Nhắc tới những nghệ sĩ trẻ có sức ảnh hưởng mạnh mẽ trong âm nhạc Việt Nam hiện nay, cái tên tlinh chắc chắn không thể thiếu. Nữ rapper cá tính này không chỉ ghi dấu ấn bằng loạt bản hit đình đám mà còn khiến nhiều khán giả bất ngờ với thành tích học tập ấn tượng.

tlinh tên thật là Nguyễn Thảo Linh, sinh năm 2000. Ngay từ nhỏ, cô đã được biết đến là một học sinh giỏi với nhiều thành tích nổi bật. Bậc THCS, tlinh theo học tại trường Marie Curie, Hà Nội, ngôi trường tư thục hiện đại và có chất lượng đào tạo hàng đầu. Lên cấp 3, cô xuất sắc thi đỗ vào lớp chuyên tiếng Trung của THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, ngôi trường danh tiếng được mệnh danh là “cái nôi” đào tạo nhân tài.

Mặc dù theo học chuyên tiếng Trung, nhưng khả năng tiếng Anh của tlinh vẫn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi đạt IELTS 8.0. Không chỉ dừng lại ở ngoại ngữ, tlinh còn cho thấy sự toàn diện trong học tập khi xuất sắc thi đỗ vào khoa Y Dược - Đại học Quốc gia Hà Nội, ngành học nổi tiếng với điểm đầu vào thuộc top đầu cả nước.

Thế nhưng, sau một năm gắn bó với giảng đường Y Dược, tlinh nhận ra con đường thực sự của mình không phải y khoa mà là âm nhạc. Cô đã mạnh dạn xin phép gia đình tạm dừng việc học để theo đuổi đam mê. Quyết định táo bạo ấy ban đầu gây bất ngờ, nhưng chính nó đã mở ra một hành trình mới, giúp cô khẳng định vị trí trong làng nhạc Việt.

Niềm yêu thích âm nhạc đến với tlinh từ rất sớm. Năm 2013, cô từng tham gia The Voice Kids và dừng lại ở vòng đối đầu. Tuy nhiên, dấu ấn lớn nhất đến khi tlinh bước lên sân khấu Rap Việt mùa 1, nơi cô tiến tới vòng Chung kết và chiếm trọn cảm tình khán giả nhờ nguồn năng lượng trẻ trung, phong cách mạnh mẽ, cá tính cùng chất nhạc riêng biệt. Sau chương trình, tlinh nhanh chóng trở thành hiện tượng mới của làng rap, không chỉ bởi màu sắc âm nhạc độc đáo mà còn bởi chuyện tình ngọt ngào cùng rapper MCK.

tlinh xây dựng cho mình một phong cách âm nhạc đa dạng, giàu màu sắc, kết hợp giữa R&B, Pop, Rap và Hip Hop, đồng thời không ngừng thử sức với những thể loại mới như Dancehall hay Reggae. Dù vẫn trong hành trình phát triển, âm nhạc của tlinh luôn mang tinh thần phóng khoáng, hiện đại nhưng cũng đầy chiều sâu. Cô nhanh chóng ghi dấu ấn với loạt hit đình đám như Thích Quá Rùi Nà, Tình Yêu Bận Bịu, Vứt Zác… Đặc biệt, năm 2021, single Gái Độc Thân của tlinh được lựa chọn vào playlist EQUAL Global trên Spotify - chiến dịch tôn vinh những nghệ sĩ nữ toàn cầu.

Bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của tlinh đến khi cô ra mắt album phòng thu đầu tay Ái (2023). Tác phẩm này không chỉ gây tiếng vang trong nước mà còn được tạp chí NME vinh danh trong Top 25 album châu Á xuất sắc nhất năm. Trong số đó, ca khúc nếu lúc đó nhanh chóng vươn lên dẫn đầu nhiều bảng xếp hạng, đưa tlinh trở thành nữ nghệ sĩ duy nhất góp mặt trong Top Nghệ sĩ 2023 của Spotify Việt Nam. Đặc biệt, nếu lúc đó trở thành "nhạc suy quốc dân", all-kill top #1 mọi BXH nhạc số năm 2023, hiện thu về hơn 108 triệu lượt xem trên YouTube.

Vừa qua, tlinh góp giọng trong album PILLZCASSO của 2pillz. Loạt track như Đến Lúc Này Thì..., Ngừii Đẹp Ơi, Đưa Em Vào Tròng được Gen Z đón nhận nhiệt tình. Album này được chuyên trang âm nhạc khó tính nhất thế giới Pitchfork chấm tận 7.1 điểm, tlinh được khen ngợi là "Ariana Grande Việt Nam".

Sở hữu chất giọng hát và rap đặc biệt, chỉ cần cất lên là người nghe có thể nhận ra và ghi nhớ, tlinh tiếp tục khẳng định cá tính âm nhạc không trộn lẫn. Chính vì vậy, mỗi hoạt động mới của cô trong âm nhạc đều được khán giả dõi theo và nhanh chóng thu hút sự chú ý, cho thấy sức hút bền bỉ của một trong những nghệ sĩ Gen Z nổi bật nhất hiện nay.

Xuất phát điểm là một học sinh giỏi, từng gắn bó với những ngôi trường danh tiếng và sở hữu bảng thành tích học tập “con nhà người ta”, tlinh đã dũng cảm lựa chọn rẽ hướng để theo đuổi đam mê nghệ thuật. Hành trình của cô không chỉ phản ánh tài năng và sự nỗ lực bền bỉ, mà còn trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều bạn trẻ: dám quyết định, dám bước ra khỏi lối mòn và kiên trì theo đuổi con đường mình thực sự yêu thích.