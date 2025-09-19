Trong ký ức của thế hệ 8x-9x, Lam Trường không chỉ là “Anh Hai” của Vpop mà còn là hình mẫu nam thần đầu tiên của nhạc trẻ Việt Nam. Với mái tóc lãng tử, gương mặt thư sinh và giọng hát khàn đặc trưng, anh trở thành thần tượng của hàng triệu khán giả nữ, phủ sóng khắp băng đĩa, radio, truyền hình và các sân khấu ca nhạc lớn nhỏ. Đằng sau ánh hào quang ấy, Lam Trường còn gắn liền với những câu chuyện “huyền thoại” về cát-xê và tần suất chạy show khiến thế hệ ca sĩ sau này cũng phải nể phục.

Không ngoa khi nói Lam Trường là 1 trong những tượng đài của Vbiz

Từng là một trong Tứ đại Thiên Vương phiên bản Việt, nhận cát-xê hàng chục cây vàng

Sinh năm 1974 trong một gia đình người Hoa gốc Triều Châu ở Bạc Liêu, Lam Trường bén duyên với âm nhạc từ rất sớm. Anh chính thức bước vào con đường ca hát từ năm 1995, hi tham gia cuộc thi Thập Đại Ca Sĩ của Trung tâm Ca nhạc nhẹ TP.HCM và đoạt giải giải thưởng Ca sĩ trẻ triển vọng. Đây được coi là mốc khởi đầu sự nghiệp chuyên nghiệp của anh.

Những ngày đầu, Lam Trường phải đi hát vũ trường để rèn luyện bản lĩnh sân khấu. Có khi một đêm anh chạy 8 điểm diễn, hát đến 32 bài. Thù lao lần đầu tiên nhận được chỉ vỏn vẹn 20.000 đồng, anh hạnh phúc đến mức dùng hết số tiền mua… 4 tô phở.

Từng có thời điểm anh chạy 8 show trong 1 đêm

Năm 1996 là thời điểm cực thịnh của những bài hát nhạc ngoại lời Việt, Lam Trường trở thành một trong “Tứ đại Thiên Vương phiên bản Việt”. Chỉ mới là gương mặt mới, anh đã được ký hợp đồng thu âm khoảng 200 ca khúc với giá trị 20 triệu đồng - con số có thể đổi được chiếc Dream II “sang chảnh” nhất lúc đó hoặc quy ra hàng chục cây vàng. Với một ca sĩ mới toanh, mức thu nhập này được xem là khủng khiếp và là niềm mơ ước của nhiều nghệ sĩ cùng thời.

Lam Trường từng kể, khi một tô hủ tiếu giá chỉ 5.000 đồng thì cát-xê của anh đã là 200.000 đồng một buổi diễn, đủ để anh mua được chiếc xe máy đầu tiên trong đời. Không chỉ vậy, sau cú hích Tình Thôi Xót Xa lọt vào Làn Sóng Xanh năm 1997, cát-xê của “Anh Hai” tiếp tục tăng gấp 3-4 lần, đưa anh thành cái tên được săn đón bậc nhất cả trong nước lẫn hải ngoại.

Tình Thôi Xót Xa là bước đột phá trong sự nghiệp của Lam Trường

Thời kỳ Tình Thôi Xót Xa, Mưa Phi Trường, Gót Hồng … nổi lên, lịch diễn của Lam Trường dày đặc. Anh trở thành cái tên “cháy vé”, góp mặt trong hầu hết các chương trình ca nhạc lớn, từ sân khấu Trống Đồng, 126 cho đến các tour lưu diễn xuyên Việt. Có lúc, Lam Trường vừa hát trong nước, vừa bay show quốc tế chỉ trong vài ngày. Đây là minh chứng cho sức hút khủng khiếp của “Anh Hai” Vpop. Lam Trường từ chàng trai “không ai mời hát” mới trở thành ngôi sao hạng A, được bầu show săn đón nồng nhiệt.

Gót Hồng - Lam Trường

Đó cũng là giai đoạn Lam Trường bước lên hàng ngũ sao hạng A, trở thành “hoàng tử tình ca” được yêu thích khắp các sân khấu tỉnh, phòng trà Sài Gòn, đến cả các sân khấu lớn ngoài nước. Ở đâu có Lam Trường, nơi đó khán giả nữ chen chúc để được thấy tận mắt thần tượng, đúng nghĩa “nam thần Vpop” đời đầu. Sau đó, loạt bản hit như Katy Katy, Giấc Mơ Tuyết Trắng, Mưa Phi Trường, Cho Bạn Cho Tôi, Con Đường Tình Yêu … giúp anh củng cố vị thế “hoàng tử Vpop” trong giai đoạn nhạc trữ tình Việt bùng nổ.

