Cú chuyển mình táo bạo của fashion icon Châu Bùi

Tối 13/9 tại TP.HCM, Châu Bùi - gương mặt quen thuộc của làng thời trang Việt - lần đầu tiên đứng trên sân khấu ca nhạc với vai trò nghệ sĩ biểu diễn trong concert Em Xinh Say Hi. Không chỉ hát, cô còn rap, nhảy và làm chủ sân khấu qua 7 tiết mục với nhiều sắc thái khác nhau, chính thức đánh dấu bước chuyển mình táo bạo từ fashion icon thành nghệ sĩ giải trí đa năng.

Trước hàng nghìn khán giả, Châu Bùi mang đến màn trình diễn mở màn Việt Nam Hơn Từng Ngày trong tà áo dài truyền thống, đầy nữ tính và xúc cảm. Sau đó, cô nhanh chóng chuyển sang năng lượng trẻ trung với AAA, rồi bùng nổ cùng Run với vũ đạo quyết liệt.

Nữ nghệ sĩ cũng cho thấy sự đa dạng khi chọn Cứ Đổ Tại Cơn Mưa để phô diễn giọng hát trọn vẹn trong không gian tối giản, hay khai thác hình ảnh trưởng thành, quyến rũ trong SO ĐẬM. Với Không Đau Nữa Rồi, Châu Bùi bất ngờ mang đến màu sắc ballad trong trẻo, chạm đến cảm xúc người nghe.

Khép lại chuỗi tiết mục cá nhân, cô cùng 29 nghệ sĩ xuất hiện trong The Real Aura - ca khúc chủ đề của Em Xinh Say Hi. Dù đứng giữa đội hình đông đảo, Châu Bùi vẫn giữ thần thái riêng, tự tin hòa nhịp với tinh thần "aura" mà chương trình hướng tới.

Cú chuyển mình táo bạo, khẳng định tiềm năng đa năng

Từ một fashionista đình đám, Châu Bùi đã khiến khán giả bất ngờ với khả năng biến hóa linh hoạt trên sân khấu - từ hát, rap, nhảy đến dẫn dắt nhóm. Sự chuẩn bị nghiêm túc, phong thái tự tin cùng thần thái bản lĩnh đã giúp cô tỏa sáng, khẳng định bản thân không chỉ là biểu tượng thời trang mà còn là một nghệ sĩ giải trí thực thụ.

Giữa dàn line-up đông đảo của Em Xinh Say Hi, Châu Bùi vẫn nổi bật với sự đa dạng trong từng tiết mục. Đây không chỉ là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp nghệ thuật của cô, mà còn mở ra tiềm năng phát triển lâu dài ở lĩnh vực trình diễn.

Concert Em Xinh Say Hi tiếp tục chứng minh vai trò là bệ phóng cho những tài năng trẻ, khi không chỉ quy tụ 30 Em Xinh mà còn mở rộng cánh cửa cho các gương mặt mới như Châu Bùi. Sự kiện không chỉ dừng lại ở một đêm nhạc, mà còn là nơi định hình xu hướng giải trí mới, nơi thời trang - âm nhạc - văn hóa fan hòa quyện.

Với 7 tiết mục đầy màu sắc, Châu Bùi đã có màn "chào sân" ấn tượng, mở ra hành trình mới: từ fashion icon đến nghệ sĩ giải trí đa năng, sẵn sàng đón nhận những thử thách lớn hơn trên con đường nghệ thuật.