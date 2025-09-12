Sự thật về giọng hát live vang khắp TTTM của nhân vật Top 5 Em Xinh: Là hát hay hét?

Hơn 2 tuần kể từ khi Em Xinh Say Hi khép lại, cộng đồng mạng vẫn chưa thôi bàn luận về những câu chuyện hậu Chung kết. Best5 - hạng mục quan trọng nhất - dĩ nhiên để lại nhiều điều đáng nói, đặc biệt là LyHan. Người khẳng định LyHan không xứng đáng Á quân, người tin rằng chức vô địch mới nên thuộc về nữ ca sĩ trẻ. Quanh đi quẩn lại là những lý do như thái độ kém, nghi vấn “buff bẩn”, tài năng có hạn…

Gần đây, LyHan gây chú ý lớn khi trở thành khách mời biểu diễn cho Parc Moon Festival - chuỗi lễ hội Trung Thu tại 1 TTTM. Cô nàng diện lên trang phục denim nổi bật, visual cool ngầu “soái tỷ” khiến fan đổ đứ đừ. Cùng với Nicky, bộ đôi Anh Trai - Em Xinh vẫn thành công thu hút hàng nghìn khán giả tới sảnh trung tâm thương mại, quây kín 2 tầng.

Màn trình diễn tại Parc Moon Festival cũng là sân khấu ca nhạc đầu tiên của LyHan hậu Em Xinh Say Hi

Tại đây, LyHan đem đến 2 ca khúc gắn liền với tên tuổi là Nhân Danh Tình Yêu và Rơi Tự Do. Được biết, đây là lần đầu tiên nữ ca sĩ hát live Rơi Tự Do - bản hit trong phần thi solo Em Xinh Say Hi. LyHan khoe khả năng hát vững vàng, ổn định, phiêu theo điệu nhạc du dương đầy suy tư. Để nhận xét công tâm, cô nàng đã có phần thể hiện khá tốt, hát live 100% và vang khắp trung tâm thương mại.

LyHan - Nhân Danh Tình Yêu

Tuy nhiên, cư dân mạng lại chia phe tranh cãi về chất lượng sân khấu của LyHan: Người thì khen ngợi cô nàng hát live đỉnh, giữ đủ hơi ở phân đoạn hát liên tục phần điệp khúc. Phương Mỹ Chi còn bị kéo vào cuộc tranh luận khi có ý kiến cho rằng LyHan “ăn đứt” cả Chị Bảy về khoản ca hát. Số còn lại chê cô nàng chỉ hét chứ không phải ngân nốt cao, nghe không rõ câu từ. Một số fan lên tiếng phản biện giúp LyHan rằng mic và âm thanh khi đó bị lỗi nên khán giả không thể thưởng thức trọn vẹn phần trình diễn.

LyHan - Rơi Tự Do

Nhìn vào phản ứng người xem trực tiếp tại chương trình, không khó để nhận ra LyHan ít nhất đã đem đến trải nghiệm nghe nhạc ổn áp. Ai nấy cũng hò reo phấn khích, vừa fanchant vừa hô to tên nữ ca sĩ trẻ. Trong phần giao lưu khán giả, LyHan bất ngờ khi biết có nhiều bạn fan tới “camp” chỗ ngồi từ 7h sáng, trong khi sự kiện diễn ra vào buổi tối. Cô nàng dí dỏm chỉ điểm những người này là “mù quáng quá nha”.

Đám đống fan đổ bộ tới TTTM để cổ vũ cho LyHan

Bước ra từ Em Xinh Say Hi, LyHan hiện là sao nữ gen Z nổi bật của làng nhạc Việt. Hậu chương trình, lượt theo dõi trên trang cá nhân tăng vọt, lượng tương tác đều duy trì ở mức cao. Đặc biệt, số thành viên tham gia kênh broadcast của LyHan đã chạm mốc hơn 130 nghìn người, cao hơn cả Phương Mỹ Chi với hơn 116 nghìn người. Chưa thực sự “đắt show” nhưng LyHan được kỳ vọng sẽ xuất hiện trên các sân khấu âm nhạc với tần suất dày đặc.