Nam ca sĩ có xuất phát điểm từ con số 0 nhưng đi lên từ tinh thần nghệ thuật chân chính

Cùng với giọng hát trữ tình, hình ảnh nam thần điển trai, phong trần nhưng gần gũi đã khiến Lam Trường trở thành “người tình trong mộng” của biết bao khán giả nữ. Chính điều đó cho thấy sức hút khó cưỡng của một “idol thanh xuân” đúng nghĩa. Khán giả miền Tây, miền Trung hay miền Bắc đều thuộc lòng ca khúc của anh, còn các đêm diễn thì luôn kín chỗ.

"Anh Hai" là “idol thanh xuân” của biết bao khán giả nữ

Thực hư chuyện có ca khúc mua được 10 căn nhà, nay U55 không màng vật chất

Trong một buổi trò chuyện hài hước nhưng đầy chân thực tại liveshow của Đức Trí, cả hai đã tiết lộ rằng, Katy Katy đã giúp Lam Trường mua được... 10 căn nhà. Mặc dù là câu nói nửa đùa nửa thật, nhưng không thể phủ nhận sự thành công vang dội của ca khúc đã mang lại cho Lam Trường nguồn lợi lớn từ tiền bán đĩa, biểu diễn, và hợp đồng quảng cáo.

Lam Trường nửa đùa nửa thật nhờ Katy Katy mà anh mua được 10 căn nhà trong show của nghệ sĩ Đức Trí

Katy Katy - Lam Trường

Bên cạnh sự nghiệp ca hát lẫy lừng, cuộc sống hiện tại của Lam Trường cũng khiến khán giả ngưỡng mộ. Anh kết hôn lần đầu năm 2004, có một con trai nhưng sau đó hôn nhân tan vỡ. Đến năm 2014, nam ca sĩ bất ngờ tái hôn với Yến Phương - một du học sinh kém anh 17 tuổi. Hôn lễ từng gây xôn xao bởi sự chênh lệch tuổi tác nhưng đến nay cả hai đã chứng minh tình yêu bền chặt và hạnh phúc viên mãn.

Lam Trường và vợ 9X

Tổ ấm nhỏ của “Anh Hai” hiện có một cô con gái đáng yêu. Trên trang cá nhân, Lam Trường thường xuyên chia sẻ khoảnh khắc chăm sóc con và dành thời gian cho gia đình. Dù lịch diễn bận rộn, anh vẫn cố gắng giữ trọn vai trò của một người chồng, người cha ấm áp. Chính sự cân bằng giữa hào quang sân khấu và đời sống riêng tư giản dị đã giúp Lam Trường trở thành “thần tượng quốc dân” trong lòng nhiều thế hệ khán giả.

Tổ ấm nhỏ hạnh phúc của nam ca sĩ

Ở tuổi 50, khi sự nghiệp ca hát đã chạm tới đỉnh cao, Lam Trường lại lựa chọn một cách nhìn khác về tiền bạc và cuộc sống. Trong nhiều cuộc trò chuyện gần đây, anh chia sẻ rằng với mình, tiền chỉ là thứ phù du, không nên để bị ràng buộc bởi vật chất. Anh coi tiền như công cụ để duy trì cuộc sống và hỗ trợ người khác khi cần, còn hạnh phúc thật sự xuất phát từ sự bình an trong tâm trí, từ gia đình và những giá trị tinh thần bền vững.

Đến nay, khi đã ở tuổi U60, Lam Trường không còn chạy show dày đặc như xưa nhưng vẫn duy trì sức hút ổn định. Ngoài ca hát, anh lấn sân kinh doanh, đầu tư bất động sản, tích lũy khối tài sản khổng lồ. Từ chàng trai từng hát không công, bị từ chối thẳng thừng, Lam Trường nay đã trở thành một trong những nghệ sĩ giàu có, phong độ và bản lĩnh nhất showbiz Việt.

Ở độ tuổi U55, anh vẫn phong độ, bản lĩnh và giàu có hàng top của showbiz Việt





