Tối 13/9, tại khu đô thị Vạn Phúc đã diễn ra buổi concert Em Xinh Say Hi, thu hút hàng đông đảo người hâm mộ từ nhiều tỉnh thành tới tham dự. Với sức nóng hậu chương trình vẫn chưa hạ nhiệt, đêm nhạc D-1 nhận được sự kỳ vọng lớn từ khán giả. 30 Em Xinh cùng dàn khách mời Anh Trai đem đến trải nghiệm âm nhạc - giải trí hoành tráng.

Giữa rừng hoa Em Xinh, có một gương mặt đang gây xôn xao cộng đồng mạng nhờ nhan sắc vô thực - đó là LyLy. Trong tiết mục Từng, LyLy đã có cơ hội tỏa sáng với chất giọng ngọt ngào, miên man trên nền nhạc ballad da diết. Ca khúc nhạc nhẹ hiếm hoi của chương trình vang lên khiến khán giả bồi hồi nhớ về giai đoạn đầu 30 nghệ sĩ nữ bước vào sân chơi.

LyLy gây ấn tượng với visual gợi nhớ đến nữ thần sắc đẹp trong thần thoại Hy Lạp, như “xé sử bước ra”

Tại đây, LyLy diện lên chiếc váy vàng lấp lánh có thiết kế tôn dáng, chiếc eo con kiến hiện lên nét căng. Cô nàng gây ấn tượng với visual gợi nhớ đến nữ thần sắc đẹp trong thần thoại Hy Lạp, như “xé sử bước ra”. Qua màn hình LED, dung mạo xinh xắn của LyLy được nhận xét là chấp mọi cam thường, chất lượng máy ảnh thấp nhưng “chủ thể” lại đẹp không cần cà filter.

LyLy qua cam thường vẫn đẹp xuất sắc

Netizen không khỏi xuýt xoa trước ngoại hình của LyLy, khen ngợi nữ ca sĩ sở hữu visual top đầu Em Xinh Say Hi. Chỉ có một điều gây tiếc nuối là LyLy không có nhiều cơ hội bước lên sân khấu như các nghệ sĩ nữ khác. Bởi lẽ, LyLy phải dừng chân ở Live Stage 1, là một trong 6 thí sinh bị loại đầu tiên. LyLy chỉ góp giọng trong 2 ca khúc là Đã Xinh Lại Còn Thông Minh và Lặng.

Nhờ concert D-1, LyLy được tham gia trình diễn thêm tiết mục mới mang tên Việt Nam Hơn Từng Ngày. Khán giả mong chờ thêm “sít rịt” khác rằng nữ ca sĩ sẽ xuất hiện trong các bài hát bất ngờ khác bởi nếu không, giọng ca 24h góp mặt vô cùng chóng vánh.