ bậc nhất đêm diễn. Phong độ của idol gần ba thập kỷ vẫn khiến khán giả ngưỡng mộ. Anh lần lượt thể hiện Follow, Thank U, Next You Right Now, I Believe và Dream, đưa người hâm mộ qua đủ cung bậc cảm xúc. Đỉnh cao nhất chính là khi giai điệu Mirotic vang lên, ca khúc huyền thoại đưa DBSK thành tượng đài. Khán giả đồng thanh hát theo, tạo nên khoảnh khắc nghẹt thở, vừa hoài niệm vừa bùng nổ.

The K Showtime quy tụ dàn idol hàng top, sân khấu hoành tráng và hiệu ứng lan tỏa tiếp tục khẳng định Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành điểm đến của những tour diễn quốc tế. The K Showtime khép lại với dư âm khó phai, một lần nữa chứng minh Việt Nam hoàn toàn đủ sức tổ chức những show Kpop đẳng cấp quốc tế. Đêm nhạc mang lại ký ức và thanh xuân trở về với hàng vạn fan Việt.

Đơn vị tổ chức The K Showtime là inD Communication. inD viết tắt của Innovation Next Door - là đơn vị tổ chức sự kiện chuyên nghiệp, cung cấp giải pháp toàn diện từ phát triển chiến lược, sáng tạo ý tưởng, lập kế hoạch đến triển khai thực tế. Với thế mạnh trong các lĩnh vực Sự Kiện Sáng tạo, Concert, Mice. inD Communication không ngừng mang đến những trải nghiệm độc đáo, những sự kiện quy mô lớn giúp thương hiệu kết nối hiệu quả với khán giả và đối tác. Đơn vị đã thành công tổ chức các concert cho nghệ sĩ trong nước và quốc tế nổi bật như Tiffany Young Fancon tại TPHCM, 2025 Kim Jae Joong Asia Tour Concert in Hanoi, MLTR Concert Tour tại TpHCM, Hẹn Yêu Concert,… và đạt giải thưởng Quảng cáo Sáng tạo Việt Nam Event of the Year năm 2024 với An Concert.



