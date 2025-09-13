Nguyễn Duyên Quỳnh sinh năm 1990 tại Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, là một trong những giọng ca nổi bật bước ra từ Nhạc viện TP.HCM. Cô từng có thời gian dài miệt mài ở vị trí ca sĩ hát bè, đứng sau ánh hào quang của người khác mà ít ai biết đến. Mãi đến năm 2019, Duyên Quỳnh mới có bước ngoặt lớn khi giành Quán quân Người Kể Chuyện Tình và Á quân Ban Nhạc Quyền Năng. Từ đây, con đường âm nhạc của cô có chút khởi sắc, dù vẫn chưa thể được xem là một gương mặt giải trí đình đám.

Ca sĩ Nguyễn Duyên Quỳnh

Điểm khiến khán giả nhớ đến Duyên Quỳnh là chất giọng nội lực, tình cảm và có thể biến hóa đa dạng ở nhiều thể loại khác nhau, từ nhạc trữ tình tới cách mạng hào hùng. Không ồn ào chiêu trò, Duyên Quỳnh chọn cho mình hướng đi riêng, kiên định với những ca khúc mang thông điệp về quê hương, đất nước và tinh thần dân tộc. Nhờ định hướng hát nhạc cách mạng, Duyên Quỳnh “đổi đời” bằng bản hit được xem là hiện tượng mạnh mẽ nhất vài năm trở lại đây: Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình.

Nguyễn Duyên Quỳnh "đổi đời" nhờ Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình

Ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung đã tạo ra cơn sốt hiếm có. Tính đến ngày 31/8, bài hát vượt mốc 6,5 tỷ lượt xem trên nhiều nền tảng video, hơn 3,8 triệu video ngắn trên mạng xã hội sử dụng đoạn nhạc, đồng thời nắm giữ những vị trí cao nhất trong bảng xếp hạng sound thịnh hành. Trên TikTok, cả ba phiên bản chính thức đều đồng loạt nằm trong top đầu cùng lúc, một thành tích chưa từng thấy với một ca khúc chủ đề quê hương đất nước. Sau 2 năm phát hành, Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình trở thành biểu tượng gắn liền với tinh thần dân tộc trong âm nhạc.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung thừa nhận nếu không có Nguyễn Duyên Quỳnh yêu bài hát đến mức diễn 0 đồng cát-xê thì sẽ không có ngày hôm nay

Hành trình đến với khán giả của Nguyễn Duyên Quỳnh và Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình rất gian nan. Khi ra mắt trong album cùng tên năm 2023, Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình do Duyên Quỳnh thể hiện gần như không được chú ý. Thay vì bỏ cuộc, cô kiên trì đi cùng nó đến cùng. Trong suốt hai năm, Duyên Quỳnh mang bài hát đi khắp mọi nơi, từ những sân trường học sinh, chương trình cộng đồng, đảo xa cho đến các sự kiện lớn.

Không ít lần Duyên Quỳnh chấp nhận hát mà không nhận cát-xê, chỉ với mong muốn bài hát này được nhiều người biết đến hơn

Không ít lần cô chấp nhận hát mà không nhận cát-xê, chỉ với mong muốn bài hát này được nhiều người biết đến hơn. Sự kiên nhẫn và niềm tin mãnh liệt đó cuối cùng cũng mang về quả ngọt, ca khúc được 1 producer trẻ để ý, biến hoá thành bản phối 45s viral MXH. Từ đây, Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình dần lan toả, trở thành “hit quốc dân” hot nhất trong 2 đợt Đại lễ A50 - A80.

Sau khi Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình trở thành hiện tượng, Nguyễn Duyên Quỳnh cực kỳ đắt show

Nhờ ca khúc này, Duyên Quỳnh đã trở thành gương mặt không thể thiếu của các sự kiện âm nhạc chính luận. Từ truyền hình đến sân khấu cộng đồng, từ hải đảo xa xôi đến những ngày hội lớn, đâu đâu cũng có sự góp mặt của giọng ca đến từ Đắk Lắk. Sau tháng “concert quốc gia” chạy show mệt nghỉ, lịch diễn tháng 9 của Duyên Quỳnh gần như kín đặc.

Nữ ca sĩ chạy show từ Bắc chí Nam, từ khai giảng ở các trường đại học đến những sự kiện Nhà nước. Mở đầu là ngày 11/9 tại lễ khai giảng Đại học Đông Á ở Đắk Lắk, sau đó cô nhanh chóng có mặt ở TP.HCM trong chương trình Beecom, rồi Phan Thiết với giải Golf Nova World, Hà Nội với Đại học Thuỷ Lợi và Trường Nguyễn Siêu, trở lại TP.HCM tại Đại học Kinh tế - Tài chính và kết thúc tháng bằng sự kiện Ngày hội Thi đua Yêu nước tại Bộ Văn hoá ở Hà Nội.

Tháng 9 kín lịch của Nguyễn Duyên Quỳnh

Nhìn vào lịch trình dày đặc ấy, có thể thấy sức hút và mức độ đắt show của Duyên Quỳnh hiện tại xếp hàng top trong những ca sĩ thực lực xuất thân Nhạc viện. Từ một người từng phải hát miễn phí để giữ bài hát sống trong lòng khán giả, đến hôm nay Nguyễn Duyên Quỳnh đã thật sự “đổi đời” nhờ Viết Tiếp Câu Chuyện Hoà Bình . Hành trình bền bỉ, sự kiên định và giọng hát giàu cảm xúc đã biến Duyên Quỳnh thành một trong những gương mặt tiêu biểu nhất của dòng nhạc mang âm hưởng dân tộc, vừa giữ được giá trị truyền thống, vừa có sức lan toả mạnh mẽ đến khán giả trẻ.