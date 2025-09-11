Nhắc đến âm nhạc mang âm hưởng miền Tây sông nước, người ta thường nhắc đến những giọng ca ngọt ngào, chan chứa tình quê. Giữa vô vàn nghệ sĩ theo đuổi dòng nhạc này, Phương Mỹ Chi đang được xem là ca sĩ được khán giả miền Tây mến mộ nhất hiện tại, thậm chí còn nổi tiếng và có sức hút vượt trội hơn J97 - cái tên từng oanh tạc showbiz và được khán giả miền Tây cuồng nhiệt nhất giai đoạn 2018 - 2020.

Từ thời mới vào nghề, Phương Mỹ Chi lại gắn liền với chiếc áo bà ba, những giai điệu đậm hồn quê

Sinh ra và lớn lên tại TP.HCM nhưng hình ảnh của Phương Mỹ Chi lại gắn liền với chiếc áo bà ba, những giai điệu đậm hồn quê. Từ “cô bé dân ca” của Giọng hát Việt nhí năm nào, đến nay cô đã đi qua hành trình dài để trở thành nghệ sĩ trẻ hội tụ cả danh tiếng, tài năng lẫn sức bật ở tuổi 22.

Năm 2013, Phương Mỹ Chi gây sốt khi trở thành Á quân Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên

Năm 2013, Phương Mỹ Chi gây sốt khi trở thành Á quân Giọng hát Việt nhí mùa đầu tiên. Chỉ với ca khúc Quê Em Mùa Nước Lũ, cô bé 10 tuổi khi ấy lập tức trở thành hiện tượng, được gọi thân thương là “chị Bảy” với giọng hát dân ca da diết, ngọt ngào. Sau đó, suốt gần một thập kỷ, Phương Mỹ Chi miệt mài theo đuổi con đường chuyên nghiệp. Phương Mỹ Chi đều đặn phát hành nhạc dân ca, xuất hiện trên nhiều chương trình truyền hình và dần chứng minh được vị trí bền vững trong lòng khán giả, đặc biệt là miền sông nước, nơi dòng nhạc Bolero và dân ca vẫn luôn chiếm ưu thế.

Bước ngoặt lớn đến vào năm 2023 khi Phương Mỹ Chi ra mắt album phòng thu đầu tay Vũ Trụ Cò Bay

Bước ngoặt lớn đến vào năm 2023 khi Phương Mỹ Chi ra mắt album phòng thu đầu tay Vũ Trụ Cò Bay. Đây được xem là cú lột xác ngoạn mục, khi cô không chỉ trung thành với chất liệu dân ca mà còn hòa quyện cùng âm nhạc hiện đại. Những ca khúc như Buôn Trăng, Vũ Trụ Có Anh, Bóng Phù Hoa,... nhanh chóng thu hút lượng người nghe trẻ.

Phương Mỹ Chi thay đổi để tiếp cận với tệp khán giả mới mà vẫn giữ được thế mạnh về giọng hát và khả năng xử lý dòng nhạc dân ca. Sự đổi mới này khiến Phương Mỹ Chi không còn bị “đóng khung” trong hình ảnh cô bé hát nhạc dân ca, mà trở thành giọng ca gần gũi với khán giả gen Z chuộng thị hiếu quốc tế. Phương Mỹ Chi “xử đẹp” cả nhạc hiện đại lẫn dân ca, điều mà hiếm ca sĩ trẻ nào làm được.

Highlight medley album Vũ Trụ Cò Bay - Phương Mỹ Chi

Đến năm 2025, Phương Mỹ Chi chính thức bước vào giai đoạn thăng hoa rực rỡ nhất sự nghiệp. Cô ghi dấu trong nhiều lĩnh vực cùng lúc: điện ảnh, âm nhạc và truyền hình thực tế. Đầu năm, nữ ca sĩ có vai chính trong phim Nhà Gia Tiên, tác phẩm đạt doanh thu ấn tượng và đưa cái tên Phương Mỹ Chi xuất hiện dày đặc trên truyền thông.

