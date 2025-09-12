Ngày 11/9/2025, tại hội nghị công bố quyết định về công tác cán bộ, NSND Thu Huyền chính thức được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nộ. Sự kiện đánh dấu một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của nữ nghệ sĩ tài năng này. Với hành trình hơn 30 năm gắn bó với nghệ thuật chèo và những đóng góp không ngừng nghỉ, Thu Huyền không chỉ là một nghệ sĩ xuất sắc mà còn là một nhà quản lý đầy tâm huyết, hứa hẹn đưa Nhà hát Chèo Hà Nội tiếp tục phát triển rực rỡ.

NSND Thu Huyền nhận quyết định giữ chức Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội

Hành trình sự nghiệp và những thành tựu rực rỡ của NSND Thu Huyền

NSND Thu Huyền, sinh năm 1975 tại Hà Nội, là một trong những nghệ sĩ chèo tiêu biểu của Việt Nam, nổi bật với tài năng và sự cống hiến không ngừng nghỉ cho nghệ thuật truyền thống. Xuất thân trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật, cơ duyên đưa chị đến với chèo bắt đầu từ một cuộc thi giọng hát thiếu nhi. Tại đây, nghệ sĩ Văn Hiệp của Nhà hát Chèo Hà Nội phát hiện tài năng của Thu Huyền và khuyến khích chị thi vào hệ trung cấp chèo của Nhà hát. Từ đó, hành trình nghệ thuật của chị bắt đầu.

Năm 16 tuổi, Thu Huyền gây ấn tượng mạnh mẽ khi tham gia cuộc thi Tài năng sân khấu trẻ Hà Nội với vai Thị Mầu trong vở chèo cổ Quan Âm Thị Kính. Vai diễn này không chỉ mang về cho chị giải đặc biệt mà còn ghi dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả. Đến năm 1998, cũng với vai Thị Mầu, Thu Huyền tiếp tục giành giải nhất cuộc thi Tài năng sân khấu trẻ toàn quốc, khẳng định tài năng vượt trội của mình. Khi ấy, Thu Huyền mới 23 tuổi, thể hiện vai Thị Mầu với nhan sắc xinh đẹp, ánh mắt lúng liếng, hàm răng khểnh và nốt ruồi duyên dáng, tạo nên một hình tượng “có một không hai” trên sân khấu chèo. Vai diễn để đời khiến khán giả nhớ tới chị với danh hiệu "Thị Mầu lẳng lơ nhất" hay "Huyền Chèo".

Ngoài Thị Mầu, Thu Huyền còn thành công với nhiều vai diễn khác như Thị Phương trong Trương Viên, cô Son trong Cô Son, Hoạn Thư trong Kiều, Súy Vân trong Súy Vân giả dại, hay nàng Sita trong Sita. Bên cạnh nghệ thuật chèo, chị cũng để lại dấu ấn với các tác phẩm dân ca quan họ Bắc Ninh như Xe chỉ luồn kim, Vào chùa, Đi cấy, Lúng liếng, Hoa thơm bướm lượn. Giọng hát ngọt ngào cùng lối biểu diễn tinh tế đã giúp Thu Huyền chinh phục khán giả qua nhiều thể loại nghệ thuật truyền thống.

Với những đóng góp nổi bật, năm 2007, khi mới 32 tuổi và chỉ có 13 năm tuổi nghề, Thu Huyền được đặc cách phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú (NSƯT), trở thành một trong những nghệ sĩ trẻ nhất nhận danh hiệu này. Đến năm 2023, chị được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân (NSND) trong đợt 10, một cột mốc quan trọng ghi nhận sự cống hiến không ngừng nghỉ của chị cho nghệ thuật chèo. Đặc biệt, niềm vui được nhân đôi khi chồng chị, NSND Tấn Minh, cũng nhận danh hiệu NSND cùng thời điểm.

