Negav “bốc hơi” khỏi concert Em Xinh Say Hi

Ngày 13/9, concert Em Xinh Say Hi đã diễn ra tại khu đô thị Vạn Phúc, TP.HCM, thu hút hàng chục nghìn khán giả lấp kín khán đài. Sau đêm đầu tiên, NSX gây choáng khi công bố show thứ 2 của Em Xinh sẽ diễn ra tại SVĐ Mỹ Đình, Hà Nội vào ngày 11/10 tới đây. Trong concert, bên cạnh 30 Em Xinh, khán giả còn được thưởng thức loạt màn kết hợp cùng dàn khách mời đình đám từ Anh Trai như Dương Domic, Quang Hùng MasterD, JSOL, Anh Tú, Pháp Kiều, Hùng Huỳnh và Tăng Duy Tân.

Negav vắng mặt ở concert Em Xinh Say Hi dù trước đó được giới thiệu là nghệ sĩ khách mời

Tuy nhiên, một gương mặt từng được công bố trong line-up khách mời là Negav lại hoàn toàn vắng bóng. Trong khi Anh Tú và LyLy mang đến bản demo Không Đau Nữa Rồi, các nghệ sĩ khác lần lượt trình diễn những tiết mục kết hợp Em Xinh được chiếu ở Live Stage 2, chỉ duy nhất Perfect - ca khúc kết hợp của Negav cùng Ánh Sáng AZA, Bảo Anh, Liu Grace không có trong setlist trình diễn. Nhiều người cho rằng điều này là vì Negav đã rút lui khỏi concert Em Xinh Say Hi sau loạt ồn ào gần đây.

Perfect - ca khúc kết hợp của Negav cùng Ánh Sáng AZA, Bảo Anh, Liu Grace không có trong setlist trình diễn concert

Không chỉ thiếu vắng trên sân khấu, Negav cũng không xuất hiện dưới khán đài cùng dàn Anh Trai Say Hi mùa 1 và mùa 2 đến cổ vũ các Em Xinh. Điều này trùng khớp với thông báo từ FC Embes trước đó, cho biết Negav đã chủ động rút khỏi toàn bộ các show diễn tháng 8 và 9 sau ồn ào liên quan đến một nhãn hàng. Phía NSX Em Xinh Say Hi cũng như ekip nghệ sĩ không đưa ra phản hồi nào, nhưng việc Negav “bốc hơi” khỏi concert lần này phần nào cho thấy tình hình.

FC Negav thông báo về việc nam rapper rút khỏi concert Em Xinh Say Hi. Tuy nhiên, NSX và ekip nghệ sĩ không có động thái xác nhận vấn đề này

Ồn ào của Negav kéo theo chuỗi lịch trình bị huỷ. Tối 21/8, Autumn Fest xác nhận Negav không còn góp mặt theo kế hoạch, nhường chỗ cho nghệ sĩ khác. BTC cho biết đây là quyết định từ phía Negav với tinh thần nghiêm túc. Đến Lễ Hội Ánh Sáng thuộc khuôn khổ Tinh Hoa Đại Ngàn - Biển Xanh Hội Tụ 2025 tại Gia Lai, tên Negav cũng bị loại khỏi line-up, thay thế bằng Kay Trần.



Khán giả tiếp tục đặt dấu hỏi về sự tham gia của Negav tại sự kiện công bố mùa mới của Anh Trai Say Hi mùa 2

Hiện tại, khán giả tiếp tục đặt dấu hỏi về sự tham gia của Negav tại sự kiện công bố mùa mới của Anh Trai Say Hi mùa 2. Tính đến Live Stage 2, Negav vẫn đều đặn ghi hình, chưa có dấu hiệu bị loại khỏi chương trình. Tuy nhiên, sau loạt động thái “bốc hơi” khỏi lịch diễn, việc Negav lên sóng Anh Trai Say Hi thế nào là điều khiến dân tình tò mò.