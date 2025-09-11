Một sao hạng S sắp làm World Tour ở Việt Nam?

Tối 11/9, fanpage 8WONDER bất ngờ cập nhật thông tin ra mắt 8WONDER PRESENTS WORLD TOUR, hứa hẹn mang đến cú nổ chưa từng có cho thị trường nhạc Việt. 8WONDER tiết lộ sẽ bước vào thị trường World Tour, với khát vọng trở thành đơn vị tổ chức đưa Việt Nam vào bản đồ các điểm dừng chân trong tour lưu diễn của những ngôi sao hàng đầu thế giới.

Chỉ một dòng trạng thái úp mở, mạng xã hội đã lập tức bùng nổ với hàng loạt suy đoán, khiến MXH nóng hơn bao giờ hết. Việc ai sẽ là ngôi sao đầu tiên 8WONDER mang World Tour đến Việt Nam là câu hỏi khiến fan nhạc đứng ngồi không yên.

Ngay sau khi thông tin được đưa ra, dân mạng bắt đầu gọi tên những siêu sao có thể xuất hiện. Cái tên được nhắc đến nhiều nhất chính là G-Dragon cùng World Tour Übermensch. Trước đó, đã có không ít tin đồn xoay quanh việc thủ lĩnh BIGBANG sẽ đưa concert đến Hà Nội vào cuối năm nay. Việc 8WONDER úp mở khiến kỳ vọng của VIP và FAM Việt càng dâng cao, mong chờ cú nổ thật sự để khép lại năm 2025 đầy cảm xúc.

Ngoài G-Dragon, Ariana Grande cũng là nhân vật được fan Việt nhắc tới với tần suất dày đặc. Sau hơn nửa thập kỷ nghỉ ngơi, giọng ca đình đám người Mỹ vừa chính thức công bố World Tour mới. Tour diễn vừa mở bán đã nhanh chóng cháy sạch vé, minh chứng cho sức hút toàn cầu của Ariana Grande.

Taylor Swift sắp comeback với album mới cũng là cái tên được netizen kêu gọi. Với tiềm lực từng đưa loạt tên tuổi lớn như Charlie Puth, Maroon 5, Imagine Dragons… về Việt Nam, nhiều người tin rằng 8WONDER hoàn toàn có khả năng làm nên kỳ tích một lần nữa.

Song song đó, cộng đồng Kpop fan cũng rộn ràng gọi tên những nhóm nhạc đang có lịch trình chạy tour cuối năm nay như BLACKPINK, SEVENTEEN, Stray Kids,… Dù chỉ là đồn đoán, nhưng từng cái tên được nêu ra đều đủ để khiến không khí mạng xã hội thêm phần náo nhiệt.

Có thể nói, dù danh tính ngôi sao toàn cầu được 8WONDER “chọn mặt gửi vàng” vẫn chưa được tiết lộ, nhưng chỉ riêng màn nhá hàng lần này đã đủ khiến fan nhạc tại Việt Nam đứng ngồi không yên. Với lịch sử từng tổ chức những sự kiện âm nhạc quy tụ dàn sao quốc tế đình đám, nhiều người tin chắc rằng cú trở lại của 8WONDER sẽ tiếp tục là một dấu mốc bùng nổ, đưa Việt Nam ngày càng trở thành điểm đến của những siêu tour thế giới.