Mạng xã hội những ngày qua đang bàn tán không ngớt về Vũ Thảo My. Giữa lúc concert Em Xinh Say Hi đang thu hút chú ý, Vũ Thảo My trở thành tâm điểm tranh cãi vì loạt bài đăng. Cụ thể, Vũ Thảo My đăng tải trên Threads hình ảnh do AI tạo ra, ghép mặt cô cùng Jung Kook (BTS) trong khung cảnh tình tứ với caption "cô dâu chú rể". Nữ ca sĩ còn đưa ra bình luận: “Chúng tôi đẹp quá nên Threads tưởng AI”.

Bài đăng sóng gió của Vũ Thảo My

Ban đầu, bài đăng khiến dân tình cảm thấy thú vị khi một nghệ sĩ nổi tiếng như Vũ Thảo My cũng công khai là fangirl mê mẩn Jung Kook. Em út vàng của BTS vốn đã nổi tiếng toàn cầu nhờ tài năng và visual đỉnh cao, do đó chuyện này không lạ. Tuy nhiên, ngay sau đó, luồng ý kiến trái chiều bùng nổ. Nhiều netizen cho rằng việc dùng AI ghép ảnh thân mật với người khác, đặc biệt là người nổi tiếng là hành vi xâm phạm quyền hình ảnh và bị coi như một dạng quấy rối. Trước làn sóng chỉ trích ngày càng mạnh, Vũ Thảo My âm thầm xoá bài đăng.

Em Xinh Vũ Thảo My

Vũ Thảo My bị chỉ trích xâm phạm quyền hình ảnh của Jung Kook

Trên mạng, nhiều bình luận thể hiện sự bức xúc: “Việc sử dụng hình ảnh của người khác khi không có sự cho phép mà xem là bình thường á? Bên cạnh đấy còn mang mặt idol lên AI để chỉnh sửa! Ai cũng có quyền riêng tư và làm ơn hãy tôn trọng sự riêng tư của idol” - một tài khoản phân tích. Người khác cũng gay gắt: “Khi nào mặt bạn xuất hiện trên web phi pháp hay bị lợi dụng thì bạn mới biết tại sao mọi người tẩy chay việc dùng AI”.

Vũ Thảo My đeo mặt nạ Kanye West trong tổng duyệt Em Xinh

Bên cạnh đó, Vũ Thảo My tiếp tục gây tranh cãi khi trong buổi tổng duyệt Em Xinh, cô xuất hiện với mặt nạ Kanye West và tự xưng “Kamye East”. Hành động này bị chỉ trích là chiếm dụng văn hoá người da màu. Một bình luận nổi bật viết: “Chiếm dụng black culture khác với cosplay”.

Chỉ với hai động thái, Vũ Thảo My bị dân mạng “tấn công” dữ dội. Một bên cho rằng cô nàng cũng chỉ đang thể hiện sự hâm mộ idol như bao fangirl khác, không có gì quá đáng. Nhưng ngược lại, nhiều ý kiến nhấn mạnh rằng Vũ Thảo My là người nổi tiếng, mọi hành động cần phải cân nhắc. Nhất là việc dùng AI ghép mặt người khác chưa bao giờ là chuyện chấp nhận được. “Thương idol là nhắc nhở để họ sửa kịp thời, rút kinh nghiệm, chứ không thể coi đó là chuyện bình thường được” - một ý kiến gay gắt.

Vũ Thảo My gây tranh cãi dữ dội:

Tranh cãi quanh Vũ Thảo My không chỉ dừng lại ở phạm vi fangirl - idol mà còn chạm đến vấn đề lớn hơn, quyền riêng tư, sự an toàn hình ảnh của người nổi tiếng trong thời đại AI deepfake. Và khi là một nghệ sĩ, việc vô tư thực hiện những hành động này càng khiến dư luận phản ứng mạnh mẽ hơn.