Không chỉ là một nghệ sĩ tài năng, Thu Huyền còn chứng tỏ năng lực quản lý xuất sắc. Năm 2017, chị được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc nghệ thuật của Nhà hát Chèo Hà Nội. Đến tháng 8/2022, chị được giao nhiệm vụ điều hành Nhà hát, thay thế NSND Quốc Anh nghỉ hưu. Với vai trò mới là Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội từ ngày 11/9/2025, Thu Huyền tiếp tục sứ mệnh đưa nghệ thuật chèo phát triển, giữ vững vị thế của Nhà hát qua các thời kỳ.

Gần đây, NSND Thu Huyền gây chú ý khi tham gia tiết mục Đào Liễu trong chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai vào tháng 9/2024. Hợp tác cùng nhóm nghệ sĩ trẻ như Tiến Luật, Binz, Duy Khánh, Rhymastic, Đinh Tiến Đạt và Quốc Thiên, chị mang nghệ thuật chèo lên sân khấu hiện đại, kết hợp với âm nhạc sôi động và vũ đạo trẻ trung. Tiết mục này không chỉ nhận được lời khen nức nở từ khán giả mà còn leo top 28 Trending Music trên mạng xã hội, khẳng định sức hút của nghệ thuật chèo và tài năng của Thu Huyền trong việc truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.

Cuộc hôn nhân viên mãn với người chồng cũng là lãnh đạo

Bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, NSND Thu Huyền còn được ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc với NSND Tấn Minh, nam ca sĩ nổi tiếng với những bản tình ca như Bức thư tình đầu tiên, Phượng hồng, Mối tình đầu. Cả hai quen nhau từ năm 1994 và kết hôn vào năm 2004, khi Thu Huyền 29 tuổi và Tấn Minh 30 tuổi. Chia sẻ hài hước về chuyện tình của mình, Thu Huyền từng nói: “Cả hai cùng ế nên vồ lấy nhau”. Tuy nhiên, chính sự thấu hiểu và đồng cảm từ việc cùng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật đã giúp họ xây dựng một mái ấm bền vững.

Hiện tại, NSND Tấn Minh là Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long, trong khi Thu Huyền đảm nhận vai trò Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội. Dù bận rộn với công việc quản lý và biểu diễn, cả hai luôn hỗ trợ nhau trong sự nghiệp và cuộc sống. Thu Huyền từng chia sẻ rằng việc lấy chồng cùng nghề là một may mắn lớn, bởi họ có thể góp ý, chia sẻ và thấu hiểu tính chất công việc của nhau. “Chúng tôi là khán giả khó tính và khắt khe nhất của nhau, nhưng nhờ đó mà cùng tiến bộ,” chị nói.

Trong hơn 20 năm chung sống, cặp đôi chưa từng xảy ra mâu thuẫn lớn. Họ giải quyết mọi bất đồng bằng sự thẳng thắn và không giữ thù lâu. Tấn Minh, dù không hay nói lời lãng mạn, luôn thể hiện tình cảm qua hành động như tặng quà trong các dịp đặc biệt hay sẵn sàng làm việc nhà để hỗ trợ vợ. Cặp đôi có hai con trai: Minh Nam (sinh năm 2005, đang học ngành Kinh doanh Quốc tế) và Minh Khôi (sinh năm 2010). Dù bận rộn, họ luôn dành thời gian chăm sóc và trò chuyện với các con, xây dựng một gia đình hài hòa và hạnh phúc.

NSND Thu Huyền và Tấn Minh được xem là cặp đôi “trai tài gái sắc” của sân khấu phía Bắc, không chỉ thành công trong sự nghiệp mà còn là hình mẫu cho một cuộc hôn nhân viên mãn, bền chặt. Với vai trò mới là Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội, Thu Huyền tiếp tục sứ mệnh “truyền lửa” cho nghệ thuật chèo, đưa loại hình nghệ thuật truyền thống này đến gần hơn với khán giả trẻ, đồng thời giữ vững hạnh phúc gia đình bên người chồng tài hoa.

