Bị cả Nhật Bản “ném đá”

Lisa có lẽ là một trong những nghệ sĩ gây tranh cãi nhất làng nhạc Kpop. Cô tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý với sản phẩm âm nhạc Dream. Ra mắt cách đây 4 tuần, MV đã đạt hơn 29 triệu lượt xem trên YouTube cùng hơn 80.000 bình luận, đồng thời ca khúc cũng đạt hơn 46 triệu lượt phát lại trên Spotify. Trước đó, ngay từ khi MV được phát hành chính thức, Dream đã ghi nhận những thành tích nổi bật trên nhiều bảng xếp hạng quốc tế.

LISA - DREAM feat. Kentaro Sakaguchi

Lisa bị fangirl của nam tài tử Nhật Bản "tấn công" vì tương tác sau hậu trường

Tại thời điểm ra mắt MV, Lisa gây tranh cãi với hình ảnh hậu trường được đăng tải trên Instagram. Trong đó, khoảnh khắc nữ idol cắn nhẹ cánh tay Kentaro Sakaguchi khi cả hai nghỉ giữa lúc quay phim nhận về nhiều sự chú ý. Hình ảnh này khiến một bộ phận fan Nhật phản ứng dữ dội, cho rằng Lisa có hành vi quấy rối với nam tài tử.

Khán giả Nhật cáo buộc Lisa lợi dụng sức ảnh hưởng để tiếp xúc gần gũi với nam diễn viên

Tranh cãi càng tăng nhiệt khi clip hậu trường khác trên nền tảng X ghi lại cảnh Lisa và Kentaro trò chuyện vui vẻ, tập luyện cho cảnh quay. Nhiều bình luận, chủ yếu từ khán giả Nhật cáo buộc Lisa lợi dụng sức ảnh hưởng để tiếp xúc gần gũi với nam diễn viên. Tuy nhiên, không ít người hâm mộ lại cho rằng đây chỉ là khoảnh khắc đùa giỡn thân thiết giữa hai nghệ sĩ và không nên bị thổi phồng, đồng thời cho rằng Lisa đang bị soi mói quá mức và mọi thứ chỉ là sự chuyên nghiệp trong công việc.

Vì hợp tác với tài tử hàng đầu nước Nhật, Lisa rước về vô số thị phi

Vô cớ bị đồn là “tiểu tam”

Chưa dừng lại ở đó, nam chính MV Dream còn kéo Lisa vào những tin đồn không đáng có do bê bối đời sống tình cảm cá nhân. Theo tờ Shukan Bunshun, tài tử Kentaro Sakaguchi vướng tình tay ba với nữ diễn viên Nagano Mei và bạn gái là nhà tạo mẫu tóc đang sống chung.

Kentaro Sakaguchi vướng tình tay ba với nữ diễn viên Nagano Mei

Thế nhưng, trước đó, ngay khi tin đồn về người thứ ba nổ ra, nhiều khán giả lại vô cớ gọi tên Lisa, chỉ vì MV Dream vừa mới phát hành trước đó không lâu. Lý do cho tranh cãi này là vì trong MV, Lisa và mỹ nam cười đẹp nhất showbiz có nhiều cảnh quay thân mật ôm nhau tình tứ, thậm chí có phân đoạn "giường chiếu". Vậy nên, một số người đồn đoán nếu cô và nam tài tử không có tình cảm thực sự thì khó lòng diễn xuất mượt mà như vậy trong Dream. Lisa vô cớ bị gọi tên trong lùm xùm tình ái bị cả nước Nhật "ném đá" của bạn diễn Kentaro.

Nhưng ban đầu, Lisa bị nghi là người thứ 3 vì MV quá tình tứ với Kentaro

Bên cạnh những tranh cãi xoay quanh mối quan hệ của Kentaro, Dream cũng chưa nhận được đánh giá cao về mặt âm nhạc trong lần trở lại này của Lisa. Trong các single đã phát hành từ album ALTER EGO, Dream được cho là bài yếu nhất, với giai điệu nhạt và không để lại nhiều ấn tượng.. Điều này khiến nhiều người nhận định rằng, dù MV sở hữu hình ảnh đẹp và lãng mạn, về mặt âm nhạc, Dream vẫn chưa tạo được sức hút như kỳ vọng.

Dream là ca khúc ballad khiến Lisa lộ khuyết điểm giọng hát

Thêm vào đó, màn trình diễn Dream tại sân khấu Coachella cũng nhận về những đánh giá không mấy tích cực từ khán giả. Nhiều ý kiến cho rằng ca khúc làm lộ nhiều khuyết điểm trong giọng hát của Lisa, vocal có lúc bị “oét” và chưa kiểm soát tốt hơi thở, khiến chất lượng âm thanh chưa thực sự mượt mà so với bản thu âm.

Có vẻ vận xui vẫn chưa buông tha Lisa khi cô mới đây lại trở thành tâm điểm tranh cãi xoay quanh giải Best Kpop tại MTV Video Music Awards. Giải thưởng này vấp phải nhiều ý kiến trái chiều vì bị cho là không thật sự “thuần Kpop”. Nguyên nhân chủ yếu liên quan đến ca khúc Born Again, hoàn toàn bằng tiếng Anh, không có bất kỳ câu hát tiếng Hàn nào, trong khi cả ba nghệ sĩ tham gia gồm Lisa, Doja Cat và Raye đều không phải người Hàn Quốc.

Lisa trở thành tâm điểm tranh cãi vì giải VMAs mới nhất

Một số nhà phê bình cho rằng việc đưa Lisa - nghệ sĩ với fandom toàn cầu hùng hậu vào đề cử vô tình biến giải thưởng thành cuộc “đọ sức” giữa các cộng đồng fan, thay vì phản ánh giá trị nghệ thuật thực sự. Ngược lại, không ít fan lên tiếng bảo vệ Lisa, đồng thời nhấn mạnh rằng hạng mục Best Kpop tại VMAs dựa hoàn toàn vào bình chọn, vì vậy chiến thắng phản ánh sức mạnh và sự đồng lòng từ cộng đồng fandom, hơn là một đánh giá tuyệt đối về giá trị nghệ thuật.

Mọi hoạt động của Lisa đều bị soi xét và đánh giá kỹ lưỡng

Tuy nhiên, không thể phủ nhận tầm ảnh hưởng của Lisa mỗi khi cô xuất hiện, cũng như sức hút mạnh mẽ từ các dự án và hoạt động âm nhạc của mình. Mọi hoạt động của Lisa đều bị soi xét và đánh giá kỹ lưỡng, dẫn đến không ít ý kiến và chỉ trích tiêu cực và thậm chí không đáng có. Sự nổi tiếng đồng nghĩa với việc Lisa luôn phải chịu áp lực dư luận, và bất kỳ bước đi nào của thành viên BLACKPINK cũng dễ trở thành chủ đề tranh cãi và bàn tán trên khắp các nền tảng mạng xã hội.