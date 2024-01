Madonna bị kiện vì biểu diễn muộn 2 tiếng

Theo nguồn tin từ New York Post, hai người đàn ông là Michael Fellows và Jonathan Hadden đã đệ đơn kiện Madonna lên Toà án liên bang Brooklyn với lý do bắt đầu concert muộn hơn 2 tiếng so với những gì được quảng cáo trước đó.

Cụ thể, theo hai người đàn ông này, vé cho buổi hoà nhạc Celebration Tour vào 13/12/2023 của ngôi sao Material Girl tại Trung tâm Barclays ghi rõ buổi biểu diễn sẽ bắt đầu vào 8h30 tối. Tuy nhiên, đến 10h45' tối, Nữ hoàng nhạc pop mới bước lên sân khấu.

Không chỉ kiện Madonna, hai người hâm mộ này còn kiện Ban tổ chức Live Nation và địa điểm tổ chức Barclays do "các hành vi thương mại vô lương tâm, không công bằng và lừa đảo". Họ khẳng định buổi hoà nhạc kết thúc sau 1 giờ sáng khiến tinh thần họ trở nên mệt mỏi. Tiếp theo đó, những người hâm mộ khẳng định đã phải đối mặt với những hạn chế về phương tiện giao thông công cộng cùng chi phí xe tăng cao do concert kết thúc quá muộn.

(Ảnh: WireImage for Live Nation)

"Ngoài ra, nhiều người mua vé tham dự concert vẫn phải dậy sớm để đi làm hoặc lo những trách nhiệm gia đình vào buổi sáng hôm sau", đơn khiếu nại ghi rõ.

Ngay sau khi đơn kiện được công bố, nhiều người hâm mộ khác cũng bày tỏ sự bức xúc của mình. Một số khán giả cho biết họ vô cùng thất vọng trước hành động "thiếu suy nghĩ" của nữ ca sĩ 65 tuổi cùng ê-kíp của bà.

Đây không phải lần đầu tiên Madonna khiến người hâm mộ giận dữ vì tới muộn. Vào năm 2019, sau khi bước ra sân khấu tại Las Vegas một cách chậm trễ, ngôi sao nhạc pop đã tuyên bố: "Đây là điều mà tất cả các bạn cần phải hiểu, đó là một Nữ hoàng không bao giờ đến muộn". Câu trả lời của Madonna khiến tất cả người hâm mộ phẫn nộ khi không được thần tượng tôn trọng.