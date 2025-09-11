Kể từ khi thế hệ thứ 4 Kpop bắt đầu, thị trường âm nhạc chứng kiến làn sóng girl group đổ bộ chưa từng có. Từng nhóm nối tiếp nhau, khiến đường đua càng trở nên cạnh tranh gay gắt hơn. Từng là sân chơi của aespa, ITZY hay IZ*ONE và i-dle, sự xuất hiện của IVE - LE SSERAFIM - NewJeans đã thay đổi cục diện hoàn toàn. Đặc biệt, 2 gà cùng nhà là LE SSERAFIM và NewJeans từng được xem là đối thủ nặng ký của bất kỳ nhóm nữ gen 4 nào nhờ lượng sale album lẫn nhạc số đều rất cao.

Tuy nhiên, năm 2024 có lẽ là tam tai đối với HYBE khi cả 2 ngựa chiến đều dính “phốt" lớn: NewJeans và Min Hee Jin quyết thoát ly tới cùng, còn LE SSERAFIM thì “ăn đủ” hậu sân khấu Coachella thất bại. Kể từ đó, LE SSERAFIM dần tụt dốc không phanh: nhạc số bết bát, album ngày càng giảm theo từng đợt comeback. Chưa kể, dù sở hữu đội hình cực mạnh và có độ nhiện cao như Sakura, Chaewon hay Yunjin.

Mới đây, trên các diễn đàn trực tuyến Hàn và Việt Nam, hàng loạt bài đăng dấy lên tranh luận về thực hư chuyện LE SSERAFIM đã hết thời hay chưa, sự nghiệp còn cứu vãn đươc không. Được biết, EP mới nhất của nhóm là HOT được phát hành vào tháng 3 năm nay, chỉ bán được hơn 700 nghìn bản - một con số không phải tệ nhưng không hề ấn tượng đối với một nhóm nữ bước ra từ HYBE. Tuần đầu, HOT bán ra hơn 500 nghìn bản và chững lại sau vài ngày tính điểm.

Trong khi aespa và IVE liên tục cán mốc triệu bản trong tuần đầu, NewJeans ổn định dù đang trong quá trình “phong sát ngầm” thì LE SSERAFIM đang lệch ra khỏi quỹ đạo. So với EP Crazy hay album Unforgiven , đây là một bước thụt lùi đáng kể và điều này vốn đã có câu trả lời. Thời điểm đó, LE SSERAFIM chưa vướng bất kỳ tranh cãi nào qua lớn, nhạc hay mà trình diễn tốt nên các cô gái có được sự thiện cảm từ công chúng.

Kể từ ồn ào phát ngôn ngông cuồng tại Coachella, dân tình bắt đầu nhận ra tài năng của 5 nữ idol cũng có giới hạn, mọi thứ đều nhàng nhàng nhưng lại thường xuyên tự cao. Thế là công chúng nhìn vào LE SSERAFIM với ánh nhìn không còn ấn tượng đẹp. Thậm chí người hâm mộ cũng bỏ quên, danh tiếng và vị thế của nhóm trở nên mờ nhạt. Đến Chaewon - mẫu con gái được fan nam cực mê hay Sakura sở hữu lượng fan khủng, cũng khó có thể vớt vát chuyến này.

Nguyên nhân cũng đến từ nhiều phía. Về mặt âm nhạc, các ca khúc gần đây của LE SSERAFIM chưa tạo cú hích mạnh về giai điệu hay viral như ANTIFRAGILE hay FEARLESS thuở đầu. Trong khi đó, aespa hay IVE lại nắm bắt xu hướng nhạc số và TikTok rất tốt, liên tục có bài “ăn trend” toàn cầu. Về hình ảnh, nhóm cũng không còn giữ được sự mới mẻ như hồi debut. Chính điều này khiến fandom khó bùng nổ thêm như các nhóm đối thủ.

Ngoài ra, một số ý kiến còn đặt vấn đề liệu số liệu trước kia có phần “thổi phồng” nhờ sức mạnh công ty và fandom quốc tế. Khoảng cách doanh số và độ phủ sóng giữa họ với aespa, IVE hay kể cả NewJeans ngày càng xa. Thậm chí thành tích lọt Billboard hạng 76 - vốn được đem ra quảng bá - lại bị so sánh với Wonder Girls từ hơn một thập kỷ trước, cho thấy sức bật quốc tế chưa tương xứng so với những gì nhóm quảng bá

Nhìn chung, LE SSERAFIM đang gặp khủng hoảng về độ ổn định: lực lượng fanbase chưa đủ mạnh để giữ vững doanh số, trong khi nhạc số lẫn hình ảnh chưa tạo được hiệu ứng lan tỏa toàn cầu. Đây là bài toán sống còn nếu họ muốn lấy lại vị thế và cạnh tranh trực diện với nhóm nữ triệu bản khác trong Gen 4. Nói LE SSERAFIM hết thời chưa đúng lắm nhưng với đà này, 5 cô gái sẽ còn chìm sâu nữa giữa thị trường không ngừng biến động - đặc biệt là Kpop đang khó khăn trong việc thu hút tệp người hâm mộ mới.