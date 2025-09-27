Tối 27/9, Anh Trai Say Hi mùa 2 lên sóng tập 2, chính thức bước vào chặng đua Live Stage 1. 30 nghệ sĩ chia thành 6 nhóm thi, lần lượt gồm những đội trưởng Ogenus, Khoi Vu, Sơn.K, Vũ Cát Tường, GILL, RIO. Mỗi một tiết mục là một màu sắc khác nhau, từ nhạc “quẩy” sôi động, nhạc tình đến ballad bi luỵ đều có trong Live Stage 1, tạo nên bữa tiệc âm nhạc đa sắc, đa thanh. Trở lại mùa 2, NSX Anh Trai Say Hi đã tất tay cho phần dàn dựng sân khấu thành nhiều concept khác nhau, các chi tiết thẩm mỹ đầu tư mạnh không hề kém cạnh phiên bản nữ - Em Xinh Say Hi.

Người Như Anh Chỉ Xứng Đáng Cô Đơn - Anh Trai Say Hi mùa 2 Live Stage 1: Vũ Cát Tường, Ngô Kiến Huy, Karik, Negav, Jey B

Tiết mục gây chú ý nhất Live Stage 1 chính là Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn của đội Vũ Cát Tường, gồm các thành viên Ngô Kiến Huy, Karik, Negav và Jey B. Đây cũng là tiết mục “suy” nhất đêm nay. Vũ Cát Tường và cả team viết lại demo, truyền tải câu chuyện của người đàn ông đã không còn giữ được cô gái của mình, càng thành công lại càng cô đơn.

Về phần hình ảnh, tiết mục này được dàn dựng thành 5 concept khác nhau cho 5 thành viên, tạo nên không khí trầm buồn và điện ảnh. Đây cũng là tiết mục có sân khấu phức tạp nhất Live Stage 1 dù là ballad, không vận dụng nhiều vũ đạo và dàn dựng vũ công.

Tiết mục này được dàn dựng thành 5 concept khác nhau cho 5 thành viên, tạo nên không khí trầm buồn và điện ảnh

Giai điệu buồn, tha thiết chạm tim cùng với phần lời hết sức uyển chuyển từ Vũ Cát Tường, Karik và Negav, Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn được đánh giá là “con tướng” mạnh nhất đêm 1. Đáng chú ý, mỗi thành viên đều chia sẻ câu chuyện của chính mình khi nói về cảm hứng viết mới ca khúc Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn. Đến phần mình, Negav bật khóc ngay trên sóng Anh Trai Say Hi.

Negav bật khóc khi chia sẻ cảm hứng sáng tác verse rap trong Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn

Negav bộc bạch với Trấn Thành “Thật ra viết bài này không quá khó với em, có một câu em viết là ‘bao nhiêu bài hát anh chỉ viết về một người’, mỗi lần nhớ về người thực sự làm mình viết được những lời như thế này”. Anh chàng còn thừa nhận, vì người đó mà đã viết cả trăm bài nhạc. Càng trải lòng, Negav càng xúc động. Nam rapper sụt sùi thừa nhận “có tất cả nhưng thiếu em”. Khi nước mắt Negav rơi, Vũ Cát Tường an ủi “Không sao, em chỉ đến sớm vài kiếp người để yêu thôi”.

Negav bật khóc khi nhắc đến cô gái đã từng đánh mất, "có tất cả nhưng thiếu em"

Vũ Cát Tường an ủi Negav

Đây là lần hiếm hoi khán giả nhìn thấy khía cạnh 1 Negav luỵ tình, “suy” đến mức khóc trên sân khấu

Khoảnh khắc này nhanh chóng trở thành khoảnh khắc nóng nhất đêm phát sóng Live Stage 1. Negav vốn được biết đến với hình ảnh trẻ trung, tính cách hài hước, ít khi suy tư trầm ngâm. Đây là lần hiếm hoi khán giả nhìn thấy khía cạnh 1 Negav luỵ tình, “suy” đến mức khóc trên sân khấu. Không biết nữ chính trong lòng Negav là ai, nhưng người hâm mộ rất đồng cảm với tâm tình này của nam rapper.