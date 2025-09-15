Phương Mỹ Chi phải truyền nước

Tối 13/9, khu đô thị Vạn Phúc lên đèn, bắt đầu cho concert Em Xinh Say Hi. Gameshow mới kết thúc hơn nửa tháng nên dư âm vẫn hiện hữu mạnh mẽ, góp phần giúp đêm nhạc D-1 lan tỏa rộng rãi khắp MXH và truyền thông. Dù đã khép lại nhưng concert Em Xinh đầu tiên vẫn để lại nhiều thứ để nói.

Dĩ nhiên, Phương Mỹ Chi - Quán quân mùa 1 - là một trong những gương mặt được đón chờ bậc nhất. Bên cạnh những tiết mục hoành tráng, cô nàng còn thu hút sự quan tâm đặc biệt từ netizen nhờ một khoảnh khắc phía sau hậu trường được ekip ghi lại.

Phương Mỹ Chi là một trong những cái tên gây chú ý lớn nhất

Cụ thể, trước giờ G vài tiếng, Phương Mỹ Chi được trông thấy đang truyền nước, được ekip xung quanh chăm sóc. Đáng chú ý, dù bộ dây truyền và kim tiêm buộc quanh tay nhưng Phương Mỹ Chi vẫn ngồi ngồi đợi makeup artist “hoạ mặt”. Trong giai đoạn nước rút chuẩn bị cho concert, Chị Bảy vẫn nỗ lực hết mình để không gây gián đoạn lịch trình.

Phương Mỹ Chi được trông thấy đang truyền nước, được ekip xung quanh chăm sóc

Cảnh tượng này khiến người hâm mộ không khỏi xót xa bởi Phương Mỹ Chi luôn mang đến nguồn năng lượng tích cực, lúc nào cũng vui vẻ và “ồn” hết cỡ. Chưa kể, chỉ lúc sau kể từ thời điểm truyền nước, Phương Mỹ Chi đã phải đến khu booth để check-in với fan, sau đó là giao lưu với các Em Xinh trên khán đài.

Cô nàng phải hồi sức trước khi giao lưu với khán giả và chạy luôn concert

Phương Mỹ Chi còn là một trong số ít các Em Xinh trình diễn nhiều ca khúc nhất - 8 tiết mục gồm Việt Nam Hơn Từng Ngày, Đã Xinh Lại Còn Thông Minh, Cầm Kỳ Thi Hoạ, I’ll Be There, Duyên, Hề, Ếch Ngoài Đáy Giếng và The Real Aura. Xuyên suốt đêm nhạc, nữ ca sĩ trẻ đã cháy hết mình, không để lộ sự mệt mỏi trước khán giả - thể hiện sự chuyên nghiệp và kinh nghiệp đáng ghi nhận.

Ếch Ngoài Đáy Giếng - Phương Mỹ Chi

2025 có lẽ là năm của Phương Mỹ Chi khi mọi bước chân cô đi qua đều để lại dấu ấn riêng biệt. Bắt đầu từ bản hit Top 1 Trending Wrapped Miền Tây, Phương Mỹ Chi công phá làng nhạc với 2 hit show Em Xinh Say Hi và Sing! Asia. Nữ ca sĩ trẻ phải bay đi bay về để ghi hình song song cho 2 chương trình.

Ấn tượng nhất là sự xuất hiện của Phương Mỹ Chi tại 2 Đại lễ lớn nhất trong năm - A50 và A80. Cô nàng vinh dự đứng cất tiếng hát tự hào và vẻ vang trước toàn thể người dân yêu nước, củng cố vị thế và tầm vóc của một nghệ sĩ gen Z hàng đầu. Ngoài ra, trong tháng 8 - 9, Phương Mỹ Chi “nổ job” hàng loạt với các chương trình nghệ thuật chính luận như V-Fest, Lễ Hội Độc Lập - 80 Năm Tự Hào Việt Nam, chuỗi concert thuộc Hành Trình Tự Hào Việt Nam, Legend Fest…

2025 chưa kết thúc nhưng với bề dày thành tích ở trên, có thể nói Phương Mỹ Chi là đại diện tiêu biểu và thành công nhất thuộc lứa nghệ sĩ gen Z Việt. Con đường cô nàng lựa chọn là quyết định đúng đắn và 2026 hứa hẹn sẽ là cột mốc bùng nổ hơn nữa đối với Phương Mỹ Chi.