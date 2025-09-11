Nhà sáng lập JYP nhận nhiệm vụ mới trong chính phủ Hàn Quốc

Ảnh: soompi

Nhiệm vụ của cơ quan này là mở rộng giao lưu toàn cầu thông qua âm nhạc, điện ảnh, truyền hình và trò chơi. Bất ngờ lớn nhất là sự góp mặt của Park Jin Young, hay còn được biết đến với nghệ danh JY Park, nhà sáng lập JYP Entertainment, trong vai trò đồng chủ tịch cùng Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Choi Hwi Young.

Vai trò mới gắn với sứ mệnh đưa Kpop vươn xa

Chánh văn phòng Tổng thống - Kang Hoon Sik đánh giá Park Jin Young là "một trong những ca sĩ nổi tiếng nhất Hàn Quốc, người đã làm việc không ngừng nghỉ cho sự toàn cầu hóa của Kpop".

Chia sẻ trên mạng xã hội, Park Jin Young thừa nhận, ông từng do dự trước lời mời đảm nhận trọng trách mới vì lo ngại những thách thức phía trước. Tuy nhiên, ông đã quyết định nhận lời vì tin rằng Kpop đang đứng trước cơ hội hiếm có cần được nắm bắt và phát huy. Park cho biết, ông muốn tận dụng vai trò trong chính phủ để tạo ra hỗ trợ hiệu quả cho các nghệ sĩ trẻ, mở rộng không gian phát triển cho toàn ngành.

Dù lo ngại nhưng Park Jin Young vẫn quyết định đảm nhận trọng trách mới vì nhận thấy cơ hội lịch sử của Kpop (Ảnh: Allkpop)

Sự kiện này cũng phản ánh cam kết của Tổng thống Lee Jae Myung trong việc đưa Hàn Quốc trở thành một trong năm cường quốc văn hóa hàng đầu thế giới. Ủy ban mới sẽ trở thành nền tảng hợp tác công - tư, hỗ trợ quá trình đưa văn hóa đại chúng Hàn Quốc lan tỏa mạnh mẽ hơn trên toàn cầu.

Ngành giải trí kỳ vọng nhưng vẫn thận trọng

Nhiều lãnh đạo trong ngành công nghiệp giải trí bày tỏ sự hoan nghênh trước quyết định bổ nhiệm Park Jin Young. Một quan chức từ công ty quản lý Kpop lớn nhận định: "Ông Park đã đi đầu trong việc phát hiện và đào tạo nhiều nghệ sĩ Kpop. Việc ông giữ vai trò đồng chủ tịch khiến chúng tôi kỳ vọng vào những chính sách thực tiễn hơn".

Ở lĩnh vực điện ảnh, các giám đốc điều hành coi đây là tín hiệu tích cực. Việc một nhân vật giàu kinh nghiệm trong ngành thay vì học giả đảm nhận vai trò lãnh đạo được cho là sẽ mang lại hướng đi thực tế. Thậm chí, các cụm rạp chiếu phim kỳ vọng vào các gói hỗ trợ ngân sách, coi đó là động lực phục hồi thị trường sau giai đoạn khó khăn.

Ngành giải trí đặt nhiều kỳ vọng vào Park Jin Young (Ảnh: JYP)

Điểm chung trong phản ứng của những người trong ngành là sự kỳ vọng ủy ban sẽ đóng vai trò hỗ trợ, tạo môi trường thuận lợi thay vì can thiệp sâu vào sáng tạo của khu vực tư nhân.