Rộ tin Negav rút khỏi concert Em Xinh Say Hi diễn ra vào ngày mai

Ngày 13/9 tới đây, concert Em Xinh Say Hi đầu tiên sẽ chính thức khai màn tại The Global City (TP.HCM), mở ra một đại tiệc âm nhạc xuyên suốt mùa giải. Quy tụ 30 nghệ sĩ nữ đình đám Vbiz như Bích Phương, Phương Ly, Orange, Phương Mỹ Chi… sự kiện hứa hẹn sẽ là điểm chạm tới trái tim yêu nhạc của đông đảo người hâm mộ.

Bên cạnh dàn khách mời gồm nhiều Anh Trai như Dương Domic, Quang Hùng MasterD, HURRYKNG, WEAN… thì Negav cũng là cái tên nhận được nhiều sự chú ý. Ngày 8/8, BTC cũng đã “chốt sổ” nam rapper trẻ sẽ góp mặt tại đêm nhạc Em Xinh. Tuy nhiên, vào ngày 12/9 - chỉ 1 ngày trước khi concert chính thức diễn ra, FC Negav có tên là Embes lại đưa ra thông báo ngược lại hoàn toàn.

Admin fanpage này cho biết Negav sẽ vắng mặt nhưng không đưa ra lý do cụ thể. Người này chia sẻ Negav đã chủ động xin rút lui khỏi các chương trình được tổ chức trong tháng 8 - 9, và điều này đã được FC nắm rõ trong buổi trao đổi nội bộ cùng ekip. FC bày tỏ mong muốn cộng đồng Embes sẽ thông cảm khi đón nhận tin tức này, đồng thời hy vọng mọi người vẫn sẽ hết mình ủng hộ concert Em Xinh.

Thực tế, Negav cũng không xuất hiện tại buổi tổng duyệt concert ngày 11/9 vừa qua cùng các Em Xinh, vậy nên thông tin anh chàng rút khỏi concert khiến netizen tin rằng khả năng cao là sự thật.

Dù vậy, đây mới chỉ là thông báo được đưa ra bởi FC. Tới thời điểm hiện tại, phía ekip Negav hay NSX Em Xinh Say Hi vẫn chưa có phản hồi chính thức về thông tin này.

Để trả lời cho những quan tâm của các bạn trong mấy ngày qua về sự xuất hiện của Negav tại concert Em Xinh, FC Negav - Embes xin phép thông báo Negav sẽ không tham gia Concert Em Xinh Say Hi diễn ra vào ngày mai.

Vì theo thông tin được biết, trước đó Negav cũng đã chủ động xin rút ở các chương trình vào tháng 8-9, những điều này FC đã nắm trong một buổi thảo luận nội bộ cùng ekip.

Rất mong đại gia đình Embes thông cảm khi đón nhận thông tin này, và mong rằng các bạn vẫn sẽ ủng hộ, chơi hết mình trong đêm nhạc Em Xinh nhé!

Chúng ta hẹn nhau vào một dịp gần nhất trong tương lai nhé!!

Thời gian qua, ồn ào xoay quanh Negav bùng nổ sau khi anh trở thành khách mời đặc biệt cho một sự kiện nhãn hàng. Đại diện công ty 2 lần phải đưa ra thông báo xin lỗi. Từ đó là một chuỗi ngày Negav liên tiếp rút khỏi các show đã lên lịch trình sẵn.

Tối 21/8, đơn vị tổ chức sự kiện Autumn Fest thông báo Negav sẽ không xuất hiện tại sự kiện như kế hoạch ban đầu. Theo BTC, Negav tự nguyện rút khỏi danh sách nghệ sĩ biểu diễn và quyết định này được đưa ra dựa trên tinh thần nghiêm túc. Lễ Hội Ánh Sáng - sự kiện âm nhạc thuộc khuôn khổ Lễ hội Tinh Hoa Đại Ngàn - Biển Xanh Hội Tụ 2025 cũng đã loại bỏ Negav ra khỏi dàn line-up. Theo thông tin ban đầu, chương trình dự kiến diễn ra trong 5 ngày, từ 29/8 đến 2/9 tại Gia Lai. Negav được giới thiệu sẽ biểu diễn vào tối 1/9, bên cạnh loạt nghệ sĩ như ISAAC, Ánh Sáng AZA và DJ quốc tế Carrillo. BTC chương trình đã thay Kay Trần thay vị trí của Negav trên poster. Nam rapper Gen Z cũng không được nhắc đến trong dàn nghệ sĩ sẽ biểu diễn.