Phương Mỹ Chi gây sốt với Lạc Trôi 3 thứ tiếng trong Chung kết Sing! Asia

Trên đấu trường quốc tế, cô là đại diện duy nhất của Việt Nam tham dự Sing! Asia 2025 tại Trung Quốc và xuất sắc giành hạng 3 chung cuộc. Loạt tiết mục Rock Hạt Gạo, Lạc Trôi, Chopstick,... gây ấn tượng mạnh với giám khảo quốc tế. Hai ngôi sao Trung Quốc Tô Hữu Bằng và Trương Lương Dĩnh còn khen ngợi cô nàng, trầm trồ trước bản lĩnh sân khấu của Phương Mỹ Chi. Nữ ca sĩ mang văn hóa Việt Nam quảng bá qua âm nhạc, đạt nhiều thành tích khủng nhờ sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa chất liệu truyền thống và hơi thở hiện đại.

Phương Mỹ Chi tham gia Em Xinh Say Hi - show thực tế đình đám và mang về danh hiệu Quán quân đầu tiên trong sự nghiệp

Cùng thời điểm, Phương Mỹ Chi còn tham gia Em Xinh Say Hi - show thực tế đình đám và mang về danh hiệu Quán quân đầu tiên trong sự nghiệp. Suốt mùa hè, Phương Mỹ Chi “dàn hàng” trên top trending, là nghệ sĩ nữ Việt Nam cuối cùng đạt #1 xu hướng trước khi YouTube đóng cửa BXH này. Trong 1 năm qua, Phương Mỹ Chi nhận về lượt xem đều đặn từ các sân khấu live, album Vũ Trụ Cò Bay và đặc biệt là sân khấu Sing! Asia và Em Xinh Say Hi. Việc càn quét top trending, thu về hàng triệu lượt xem cho các màn trình diễn ở Sing! Asia giúp nữ ca sĩ “cá kiếm” con số khổng lồ từ nền tảng YouTube.

Không phải toàn bộ, nhưng hiệu ứng show thực tế mang lại cho Phương Mỹ Chi là yếu tố quyết định nhất cho sự bùng nổ doanh thu này

Theo nền tảng thống kê Social Blade, kênh YouTube của Phương Mỹ Chi có thể đã mang về cho cô từ 27.000 USD đến 428.000 USD trong vòng 12 tháng qua - tương đương khoảng 708 triệu đến 11,2 tỷ đồng. Không phải toàn bộ, nhưng hiệu ứng show thực tế mang lại cho Phương Mỹ Chi là yếu tố quyết định nhất cho sự bùng nổ doanh thu này.

Phương Mỹ Chi cùng lúc có 5 ca khúc lọt top trending YouTube

Âm nhạc của Phương Mỹ Chi cũng đạt nhiều cột mốc chưa từng có. Wrapped Miền Tây đầu năm tạo hiệu ứng bùng nổ. Phương Mỹ Chi cùng lúc có 5 ca khúc lọt top trending YouTube - điều mà ngay cả những ngôi sao Vpop đình đám nhất cũng chưa từng làm được. Cô cũng là một trong những gương mặt nổi bật ở các sự kiện trọng đại như Đại lễ A50 và A80, khẳng định vị thế “ngôi sao quốc dân” trong lòng khán giả cả nước.

Hình ảnh Phương Mỹ Chi được nâng tầm rõ rệt

Song song đó, hình ảnh Phương Mỹ Chi được nâng tầm rõ rệt: chăm chút hơn cho phong cách thời trang, trang điểm, biến hóa đa dạng, thoát khỏi khuôn khổ “cô bé dân ca” để trở thành nghệ sĩ trẻ đa năng, chuyên nghiệp và tỏa sáng. Ở thời điểm hiện tại, thật khó để tìm một cái tên nào khác có thể gắn bó mật thiết và chiếm trọn tình cảm khán giả miền Tây như Phương Mỹ Chi.

Không chỉ kế thừa di sản âm nhạc dân ca, Phương Mỹ Chi còn biết làm mới bản thân để tiếp cận lớp khán giả trẻ

Không chỉ kế thừa di sản âm nhạc dân ca, cô còn biết làm mới bản thân để tiếp cận lớp khán giả trẻ, qua đó giữ vững sức hút trong hơn một thập kỷ ca hát. Nếu trước đây J97 từng là “thần tượng số 1 của miền Tây” thì nay, Phương Mỹ Chi là người được yêu mến và ủng hộ hết mình.