Vpop có nhóm nhạc ông chú mới

Dòng nhạc thị trường của thế hệ 8X, 9X

MV Anh Em Trước Sau Như Một xoay quanh câu chuyện năm người đàn ông đến từ những hoàn cảnh khác nhau, vô tình gặp nhau trong một phi vụ buôn bán người. Các cảnh quay chuyển tiếp liên tục từ đường phố đến quán karaoke, rồi đối đầu với giang hồ nhằm tô đậm tinh thần gắn kết, tình nghĩa đồng đội.

Cả năm ca sĩ đều tham gia diễn xuất. Ở những cảnh đối đầu giang hồ, các đòn đánh được dàn dựng chưa tạo cảm giác chân thực.

Về âm nhạc, ca khúc gợi nhớ tới nhiều bản nhạc phim và ca khúc thị trường Việt Nam đầu thập niên 2000. Với phong cách nhạc điện tử từng rất thịnh hành thời kỳ đó. Bài hát khiến người nghe nhớ đến loạt sản phẩm của Lâm Chấn Khang hay Lý Hải, những nghệ sĩ nổi bật trong dòng nhạc thị trường, thường xuyên khai thác đề tài tình anh em, giang hồ và cuộc sống đời thường.

Tương tự các bản nhạc phim ca nhạc từng “làm mưa làm gió” trên YouTube hơn một thập kỷ trước, ca khúc mang tính hoài niệm. Không còn nằm trong xu hướng chính thống của thị trường, dòng nhạc này vẫn giữ được chỗ đứng ổn định trong cộng đồng khán giả ưa thích phong cách cũ.

Chấp nhận giảm cát-xê

Ngũ Hổ Tướng là nhóm nhạc năm thành viên ra đời giữa lúc khán giả đang dành nhiều sự chú ý cho các dự án game show âm nhạc quy tụ dàn anh trai, em xinh. Theo các thành viên, việc lập nhóm đến từ tình bạn và mong muốn tri ân khán giả, chứ không phải là chiến lược có sẵn.

Trong suốt ba tháng thực hiện MV, nhóm trải qua không ít mâu thuẫn nội bộ, song cuối cùng vẫn vượt qua nhờ đặt tập thể lên trên cái tôi cá nhân.

“Thành công lớn nhất không chỉ là sản phẩm âm nhạc mà còn là giữ trọn tinh thần đoàn kết”, Khánh Phương nhìn nhận. Anh chia sẻ việc thành lập nhóm hoàn toàn tự phát, dựa trên tình anh em, không phải tìm người để ghép nhóm.

Các thành viên thống nhất sẽ cùng biểu diễn trong những sân khấu phù hợp, đồng thời vẫn duy trì hoạt động solo để phát huy sở trường riêng. “Chúng tôi tôn trọng công việc cá nhân của nhau. Khi có dự án chung, anh em sẽ cùng góp mặt, còn lại ai cũng thoải mái phát triển sự nghiệp riêng”, Ưng Hoàng Phúc cho biết.

Về vấn đề cát-xê, năm ca sĩ khẳng định tinh thần anh em được đặt lên hàng đầu. Ưng Hoàng Phúc chia sẻ: “Chúng tôi sẵn sàng giảm cát-xê cá nhân để có thể đứng chung. Ở đây không có phân biệt ai nổi tiếng hơn ai, chỉ có tình anh em và sự chia sẻ”.

Với bước đi đầu tiên là MV Anh Em Trước Sau Như Một, Ngũ Hổ Tướng kỳ vọng xây dựng được dự án lâu dài, vừa tôn trọng sự nghiệp độc lập, vừa gìn giữ tinh thần gắn kết trong những sản phẩm chung. Nhóm bắt đầu tour lưu diễn tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Hội An và Đà Lạt.