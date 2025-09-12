Tối 11/9, Sơn Tùng bất ngờ cập nhật một status mới. Nam ca sĩ chỉ thả đúng một chữ E kèm hashtag #CuốnHútThật. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để mạng xã hội bùng nổ phản ứng. Dòng trạng thái nhanh chóng thu về hơn 170 nghìn lượt tương tác cùng hàng nghìn bình luận chỉ sau hơn 2 giờ đăng tải.

Cả cõi mạng đồng loạt “dạ anh” khi Sơn Tùng gọi “E”, biến một status vỏn vẹn vài ký tự trở thành tâm điểm

Động thái bí ẩn này khiến nhiều fan lập tức phấn khích, thậm chí liên tục thử “bùa chống flop” phiên bản cập nhật viral khắp các page mạng xã hội trong vòng chưa đầy 1 giờ. Bởi từ trước đến nay, Sơn Tùng vốn nổi tiếng với thói quen “thả hint” mỗi khi chuẩn bị tái xuất: khi thì ký tự viết tắt, khi thì một câu khó hiểu, hoặc đơn giản chỉ là một chữ ngắn gọn để cộng đồng mạng tha hồ suy đoán. Công thức quen thuộc một lần nữa hiệu nghiệm khiến fan không khỏi trông đợi một hoạt động đình đám mới toanh từ giọng ca Thái Bình.

Cú pháp tạo trend phiên bản “bùa chống flop” cập nhật tối 11/9 từ Sơn Tùng M-TP đơn giản không tưởng, nền màu, vài câu chữ tên trang và hashtag “gây bão” #CuốnHútThật

Và bùm! Hàng loạt trang cộng đồng, người nổi tiếng đã thi nhau vận dụng độ linh nghiệm

Những suy đoán này càng được củng cố khi thời gian qua, Sơn Tùng M-TP liên tục tạo sóng và dẫn dắt các xu hướng trên mạng xã hội với một chuỗi hoạt động sáng tạo không ngừng. Nam ca sĩ gây chú ý khi theo đuổi trào lưu phối nhạc “quý tộc” mang phong cách thính phòng, đồng thời tự đặt biệt danh độc đáo Sain Tonie Emvippy, xưng “bá tước” cùng người hâm mộ.

Không dừng lại ở đó, Sơn Tùng còn nhanh chóng bắt kịp xu hướng khi mở tài khoản Threads và tham gia “đu trend” với câu nói viral đình đám: “Flop quá thì ghi tên anh vào”. Đỉnh điểm, sức hút của cái tên Sơn Tùng M-TP lại một lần nữa bùng nổ khi bùa “chống flop” mang thương hiệu của anh tạo nên cơn sốt trên cộng đồng quảng cáo và marketing. Công thức tạo ảnh với cú pháp Sơn - Tùng M-T-P đã được lan truyền mạnh mẽ, khuấy đảo khắp mạng xã hội chỉ trong vòng 48 giờ, trở thành một cơn bão truyền thông chưa từng có tiền lệ.

Những động thái này không chỉ cho thấy khả năng nắm bắt xu hướng nhạy bén của Sơn Tùng, mà còn khẳng định sức ảnh hưởng bền vững của anh trên nhiều nền tảng khác nhau.



Trong buổi diễn vừa qua, Sơn Tùng M-TP từng chia sẻ với người hâm mộ rằng anh sẽ mang đến “một tháng 9 với nhiều điều thú vị”. Với chữ “E” đầy bí ẩn vừa được thả kèm dòng hashtag gây bùng nổ, khán giả không khỏi tò mò và háo hức chờ đợi những bất ngờ tiếp theo mà nam ca sĩ sẽ mang đến.

Dù chưa có thể đoán chắc “E” mang ý nghĩa gì, và cụm hashtag #CuốnHútThật có phải là “bùa chống flop” mới của anh hay không, nhưng điều này đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên mạng xã hội. Sự xuất hiện của Sơn Tùng trong bất kỳ hoạt động nào cũng luôn tạo nên sức hút lớn, và khán giả đang rất mong chờ những điều thú vị mà anh sẽ tiếp tục mang tới trong thời gian tới.